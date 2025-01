Crítica de cine, En busca de Emilia Pérez: ¿Realmente es mala la película?

México, siglo XXI. Rita Mora Castro (Zoé Saldaña), jurista de escasa trayectoria, defiende un caso de asesinato que involucra a la mujer de una figura prominente de los medios. Está en contra de su conciencia, pero argumenta que la muerte fue por suicidio.

Luego de ganar el juicio, recibe una misteriosa llamada: se trata de una oferta lucrativa. El proponente es capo de un cártel de drogas llamado Juan “Manitas” Del Monte (Karla Sofia Gascón) que intenta someterse, anónimamente, a una cirugía que lo convierta en mujer y así poder ser lo que siempre quiso y abordar una existencia nueva.

El doctor Wasserman (Mark Ivanir) acepta realizar la operación. Los dos hijos de Manitas (que finge haber muerto y que ahora responde al nombre de Emilia Pérez) y Jessica (Selena Gomez) son llevados a Suiza por razones de seguridad. Rita recibe una suma exorbitante de dinero. Cuatro años más tarde, Jessi está en Londres queriendo revivir un devaneo ilícito con Gustavo Brun (Édgar Ramírez). Aparece Emilia y ordena que todos tienen que volver a México. Entonces… No sigo, les arruinaría el suspenso.

La crítica de En Busca de Emilia Pérez

Esta es la cinta más controversial del año (en México la detestan) y, francamente, pensé que no se vería en nuestros lares. La temática es un desafío a los convencionalismos sociales, pero es sincera, extraña, estrafalaria, sin timideces, exasperante, desordenada y, más que nada, siempre buscando la inteligencia de quienes vayan a verla. También es como una opereta: diálogos, baladas y danzas que apoyan la trama.

Personalmente, no me gustaron mucho las canciones, aunque las letras son llamativas. Las melodías y voz de Selena Gómez (que no canta mucho) suenan repetitivas. Antes de seguir, dejo frente a ustedes unas frases de Bienvenida, que brota en el largometraje (130 minutos). “Ahora no me chinguen, primita/brincaré la pared, querida/extinguiré mi sed, bienvenida/Venerada, excitada, admirada, extasiada, adulada…”. Esto también sirve para suministrar la pauta de sus diálogos.

Jacques Audiard, director y guionista de Emilia Pérez, maneja, a sus 72 años, el megáfono con intrepidez hasta llenar su película con grandes registros emocionales, exploraciones que estallan frente a los oídos y ojos cinéfilos. No sin antes mostrar su preocupación por la raíces y dinamia de la violencia machista, hasta llegar a un punto que me hizo recordar la entrevista que tuve con Bette Davis y a la cual pregunté: ¿Cómo se describiría usted? La respuesta: “¡Soy demasiado!” Y eso es Emilia Pérez.

La coreografía diseñada por Damien Jalet genera un toque de extravagancia a los momentos musicales, especialmente cuando Zoé Saldaña interviene con sus bailes, acentuados por los duetos. La dirección artística recrea el ambiente sombrío de ese mundo que habita la mafia y lo han hecho con diseños innovadores.

Es tal el éxito en Europa y entre los críticos cinematográficos del mundo, que esta película ya tiene múltiples y respetados galardones: Palma de Oro en el último Festival de Cannes, mejor película y actriz (otorgados, no a una sola interprete sino a Zoé Saldaña, Selena Gómez y Karla Sofia Gasco), Globo de Oro como mejor película (en el campo de la comedia o musical), actriz secundaria (Saldaña) y mejor cinta en idioma extranjero. También triunfó en el Festival del Cine Europeo y seguramente estará en la nómina de los Óscar.

Las actuaciones de Gasco, Gómez y Saldaña asombran. Sinceramente, no pensaba que Selena fuese tan buena actriz y Saldaña ha respondido en forma llamativa. La Gasco, maneja bien sus roles y sale tan airosa que el público la aclama y se ha convertido en la primera trans en ganar los premios concedidos.

Sin embargo, es justo escribirlo: Emilia Pérez no es una cinta perfecta y más de un espectador la encontrara lenta, demasiado larga o, probablemente, una obra que les disgusta. A ellos digo que el filme es reflejo de nuestra época, imagen de lo que leemos, vemos en la televisión y escuchamos en las radiodifusoras: narcotraficantes, asesinatos y toda esa gama delincuencial que sigue actuando pese a las batallas gubernamentales que los países afectados emprenden y también a que estamos acostumbrados a ponderar el cine que se brinda con regularidad… el mundo ficticio e infantil de los superhéroes. Esto es otra cosa y vale la pena verla.

Calificación: * * * * 1/2

Otros estrenos para el 23 de enero

Hombre lobo. La película sigue a Blake, quien hereda la remota casa de su infancia tras la desaparición de su padre. La familia es atacada brutalmente por un animal y, en un intento desesperado por escapar, se refugia en la casa mientras la criatura acecha.

Amenaza en el aire. Un piloto, Mark Wahlberg, transporta en su avioneta a una teniente general que custodia a un testigo que va a declarar en un juicio contra la mafia. A medida que atraviesan las montañas de Alaska, las tensiones se disparan, ya que no todo el mundo a bordo es quien parece ser.

Operación Panda. Jackie Chan participa en una operación de rescate para salvar a Hu Hu, un querido panda de zoológico. Tras adoptarlo, la situación se complica cuando una mafia ofrece una recompensa por capturar al tierno animal.

La tumba de las luciérnagas. Durante la Segunda Guerra Mundial en Kobe, Seita y Setsuko, hijos de un oficial naval, no logran llegar al búnker durante un bombardeo. Más tarde, encuentran a su madre gravemente herida en una escuela convertida en hospital.

Un dolor real. El filme cuenta la historia de dos primos que viajan a Polonia tras la muerte de su abuela para explorar su vida antes de la Segunda Guerra Mundial y descubrir sus raíces. Allí, terminan uniendose a una gira sobre el Holocausto.

