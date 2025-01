Danna Paola sorprende con el anuncio de su próxima canción

Tras varios meses sin estrenar nueva música, la cantante mexicana Danna Paola sorprendió a sus fanáticos al anunciar un nuevo tema musical. A través de sus redes sociales, compartió una serie de imágenes luciendo un llamativo outfit, además de mostrar detalles del detrás de cámaras de lo que parece ser la grabación del video oficial de su próxima canción.

Lo que más ha emocionado a sus seguidores es una imagen en la que aparece junto al rapero mexicano Santa Fe Klan, lo que confirma una colaboración entre ambos artistas. La publicación, que ya supera los 2 mil comentarios y los 540 mil ‘me gusta’ en Instagram, está acompañada por la frase: “Se acabó nuestro amor... se marchitó la flor. ‘Nada es para siempre’ Soon”.

Fanáticos de ambos expresan en sus mensajes su entusiasmo y sorpresa por este inesperado anuncio. Por su parte, Santa Fe Klan también ha publicado imágenes junto a Danna Paola, además de un breve video sin sonido en sus historias, en el que muestra más detalles del set donde se realizó la grabación.

Este tema no cuenta con un anuncio previo. Aunque la intérprete de Mala fama había hablado sobre nuevos proyectos, no había revelado cuándo lanzaría su próximo sencillo. Esta nueva producción musical llega después del éxito de su último álbum, Childstar, con el que cumplió una extensa gira por varios países de América Latina y Europa. Aunque la colaboración ya ha sido confirmada y el nombre del tema, aún no se conoce más detalles sobre la fecha oficial del lanzamiento de la canción.

Próximos proyectos de Danna Paola

Tras el éxito de su última producción musical, Danna Paola reveló en una reciente entrevista que planea lanzar un nuevo disco en 2025. Aunque no ha compartido detalles específicos sobre el contenido o el estilo musical de este proyecto, es probable que realice una gira por Latinoamérica para promocionar su próximo álbum.

Además de su carrera musical, Danna Paola ha estado involucrada en proyectos solidarios. Fue nombrada embajadora global de MAC Cosmetics en la campaña Viva Glam, que destina el 100% de las ganancias de ciertos productos a comunidades locales necesitadas.

