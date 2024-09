Danna Paola confesó su relación con Neymar

La cantante mexicana reveló que no hicieron pública la relación porque no era seria

Danna Paola, cantante y actriz mexicana, confesó que tuvo un romance en secreto con Neymar, jugador de Al-Hilal, de Arabia Saudita, pero no funcionó debido a sus apretadas agendas en sus carreras profesionales.

En una entrevista para el programa español La Revuelta, que es dirigido por David Broncano y se publicó el 25 de septiembre de 2024, la mexicana hizo esta revelación sobre su vida íntima.

Danna Paola contó que es hincha de Real Madrid y asistirá al enfrentamiento con Atlético de Madrid, programado para el 29 de septiembre de 2024, en el estadio Wanda Metropolitano.

En el pasado, Danna Paola y Neymar ya fueron relacionados. Internet

Además, mencionó que: “Yo he aprendido bastante de fútbol gracias a mi novio”, lo cual ocasionó que Broncano interrumpa la conversación para preguntar por la identidad de su pareja y aclarar si era futbolista: “¿no es un futbolista del Madrid?”.

Ante esta pregunta, Danna Paola aclaró: “no, no es jugador (su novio)”; sin embargo, Broncona le volvió a cuestionar: “vale ¿pero no es un futbolista tu novio?”, la cual animó a la mexicana a revelar su vida amorosa.

“No, no (sobre si su novio es jugador) ... ya he estado con futbolistas y no han sido grandes...”, estaba revelando Danna Paola hasta que fue interrumpida nuevamente por Broncano, quien le preguntó: “¿con quién? Di el dato”.

“No, no voy a decir con quién... hagan su research (búsqueda en internet), todo está en Google”, dijo la mexicana y también manifestó: “Nunca fue nada oficial. No fue mi novio”.

Ante la curiosidad, el conductor del programa La Revuelta pidió a uno de los miembros de la producción que buscara las opciones que salían en internet. Y luego de un momento dio el dato: “Es Neymar”.

Y Danna Paola lo aseguró: “Sí, nos conocimos, nos conocimos. Es increíble, es muy divertido. Nos conocimos cuando estaba en el París Saint Germain... ¡Dios mío! esto nunca lo había dicho”.

Y además reveló: “No era nada serio. Hay muchas relaciones que no se confirman, pero existen”.

Finalmente, manifestó que la relación con Neymar no funcionó debido a que sus profesiones les demanda mucho tiempo.

“Creo que los futbolistas tienen como mucho este rollo de estar con actrices y cantantes, siento que es algo que sucede mucho. He tenido mis experiencias, la verdad es que todas muy buenas, pero no para nada serio. Creo que, al final, la profesión es demasiado demandante y la mía también, entonces no compaginamos”.

