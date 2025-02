Estrenos de cine: ¿por qué ver 'El brutalista?

Huyendo de la Europa de posguerra el visionario arquitecto Lázló Tóth (Adrien Brody) llega a Nueva York y se maravilla frente a la Estatua de la Libertad, aunque la vea patas arriba. Intenta reconstruir su vida, su profesión y su matrimonio con Erzsébeth (Felicity Jones). Son judíos, separados por la persecución sufrida en los años del nazismo, aunque ellos vivían en Budapest, Hungría.

Solo y totalmente desconocido, exceptuando su primo Atila quien ha cambiado su nombre; ahora es Miller. Se establece en Pensilvania donde la adinerada, aristócrata y prominente familia Lee Van Buren, especialmente Harrison (Guy Pearce), amo del clan, llega a descubrir su temperamento e idoneidad para el diseño y la construcción. ¿Está cerca Lázló del sueño americano?

La crítica de Jorge Suárez

El filme es un canto a la vida, al amor, a la desventura, a la unión familiar y la tragedia. La secuencia inicial (La Estatua de la Libertad en diferentes ángulos) surge con una música (de Daniel Blumberg) llena de texturas inquietantes y es el momento para que emerja el primer episodio: Enigma de una llegada. El segundo: Perdura la belleza y el Epilogo: Venecia, 1980: La Primera Bienal de Arquitectura, así queda fortalecido este drama épico dirigido por Brady Corbet, quien también aporta al guion que escribe junto a Mona Fastvoid.

Pese a que el largometraje tiene una duración de tres horas y 35 minutos, con un intermedio de 15 minutos, pocos cinéfilos sentirán el paso del tiempo debido a lo interesante de la trama, a esa exteriorización simbólica sobre la ambición del ser humano, de esos encuentros sucedidos entre capitalistas y trabajadores, de maestría arquitectónica e intervenciones que van hacia el lucro, de situaciones sexuales que rayan con la semipornografía. Pero, ojo, no se la ha filmado para crear situaciones morbosas sino para mostrar las dificultades de un matrimonio afligido por situaciones físicas y la fuerte necesidad de utilizar drogas.

El diseño de producción, la dirección artística alcanzan aplausos y el vestuario sirve para marcar (al igual que los automóviles) el paso del tiempo y poder mostrar los altos y bajos de la situación económica de los protagonistas. Como la historia va desde 1947 hasta 1980, la banda sonora incluye uno de los grandes éxitos de 1960: It`s so nice to have a man around the house, cantada por Dinah Shore (1916-1994), una de las intérpretes más populares de su época.

La fuerza narrativa de la cinta no permite aburrimientos porque es un retrato provocativo sobre la búsqueda del llamado sueño americano, porque todo es genuino. Y como bien redacta el famoso critico Paul Bradshaw: “El brutalista es un monumento a su propia grandeza”.

Otra de sus ventajas es el estupendo reparto: Adrien Brody, que ganase un Óscar hace 22 años por El pianista, deja ahora en pantalla no a un personaje de ficción sino a un ser humano en toda la extensión de la palabra, Guy Pearce merece tanto crédito como Brody porque su Harrison es imagen de soberbia, del millonario que no se detiene ante nada, aunque sea su ruina.

Felicity Jones está inolvidable, tanto en los momentos de alegría como en los de frustración y sobre todo el valor que muestra, por el solo hecho de ser mujer. Los tres figuran en el palmaré que emitió la Academia. Con sus 10 nominaciones al Óscar, este es el filme que podría derrotar a En busca de Emilia Pérez.

ALGO MÁS. Es nuestro deber informar que la palabra Brutalismo se aplica en arquitectura al momento de planificar y realizar construcciones minimalistas que muestran los materiales empleados de manera tosca. La palabra viene de “Bèton brut”, término francés que se traduce como “Hormigón en bruto” y también para describir su evidente estética” (Wikipedia).

Calificación: *****

Otros estrenos

Terremoto 8.5. Un devastador terremoto de magnitud 8.5 sacude la ciudad, reduciéndola a cenizas mientras sus habitantes luchan por sobrevivir. La catástrofe se agrava con un tsunami, un ciclón y una tormenta eléctrica que colapsan la ciudad en segundos. Un padre desesperado intenta proteger a sus hijos en medio del caos, enfrentando cada nuevo desastre.

Cónclave. Tras la inesperada muerte del Sumo Pontífice, el cardenal Lawrence (Ralph Fiennes) es designado como responsable para liderar uno de los rituales más secretos y antiguos del mundo: la elección de un nuevo Papa. Cuando los líderes más poderosos de la Iglesia Católica se reúnen en los salones del Vaticano, Lawrence se ve atrapado dentro de una compleja conspiración a la vez que descubre un secreto que podría sacudir los cimientos de la Iglesia.

Maravilloso Mago de Oz. Dorothy sueña con viajar más allá del arcoíris. Cumple su deseo cuando un tornado se la lleva con su perro al mundo de Oz. Allí, se dirige por el Camino Amarillo hacia la Ciudad Esmeralda, donde vive el poderoso Mago de Oz, que puede ayudarla a regresar a casa.

Crucifijo. Al descubrirse los restos de la victima de un asesinato ocurrido hace mucho tiempo con un crucifijo se desata la furia de un espíritu vengativo que ha estado encerrado durante siglos.

