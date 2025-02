Pedro Pablo Duart: Nació su hijo Cayetano

Me pica la lengua . El niño del político vino al mundo el 1 de febrero

El exgobernador del Guayas Pedro Pablo Duart y su esposa, Alexa Altgelt, son padres de un hermoso niño al que llamaron Cayetano. Nació el 1 de febrero y es un bebé de la generación Beta y acuariano. La pareja contrajo matrimonio en 2024, rodeada de amigos y familiares.

Gracias a Dios, Cayetano está sano y disfrutando del amor de sus progenitores, a quienes en las redes sociales se los ve compartiendo y disfrutando de la naturaleza en España. Siempre junto a Reina, la golden retriever, que es la engreída del político.

El nombre de Cayetano es originario de Gaeta. Aunque no es uno de los más frecuentes, en los últimos tiempos está ganando popularidad por ese toque aristocrático que conlleva. Además es el nombre de un santo al que se le pide trabajo.

La Caramelo no dejó participar a su hijo en Soy el mejor

Se esperaba que el hijo de Alejandra Jaramillo, Sebastián, participara en la nueva temporada de Soy el mejor, que se iniciaba ayer, pero finalmente no se dio. Aunque su padre, Justin Muñoz, estaba de acuerdo, la presentadora se negó rotundamente. Por ello vino al país durante un fin de semana para arreglar ese tema.

Se la vio en la playa compartiendo con familiares de Efraín Ruales y amistades, pero detrás de todo existían otras razones. El adolescente, que en noviembre del 2026 cumplirá 18 años, tenía la ilusión de intervenir junto a su primo, el hijo de La Vivi Muñoz.

Sus progenitores todavía pueden prohibirle algo. Según Cheo Navarrete, gerente de producción de TC, “el papá nos informó que ya no estaría, no nos dio detalles”. Cuentan las malas lenguas que el Muñoz puso sus condiciones para aceptar la petición de Alejandra. Que el chico se quede en Ecuador y no en Estados Unidos.

Los 42 años de Merlyn Ochoa

La reportera Merlyn Ochoa (del Canal del Cerro) ha celebrado su cumpleaños como fiestas patronales. Son 42 años de vida y ya hasta perdió la cuenta de las veces que la han homenajeado amigos, familiares y su pareja.

Flores, tortas, globos y muchas sorpresas no han faltado. Se la ha visto feliz y llena de salud.

