Yuribeth Cornejo y Suriel Lira oficializan su relación

Me pica la lengua. El bailarín preparó romántica sorpresa para su novia

Después de los muchos dimes y diretes que han existido en la relación entre Yuribeth Cornejo y Suriel Lira, el bailarín preparó una romántica sorpresa para su novia en la que hubo abrazos, muchos besos, flores blancas y rojas, globos rojos, blancos y plateados y en la que le entregó un anillo y una cadena. Además en una cama colocó pétalos de rosas y formó la frase: “Quieres ser mi novia”. Yuribeth estaba derretida de amor y feliz. Quiere todo con él.

Karla González, Bodas de cuarzo

La diseñadora Karla González se especializa en trajes de novia. Ha vestido a muchas famosillas el día más importante de sus vidas. Ahora es ella la que celebra una ocasión especial, sus 18 años de matrimonio con Mark Rivadeneira, las bodas de cuarzo. “No sé si soy la única, pero creo que no es muy común casarse con el amor de tu vida. Él me gustó desde que lo vi, cuando tenía apenas 13 años, y qué maravilloso es que haya sido la persona con la que formé un hogar, con quien construí una familia. Solo pido a Jehová que me ayude a ser una mejor mujer y esposa”, dice.

(Te invitamos a leer: Will Mendoza: En otra etapa laboral en Nueva York)

La pareja adelantó el festejo y se entregaron sus respectivos regalos. Él recibió un iPhone y ella una cartera Chanel.

“En estos tiempos ya nadie ‘aguanta’ 18 años. A los dos se divorcian”, añade. Tiene razón. Las bodas de cuarzo se llaman así porque el cuarzo es una piedra muy dura y resistente, que simboliza la fortaleza de la unión matrimonial.

La hija de Cheo es bailarina

El gerente de producción de TC, Cheo Navarrete, no se cambia por nadie. Su hija Gema se acaba de graduar de bailarina profesional. Ya se le cumplió el sueño a la joven de 15 años de protagonizar una obra, Believe, en el Teatro Sánchez Aguilar. Según los allegados, no se sabe quién está más feliz: si el padre o ella.

Gema Navarrete. Cortesía

En todo caso, tiene mucho talento, a decir de maestros. Estudia danza desde los 3 años, empezó en un vacacional. Ahí descubrió que esa era su pasión. Es la menor de los dos hijos de Cheo y está en segundo año de bachillerato. Cuando termine el colegio, quiere ser doctora. Dice que será la doctora que baila

La Bomba de paso por la ciudad

Siempre cuando finaliza o inicia un año, los que viven fuera de su país agarran maletas y visitan la tierra que los vio nacer. Adriana Sánchez no es la excepción, así que decidió pasar unos días en Guayaquil con sus amigos, entre ellos Marlon Acosta, pero se mantuvo alejada de la farándula.

No faltaron los que cuestionaron aquello, tal vez porque aunque no está en un espacio, cuando ha querido la expresentadora ha lanzado sus descargas en las redes sociales. Aprovechó para hacerse chequeos médicos.

Si quieres leer esta y más noticias, suscríbete a EXPRESO. SUSCRÍBETE AQUÍ