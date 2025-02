Baldoni Vs. Lively: de batalla legal a una guerra sin cuartel

Escena de It ends with us.

La contienda entre Justin Baldoni y Blake Lively ha dado un giro radical, luego de que el actor cambiara su estrategia: modificó su demanda de 400 millones de dólares, lanzó un sitio web con la cronología completa del caso e, incluso, filtró mensajes de Ryan Reynolds que hasta ahora eran desconocidos.

Lily Collins, una maternidad que levanta muchos comentarios Leer más

RELACIONADAS Se filtra un audio de Baldoni disculpándose con Lively

En la página web, se encuentra un enlace a una nueva denuncia presentada el 31 de enero ante el tribunal, donde se expone el lado más conflictivo de las estrellas detrás de escena.

El sitio tiene un nombre sencillo: Lawsuit Info (Información de la demanda). Al ingresar, se encuentra una página única con dos enlaces que llevan a documentos clave de la pugna legal entre los coprotagonistas: Amended Complaint (Queja enmendada) y Timeline of Relevant Events (Cronología de eventos relevantes).

Las acusaciones contra Blake Lively y Justin Baldoni, derivadas de la producción de la película It ends with us, incluyen acoso sexual, difamación y apropiación indebida de proyectos cinematográficos, según informes de Fox News, The Cut y The Times.

Baldoni y Lively, dos personalidades difíciles

Karla Sofía Gascón pone en riesgo su posibilidad de ganar un Óscar Leer más

Si bien la controversia ha puesto a ambos actores en el ojo público, lo cierto es que las polémicas han sido parte de sus trayectorias. Lively ha enfrentado fuertes críticas tanto por decisiones personales como profesionales, como aprovechar la gira promocional de la cinta para dar a conocer sus productos de belleza; mientras que Baldoni ha estado involucrado en disputas legales previas dentro de la industria cinematográfica.

Baldoni se ha visto involucrado en algunos casos relacionados con derecho de autor. En 2022, el escritor y activista Travis Flores lo acusó de "apropiarse indebidamente" de su historia para la cinta Five feet apart (A dos metros de it, 2019). Según se lee en The Hollywood Reporter, Flores alegó que Baldoni utilizó elementos de su guion que fueron inspirados en su experiencia personal con fibrosis quística, pero que nunca solicitó su autorización. La demanda fue retirada tras un acuerdo extrajudicial. Flores falleció en 2024.

En cuanto a Lively, Fox News recordó que su boda con Ryan Reynolds en 2012 se celebró en Boone Hall Plantation, un polémico lugar que, históricamente, ha sido vinculado a la esclavitud en Estados Unidos. Aquello levantó comentarios y, ocho años después, ambos dijeron estar arrepentidos por haber elegido ese lugar. Según Reynolds, el hecho fue causa de la desinformación sobre el contexto histórico del sitio.

Como muestra de su arrepentimiento, donaron 20.000 dólares a la NAACP (National Association for the Advancement of Colored People), dedicada a resolver casos judiciales referentes a minorías, discriminación en el trabajo, el gobierno o la educación, y cuya oficina de Washington D. C. tiene como objetivo proponer leyes al Gobierno de Estados Unidos, y al Departamento de Educación para lograr mejoras en la educación pública a nivel local, estatal y federal.

RELACIONADAS Justin Baldoni publica video desmintiendo a Blake Lively

Sin fecha de juicio determinada

El caso legal que involucra a Lively y a Baldoni está lejos de ser resuelto. Todo sigue en curso y los planes son que un juez determine en los meses que vienen si las demandas proceden o no. Es posible también que una de las partes lograre desestimar las acusaciones en su contra.

Según indica People a este respecto, la pareja Lively-Reynolds planea solicitar la unificación de las demandas en un solo proceso judicial. Si esta medida se confirma, el juicio podría llevarse a cabo en marzo de 2026. Todavía queda mucha tela que cortar.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!