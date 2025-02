Lily Collins, una maternidad que levanta muchos comentarios

“Bienvenida al centro de nuestro mundo, Tove Jane McDowell. Las palabras nunca expresarán nuestra infinita gratitud hacia nuestra increíble madre sustituta y todos los que nos ayudaron en el camino. Te amamos hasta la luna y de regreso...”

Con este mensaje en su cuenta de Instagram, la protagonista de Emily en París anunció el viernes 31 de enero que ella y el director de cine Charlie McDowell se convirtieron en padres de una bebé nacida mediante gestación subrogada.

Lily Collins, hija del músico Phil Collins y de su segunda esposa, la actriz Jill Tavelman, contrajo matrimonio con McDowell el 4 de septiembre de 2021, luego de que anunciaran su compromiso mediante su cuenta de Instagram el 25 de septiembre de 2020.

Anteriormente, tuvo una relación de idas y venidas con Jamie Campbell Bower, su compañero de reparto en Cazadores de sombras: Ciudad de hueso. Esta tuvo una duración de seis años, desde 2012 hasta 2018.

La maternidad de Lily Collins, un tema sobre el que todos opinan

Hasta la mañana del domingo, la publicación superó los 2.2 millones de “me gusta” y recibió miles de comentarios, en su mayoría felicitaciones para los nuevos padres. Sin embargo, también hubo críticas de quienes cuestionaron la decisión.

La usuaria @mayricientha, por ejemplo, fue tajante al escribir: “Los hijos no se compran. Detrás de un acto así, que está más alejado del amor de lo que se cree, hay tráfico de personas y madres que, en condiciones precarias, se ven obligadas a vender a sus hijos. Qué tristeza”.

Ante estos comentarios, el padre primerizo no dudó en responder: “Está bien no ser un experto en gestación subrogada. Está bien no saber por qué alguien podría necesitar una madre sustituta para tener un hijo. Está bien no conocer las motivaciones de una madre sustituta, más allá de lo que uno suponga. Y está bien dedicar menos tiempo a lanzar palabras de odio al mundo, especialmente en relación con una hermosa niña que ha traído tanto amor a la vida de muchas personas”, expresó el director de The one I love (2014).

Finalmente, concluyó con un tono más ligero: “Eso es todo por ahora porque acaba de hacer caca y necesito cambiarle el pañal.”

