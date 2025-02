Karla Sofía Gascón pone en riesgo su posibilidad de ganar un Óscar

La española Karla Sofía Gascón, primera actriz transgénero nominada a mejor rol femenino para los premios Óscar por su protagónico en la cinta Emilia Pérez, se encuentra en la cuerda floja por sus recientes declaraciones en contra de la escritora y actriz brasileña Fernanda Torres, protagonista de I’m still here.

Durante una entrevista con el medio brasileño Folha de Sao Paulo aseguró que hay una campaña de odio orquestada por el equipo de Torres.

“Si gana ella, estupendo, si gano yo, estupendo. Lo que no me gusta es que hay un equipo en redes sociales que está intentando demeritar mi trabajo y el de mi película, porque eso no lleva a ningún sitio. Para resaltar el trabajo de una persona no necesitas hundir el de los demás”, comentó Gascón.

Con esas palabras habría infringido las reglas de la Academia de Hollywood y aquello podría traerle consecuencias cuando se elija a la ganadora de su categoría. Debido a que sus acusaciones no pueden ser comprobadas, la figura central de Emilia Pérez estaría incurriendo en calumnias, las cuales son sancionadas por los premios Óscar.

De acuerdo con las reglas de estos reconocimientos, “no se tolerará ninguna comunicación pública por parte de cualquier persona asociada con una película elegible que intente arrojar algo negativo sobre una cinta competidora”.

Ahí no termina este conflicto, se agrava con la aparición de antiguos tuits ofensivos. Para mala suerte, la española no borró mensajes de carácter racista y la escritora y guionista Sarah Hagi los publicó. Eran alrededor de una docena, sobre todo, atacando al Islam, a musulmanes y a marroquíes asentados en España.

Tras aquello la actriz emitió un comunicado de disculpas a través de Netflix, distribuidora de Emilia Pérez en Estados Unidos. “Quiero reconocer la conversación en torno a mis publicaciones anteriores en las redes sociales que han causado dolor. Como miembro de una comunidad marginada, conozco muy bien este sufrimiento y lamento profundamente haber causado dolor. Toda mi vida he luchado por un mundo mejor. Creo que la luz siempre triunfará sobre la oscuridad”.

Otra fallida declaración

Los expertos en cine y en estos premios consideran que no se ha llegado al límite de tal violación, por lo que su nominación no está en peligro. Sin embargo, esta metida de pata no solo dificulta la carrera al Óscar, sino la trayectoria profesional de la actriz, aupada con nominaciones tanto en Estados Unidos como en Europa.

Como muestra, en 2018, el actor Kevin Kart debió renunciar como presentador de los Óscar por unos antiguos tuits homofóbicos.

A este problema se suma que el director de Emilia Pérez (un narcomusical con una trayectoria muy polémica en México), el francés Jacques Audiard hizo un fallido comentario acerca del español, un idioma que él no habla ni entiende, pero en el que ha rodado su película. “El español es una lengua de países emergentes, una lengua de países modestos, de pobres, de migrantes”.

Sobre la cinta

Emilia Pérez encabeza la lista de nominaciones de la 97 edición de los premios Óscar.

Narra la vida del jefe de un cartel de drogas mexicano que se somete a una operación de cambio de género.

Tiene 13 nominaciones en categorías principales como película, actriz (Karla Sofía Gascón), actriz de reparto (Zoe Saldaña), fotografía, dirección y banda sonora, entre otras.

Apropiación cultural

Para el libretista ecuatoriano Jorge Luis Pérez, “Emilia Pérez está recibiendo una avalancha de comentarios negativos, al menos, por este lado del mundo porque en Europa y Hollywood la consideran una pieza maestra. Lo cierto es que el polémico filme es acusado de apropiación cultural debido a sus falencias de idioma y de representación de una realidad mexicana”.

Y agrega que “lo que es indefendible, como diría Eugenio Derbez es la poca calidad artística de las canciones, la banalidad con que aborda un tema muy susceptible como la desaparición de mujeres debido al narcotráfico, sin contar con la impericia para expresarse en español, todo esto resta calidad a esa producción. Además a su protagonista las declaraciones que ha hecho la han dejado mal parada”.

Enfrentamiento con Eduardo Verástegui

A pesar de su éxito ante los críticos, la cinta ha generado polémica por varios aspectos, entre ellos, que no hay artistas mexicanos en los papeles principales, a pesar de que es una historia basada en México.

En su cuenta de X, Eduardo Verástegui compartió un video de una entrevista a Karla Sofía Gascón. En esta, la actriz trans responde a una de las críticas diciendo que aquellos que niegan la identidad de género de los demás son “sinvergüenzas”, dirigiéndose específicamente al actor y productor.

Esta declaración fue suficiente para que Verástegui reaccionara asegurando que él simplemente estaba diciendo la “verdad”, sugiriendo de nuevo una postura tradicionalista con respecto a las identidades de género.

“Me estoy enterando que este señor está en la lista de nominados al Óscar como mejor actriz. Hace tiempo me llamó sinvergüenza por decir la verdad”.

El actor, conocido por sus posturas conservadoras y su activismo en contra del aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo, continuó con su ataque en la descripción del video. Mencionó que nadie debería tener el derecho de imponer algo que va en contra de la supuesta naturaleza.

Su carrera

Nacida en 1972 en una familia de clase trabajadora en Alcobendas, un municipio de la comunidad de Madrid, ya tenía una carrera en España antes de saltar a la fama.

Por aquel entonces era Carlos Gascón, actor de series como El súper (1996-1998), Calle nueva (1997-1998) y El pasado es mañana (2005).

Empezó a brillar en México. Lo hizo con sus interpretaciones en Corazón salvaje (2009) y El señor de los cielos (2013).

Pero sobre todo con su incursión en el cine también en 2013, con Nosotros, los nobles.

Inició su transición en un hospital madrileño en 2018. Al poco tiempo regresó al país latinoamericano y participó en la edición local de MasterChef Celebrity y en la serie Rebeldes.

También publicó su libro Karsia, en el que aborda su etapa mexicana y que arranca con una cruda dedicatoria: “A quien más daño me hizo, pues nadie puede hacer más daño que quien te ama”.

