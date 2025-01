Justin Baldoni publica video desmintiendo a Blake Lively

La batalla legal entre Justin Baldoni y Blake Lively continúa tras la publicación de un video sin editar de una escena de la película It ends with us. El material, que dura aproximadamente 10 minutos, fue compartido por Baldoni con el objetivo de desacreditar las acusaciones de abuso sexual realizadas por Lively, quien afirmó que el incidente ocurrió durante la grabación de esa escena.

En el video, ambos actores aparecen grabando un fragmento en el que sus personajes bailan. En esta versión sin editar, se escucha a los actores conversando sobre aspectos técnicos, como la iluminación, las cámaras y los encuadres. Sin embargo, no se evidencian comentarios ofensivos por parte el actor hacia Lively, mucho menos insinuaciones de carácter sexual.

En el mismo clip, se escucha a la actriz comentar sobre el aspecto físico de Baldoni, específicamente su nariz. Ambos inician una conversación sobre las narices de ambos, y tras hablar del tema durante un momento, la actriz sugiere, de forma aparentemente jocosa, detener el rodaje para que el actor se someta a una cirugía de nariz, añadiendo al final: "solo bromeo".

Este intercambio es relevante, ya que en la demanda de Baldoni se menciona que Lively hizo comentarios despectivos sobre el tamaño de su nariz.

La publicación del video surge en el contexto de una acusación de la actriz contra Baldoni, a quien señala por acoso sexual y por crear un ambiente laboral hostil. El actor de 40 años ha presentado una contrademanda por difamación y exige una indemnización de 400 millones de dólares, argumentando que las acusaciones han dañado su reputación y carrera profesional.

La respuesta de Blake Lively

El equipo legal de la actriz ha calificado esta acción como un intento de desacreditarla y desviar la atención de las acusaciones de acoso. Aunque en el video no se escuchan comentarios explícitamente inapropiados, señalan que la incomodidad de Lively es evidente y que ella intenta evitar el contacto con el actor.

Además, argumentan que la publicación de este video sin el consentimiento de la actriz constituye una violación grave a su privacidad, y lo consideran una táctica intimidatoria destinada a afectar su reputación.

