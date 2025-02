Michael J. Fox escribirá un libro sobre su experiencia en 'Volver al Futuro'

El actor estadounidense Michael J. Fox, reconocido por su icónico papel de Marty McFly en Volver al futuro, está trabajando en un nuevo libro, Future boy, una recopilación de sus experiencias durante la producción de la trilogía. La noticia fue revelada por Bob Gale, coguionista y productor de la saga, durante la gala de los Saturn Awards en Los Ángeles, el 2 de febrero de 2025.

El primer vistazo oficial de Pedro Pascal en 'Los 4 Fantásticos' Leer más

Aunque Gale confesó que no estaba seguro de si podía compartir esa información públicamente, aseguró que el texto aborda la intensa época de 1985, cuando el actor filmaba la serie Family ties durante el día y Volver al futuro por la noche. Se espera que el lanzamiento coincida con el 40º aniversario del estreno de la primera película.

Nelle Fortenberry, productora de televisión y miembro de la junta directiva de la Fundación Michael J. Fox para la Investigación del Parkinson, también está colaborando en la redacción de la obra. En su perfil de LinkedIn, indica que trabaja junto a la estrella de Hollywood para narrar los días más intensos de la carrera del actor y señala que el proyecto comenzó hace más de un año.

El intérprete ha compartido sus experiencias en varios libros a lo largo de su vida. Su primera obra, A lucky man (Un hombre afortunado, 2002), narra su trayectoria en Hollywood y su diagnóstico de Parkinson.

Luego publicó Always looking up: The adventures of an incurable optimist (Siempre mirando hacia arriba, 2009), seguido de Funny thing happened on the way to the future (Cosas graciosas que pasaron en el camino hacia el futuro, 2010) y No time like the future (No hay mejor momento que el futuro, 2020). Estas publicaciones ofrecen una visión profunda de su vida, su carrera y su lucha contra la enfermedad. Hasta el momento, el actor no se ha pronunciado públicamente sobre Future boy.

¿Volver al futuro 4?

Rumer Willis habla del progreso de su padre tras su enfermedad Leer más

Bob Gale ha sido interrogado en múltiples ocasiones sobre la posibilidad de realizar una cuarta película de la clásica Volver al futuro. Sin embargo, durante una entrevista con el medio Collider, dio una respuesta contundente para los fanáticos que exigen ver nuevamente la cinta de viajes en el tiempo en la pantalla grande.

“Contamos una historia completa con la trilogía. Si hiciéramos otra, tendríamos a Michael J. Fox, que cumplirá 60 años el próximo año y tiene la enfermedad de Parkinson. ¿Queremos ver a Marty McFly a los sesenta años con Parkinson? Yo diría que no, no queremos ver eso. Y no queremos ver Volver al futuro sin Michael J. Fox”, explicó el productor.

Con estas declaraciones, queda claro que no habrá una nueva entrega de la saga, y mucho menos sin los actores originales. A pesar de no llevar nuevamente este clásico a los cines, el filme ha mantenido un importante lugar en la cultura popular, consolidándose en los escenarios teatrales. En 2020, nació en Europa Back to the future: The musical que, en 2023, triunfó en Broadway y logró un gran éxito a nivel internacional.

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!