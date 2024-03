Crítica: Cabrini, ¿por qué verla?

Siglo XIX. Francesca Severio Cabrini (Cristiana Dell’Anna) es una monja italiana de frágil salud, pero con mucha motivación para crear orfelinatos en todo el mundo, comenzando por China. La Santa Sede no está de acuerdo, conocen el estado de su salud y… es mujer (¿¿¿???).

Intentan disuadirla. Pero es tal su insistencia que el papa León XIII (Giancarlo Giannini) le brinda su apoyo, pero quiere que empiece en Nueva York, donde los inmigrantes italianos mueren diariamente. Al vivirlo se da cuenta de que nadie le hará la vida fácil.

Sin embargo, toma el control del orfanato localizado en Los Cinco Puntos, barrio urbano indigente, densamente poblado, lleno de enfermedades, proxenetas, prostitutas y de crímenes violentos. Deberá enfrentarse al arzobispo Michel Corrigan (David Morse), al alcalde Gould (John Lithgow), un racista. Encontrará apoyo en el bondadoso doctor Murphy (Patch Darragh) y Vittoria (Romana Maggiora Vergano), una prostituta.

Primero, lo primero. Cuando estudiaba en el San José me quedé para dar un supletorio de matemáticas en el mes de abril. Estaba en el primero de secundaria. Como la materia era complicada, temía perder el año. Camino al hogar, pasé por La Merced y entré a rezar, pidiendo que la prueba me fuese bendita. Ingresando por la puerta principal, estaba a la derecha un altar dedicado a Francesca Cabrini. No tenía la menor idea de quien se trataba, solo veía que era una santa.

La imaginé “probablemente desocupada” y pedí me ayudase. Gané el año y desde entonces cada vez que paso entro a saludarla. Para mi sorpresa, tantos años después, me toca dar una opinión sobre su biopic.

Está producida por el mismo grupo que el 2023 nos dio Sonidos de Libertad, dirigida y escrita (en parte) por Alejandro Gómez Monteverde y cuyo productor ejecutivo es Eduardo Verástegui. La música viene de Gene Back y la cinematografía emana de Gorka Gómez Andreu.

Pero la gran sorpresa de Cabrini llega al final. Cuando ruedan los créditos se escucha la canción Dare to be, interpretada por Andrea Bocelli y su hija Virginia, la solista, en la película, del coro de niños italianos. A través de YouTube, el videoclip ya tiene más de 800 mil vistas.

Ahora, al grano. No necesita ser católico para admirar este filme lleno de absoluta dedicación, perseverancia y determinación, en el que una mujer tiene que luchar contra la adversidad y todos esos atributos quedan sintetizados debido a la bien lograda actuación de Cristiana Dell’Anna.

Su trabajo es perspicaz, cautivante, digno y permite conocer a una santa cuya historia no era celebrada. Además, ejemplariza un elocuente feminismo, lo cual moderniza la trama y hace que el espectador crea en su lucha.

La película está bien narrada, aunque a momentos sea repetitiva y el libreto caiga en relativa calma. Pero ello no opaca al drama y deja un mensaje bien claro: con fe e insistencia todo se puede lograr.

La ambientación y vestuario es exaltante y la fotografía, muchas veces, hace que algunas secuencias queden en penumbra, como si ellas fuesen rincones del alma.

Algo más. Francesca Cabrini (1850-1917) fue elevada a los altares en 1946. Había llegado a Nueva York en 1889 para iniciar su caritativa y compleja misión. Fue la primera ciudadana estadounidense en ser canonizada.

Calificación: * * * *

TAMBIÉN SE ESTRENA

Godzila y Kong: el nuevo imperio. Luego de su último y explosivo enfrentamiento, el todopoderoso Kong y el temible Godzilla, dos de los monstruos que ahora dominan el mundo, se reencuentran para un feroz combate contra una colosal pero desconocida amenaza que se oculta en el planeta. Se trata de un temible enemigo que desafía su propia existencia y, en consecuencia, la de la humanidad que se siente protegida por estos titanes.

La nueva y épica película dirigida por Adam Wingard profundizará en las historias de estos titanes, sus orígenes y los misterios de Isla Calavera y más allá. A la vez, descubre la batalla mítica que ayudó a forjar a estos seres extraordinarios y los unió a la humanidad para siempre.

