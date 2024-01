El cine ecuatoriano trae buenas noticias

Empiezan ya los movimientos para la realización de los Premios Platino del Audiovisual Iberoamericano, que este año se han programado para el 20 de abril, en el Teatro Gran Tlachco, en Rivera Maya (México).

(Te puede interesar: ¿Cómo se cubre una alfombra roja?)

Cordero y Vallejo: Las similitudes entre el cine y la montaña Leer más

Ecuador ya está moviendo las fichas y tiene algunas producciones preseleccionadas para participar en esta décima primera edición.

Entre las más opcionadas están La piel pulpo (Ana Cristina Barragán), con 11 preselecciones, y Los Wanabis (Santiago Paladines), con 5. Está también la cinta de la pesista ecuatoriana Neisi Dajomes, con una nominación en la categoría de Película Documental y Cine y Educación en Valores.

En esta fase, que lleva a cabo Fipca (Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos y Audiovisuales), con la colaboración de las asociaciones de productores y las academias de Cine iberoamericanas, la mayor cantidad de preselecciones en categorías cinematográficas recaen en Argentina (36), Brasil (37), España (59), México (41), Portugal (37), Puerto Rico (35), República Dominicana (35) y Uruguay (35). En tanto que los países con mayor representación en series son Argentina, con 21 precandidaturas; España, con 22; y México, con 19.

(Te invitamos a leer: Santiago Paladines, reivindicar el cine comercial)

Un ecuatoriano en Londres

Es ecuatoriano y tendrá la premiere internacional de su cortometraje documental Apuntes sobre la muerte de un cine. La producción de Iñaki Oñate (1988) se presenta este 27 de enero en el Instituto de Artes Contemporáneas de Londres, como parte del London Shortfilm Festival (reconocido por los BAFTA) .

Óscar 2024: ¿Cuándo y dónde ver las nominadas a mejor película? Leer más

El film se centra en el cierre inminente de una pequeña sala en el barrio de Constitución en Buenos Aires, Argentina, elemento propicio para reflexionar sobre la mística de los cines de antaño y la figura del proyeccionista.

La figura de Iñaki Oñate en el séptimo arte no es nueva. Produce contenido audiovisual con su productora Undergofilms. Su trabajo se ha presentado en festivales como el Bafici (Buenos Aires-Argentina), el Montreal World Film Festival, Los Angeles Shortfest, Chicago Latino Film Festival, Cortocircuito Shortfest of New York, Non-budget Film Festival de Cuba y Festival de Cine Inusual de Buenos Aires.

(También puedes leer: Premios Bafta: Oppenheimer domina la competencia con 13 nominaciones)

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!