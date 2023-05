Las alfombras rojas son muy comunes para recibir a las estrellas en una premiación (Globos de Oro, Óscar, Goya, Platino...) o en un evento, ya sea un festival de cine como Cannes, Venecia y San Sebastián, lanzamientos de películas o la famosa Met gala. En los años 20, en el Egyptian Theatre, se cubrió el piso para el estreno del largometraje 'Robin Hood', protagonizado por Douglas Fairbanks, en 1922.

A los Óscar, esta pasarela llegó en 1961. Sin embargo, fue hasta 1964 cuando su concepto cobró relevancia. Ese año se decidió grabar la llegada de los actores y actrices, y en 1966 con la televisión a color, la alfombra roja alcanzó gran importancia y acaparó la atención, muchas veces, más que la ceremonia.

El glamour se asoció con esta y ahora todas las celebridades (y algunas que no lo son) quieren desfilar por una alfombra roja. Aquello incluye no solo a los actores, también modelos, cantantes, productores y directores de cine o TV. A veces lucen sus mejores trajes, otras veces simplemente se quedan de año.

Omar Chaparro. Cortesía

Generalmente los cronistas de espectáculo son los que cubren el desfile de los famosos por esta pasarela. Contamos nuestra experiencia, ya que hemos tenido el privilegio de estar en varias fuera del país.

La más reciente, la de los premios Platino del Cine Iberoamericano, en Madrid, España. Hay que estar acreditado previamente por los organizadores del evento, los que hacen una estricta selección. Sin ese ‘gran detalle’, no se llega a ella.

A cada comunicador se le asigna un espacio para ubicarse y se tiene que tener claro que deberá estar de pie por muchas horas, aproximadamente 3 o 4. Es divertido ver que la primera ocasión que un periodista acude, se echa el ropero encima, sobre todo, si es de TV. Compite con las estrellas que la recorrerán.

Cuando ya tiene algo de experiencia, se da cuenta de que es importante la buena facha, pero sin exagerar y que en muchos momentos prevalece la comodidad. Así lo comprendió la presentadora de 'En corto', Ale Boada, quien en la reciente entrega de los Platino lució elegante, pero por debajo de su largo traje llevó unos zapatos deportivos.

Sebastián Yatra. Cortesía

Existen notables diferencias entre las alfombras rojas de nuestro país (la mayoría dejan mucho que desear, sobre todo por el desorden y la mala organización) y las del extranjero. En estas últimas, antes de que el famoso salga a escena es común que aparezca una persona indicando su nombre, oficio o si se trata del elenco de una determinada producción. No todos tienen el mismo nivel de popularidad. Y en ocasiones hay algunos pocos conocidos.

Además, siempre van acompañados por alguien para evitar que un medio lo acapare, muchas veces se privilegia a las grandes cadenas de TV, como Televisa, Univisión, Telemundo o a revistas como Hola. Entonces hay que hacerse sentir y defender al país que se representa.

Hay momentos que la ‘avalancha’ de estrellas es tal en estas pasarelas que se debe tomar la decisión de a quién entrevistar. Aquello nos ocurrió el año pasado cuando debimos elegir entre Javier Bardem, Guillermo Francella, Pedro Fernández o Belinda. Todos al mismo tiempo. Sin dudarlo, el español fue nuestro favorito. Cada quien elige de acuerdo a sus intereses y a los de su medio. Siempre hay que estar preparado. Nos ha tocado escuchar “y ¿ahora qué pregunto?”.

Cecilia Suárez. Cortesía

Se ve de todo, desde personajes muy simpáticos como el español Óscar Jaenada (de 'Cantinflas' y la serie Luis Miguel), que nos puso a correr, pero nos concedió un breve diálogo. El colombiano, Manolo Cardona es un amor, la uruguaya Natalia Oreiro siempre está dispuesta y contesta lo que le pregunten. El venezolano Emmanuel Palomares, Chino Darín, Juan Pablo Raba, Cristina Umaña y los divertidos Omar Chaparro y Eugenio Derbez son parte de la lista. Tampoco faltan los caballeros como Guillermo Francella o el escritor venezolano Leonardo Padrón, o los algo tímidos, como Benicio del Toro, y los coquetos, como Diego Boneta.

Otros son ‘pesados’, como Cecilia Suárez y William Levy, quien se cree la última Coca Cola del desierto, al igual que Diego Luna y Manolo Caro e, incluso, la actriz Yalitza Aparicio (Roma), a quien la conocimos en México: se creía intocable.

Muchos entran y salen por las mismas. Sin dar tiempo a nada. Aquello ocurre cuando evitan preguntas incómodas de su vida privada, como Ana de la Reguera quien, aunque posó junto a su nuevo amor Alfonso Herrera, cuando le mencionaban el tema, sonreía, pero no hacía mayores comentarios. El exRBD estaba casado cuando Cupido hizo de las suyas con esta pareja.

Ana de la Reguera y Alfonso Herrera. Cortesía

La suerte estuvo de su lado

La presentadora paraguaya Lucía Sapena ha cubierto algunas alfombras rojas, como los premios Goya y las diez ediciones de los Platino del Cine Iberoamericano. Cuenta que la mayoría de experiencias han sido agradables, otras no tanto.

“La primera vez que cubrí los Goya de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de España fue en 2016. Quería cubrir la gala número 30 para mis espacios de Arte & Espectáculos en canal 13 Paraguay donde trabajo desde hace diez años, ya que estaba nominado el documental Chicas nuevas 24 horas del cual mi país figuraba como uno de los coproductores”.

Añade que la gala comenzaba a las 21:00 y el movimiento en la alfombra a las 18:00, “pero ya a las 16:00 debíamos estar ahí para retirar acreditaciones y buscar el lugar. Como solo éramos tres los medios que no eran españoles, me pusieron en un buen lugar en la alfombra roja donde había bastante espacio entre un medio y otro.

Mientras esperaba que empiecen a pasar los artistas, me hice amiga de una periodista de Perú que trabaja para América TV y que estaba ahí para apoyar a la película 'Magallanes'”.

Recuerda que había una gran expectativa por la llegada de Penélope Cruz a la alfombra roja, ya que estaba nominada por la cinta Ma Ma. “Nos dijeron que solo daría notas grupales, no entrevistas individuales. Cuando Penélope llegó del brazo de Javier Bardem, los medios españoles se volvieron locos, pero cuando se ubicó en la zona donde yo estaba, justo coincidió con la aparición del equipo de Magallanes, de la que mi colega de Perú necesitaba entrevistas. Además también coincidió con Mario Vargas Llosa, quien en aquel entonces era novio de Isabel Preysler.

Mi compañera solo le hizo una pregunta a Penélope y la dejó solita para mí, la suerte estuvo de mi lado. En esa misma alfombra roja, estuve esperando el momento de entrevistar a Ricardo Darín, postulado por 'Truman'. Estaba muy solicitado por todos, pero cuando lo tuve en frente se llenó la tarjeta memoria que usaba en la cámara y mientras se la cambiaba lo perdí”.

Lucía Sapena. Cortesía

“He estado en las dos caras de la moneda”

El colombiano Luis Alfonso Borrego, panelista del programa 'Siéntese quien pueda' que se emite en Estados Unidos, ha estado en las dos caras de la moneda, como periodista cubriendo las alfombras rojas y luego como uno de los famosos que desfilan por ella.

“Mi experiencia ha sido 360. Al principio de mi carrera, me tocaba cubrirlas para diferentes medios de comunicación, en concreto cuando trabajaba en la revista TVyNovelas. Me parecía interesante estar rodeado de los colegas y escuchar sus preguntas e interactuar con las celebridades”, cuenta.

Recuerda una alfombra roja en particular, la de los premios Lo Nuestro. “Creo que era el 2005. Me llamó la atención que algunos compañeros antes de entrevistar a los famosos los criticaban y medio segundo después, cuando los tenían en frente, les decían lo opuesto. Entonces se me vino a la mente lo que me comentó la actriz y exreina de belleza Alicia Machado en una ocasión, que los periodistas de farándula en algún momento quisieron ser artistas y que por su imagen física no pudieron serlo.

Pensé que era algo real, ya que la mayoría no eran muy agraciados, pero estaban involucrados en el medio. A partir de ese momento, empecé a poner limitantes entre los colegas y yo. Esta etapa la usé para ampliar mi red de contactos y hacer sentir bien a mis entrevistados con el fin de conseguir algo exclusivo”.

Con el tiempo Luis Alfonso cambió de opinión, cuando pasó de entrevistador a entrevistado, ya era director de la revista que representaba. “Mi primera alfombra roja como famoso fue en el evento de aniversario de Don Francisco por sus 25 años en Univisión. Algo muy embarazoso, me dio pena.

No me veía en esa posición, siempre había estado detrás de la línea, sentía que ese lugar no era para mí y mis colegas lo vieron de la misma forma. Cuando me bajé del carro se sorprendieron y pensé en lo que estarían diciendo. Me costó posar, las fotos quedaron terribles. Ahora ya me acostumbré. Siempre recuerdo esa alfombra roja. Pienso que después de una palabra bonita seguro hubo críticas, pero lo asumo como parte de la carrera”.