Vive en Miami, pero su tierra natal es Venezuela. Leonardo Padrón tiene 63 años y se lo ha comparado con la escritora cubana de telenovelas Delia Fiallo. Estuvo nominado a los premios Platino del Cine Iberoamericano por la serie 'Pálpito', de Netflix, protagonizada por Ana Lucía Domínguez, Michel Brown y Sebastián Martínez.

El periodista, escritor, poeta y locutor es el autor de 'Amores de fin de siglo', 'Contra viento y marea', 'El país de las mujeres', 'Amantes de luna llena', 'Cosita rica', 'El amor las vuelve loca', 'Ciudad bendita', 'La vida entera', 'La mujer perfecta', entre otras producciones. La lista es larga. Está casado con la actriz y cantautora Mariaca Semprún (42). Formalizaron su relación luego de 11 años. Ella lo acompañó a Madrid.

Su cabello y barbas son blancos y el tono de su voz es fuerte y claro. Conversó con EXPRESIONES.

Aunque no se llevó el premio Platino, estar nominado siempre es una ganancia.

Aunque sea un lugar común decirlo, haber estado nominado en España ya es un premio. Estar con otros creadores y con la gente de la industria siempre es muy enriquecedor y gratificante.

Casi siempre ha escrito telenovelas que luego se han convertido en éxito, ahora dio el salto a las series.

Es una renovación hasta en la forma de escribir (risas), ya que se escribe muy distinto para una telenovela que para una serie. Son lenguajes narrativos diferentes, no se agarra el truco tan fácilmente, pero me ha ido bien, gracias a Dios.

Por algo dicen que la experiencia no es un accidente.

Tengo muchos años contando historias, más o menos algo creo saber cómo conectarme con la audiencia.

Es autor de muchas telenovelas exitosas.

Sus historias siempre han girado en torno a las mujeres. ¿Son su fuente de inspiración?

Efectivamente. Siempre he celebrado el universo femenino, para mí es decisivo en mi vida. Un universo muy interesante por su belleza, el misterio y la complejidad de su psiquis. He tratado de honrarlas a través de mis historias.

A diferencia de otros escritores de telenovelas, usted se ha distinguido además porque cuenta historias más reales y no el típico culebrón rosa.

Tengo un tono más realista, más contemporáneo, me gustan las historias corales, con muchas tramas, con temas de actualidad y me meto en la piel sociopolítica de mi país. A esta altura he desarrollado mi voz propia y se nota.

A los escritores les adaptan sus producciones. Seguramente a usted le ha pasado, pero no siempre los resultados de esas segundas versiones son las mejores.

Me ha pasado en algunas ocasiones. Cuando me entero, me asomo, me retiro silenciosamente y sigo de largo. No siempre las versiones son afortunadas. Si es para otros países, privilegian otros asuntos, le quitan por ejemplo el humor venezolano que es diferente al mexicano. Toda adaptación tiene su riesgo.

La pareja se casó en 2021. Redes

¿Usted es la versión masculina de Delia Fiallo?

(Risas) Delia para mí fue una referencia fundamental, era la reina del melodrama. La primera telenovela que escribí fue una adaptación de una producción de ella, Rosario, que se llamó Gardenia, cruzada con el unitario Un buen corazón, de César Miguel Rondón. La conocí y la entrevisté en el programa Los imposibles.

¿Era una gran responsabilidad meter mano en un escrito de ella?

Bueno, pero nos fue bien (risas).

En pareja

Los venezolanos Mariaca Semprún y Leonardo Padrón se casaron en Miami en 2021. Aunque la relación se había mantenido bajo perfil, no pasó desapercibida. La pareja se conoció durante la telenovela La vida entera. Entonces, el escritor mantenía una relación con la protagonista Anastasia Mazzone.

Tras la ruptura, ellos coincidieron en salidas con amigos. A partir de ahí los encuentros se tornaron más privados. A pesar de que existe diferencia de edad, aquello no fue un problema.