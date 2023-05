Sonríe en todo momento. Así es el actor y bailarín venezolano Emmanuel Palomares (32), protagonista de 'Perdona nuestros pecados', que se ve en Ecuador a través de la señal internacional del Canal de las Estrellas. Tiene buen físico, el que conserva con mucho ejercicio, aunque se confiesa muy dulcero. Ha visitado Ecuador en varias ocasiones y estuvo recientemente en España en los premios Platino del Cine Iberoamericano.

Cuando llegó hace diez años a México, donde reside, fue parte de los elencos de los seriados 'Como dice el dicho' y 'La Rosa de Guadalupe' y a su haber tiene los melodramas 'Pasión y poder', 'En Tierras salvajes', la saga 'Vencer el miedo' y 'Vencer el desamor'. En la última de las mencionadas interpretó a los gemelos Rommel y Gael, además estuvo en 'La herencia'. Y en cine estelarizó el filme ecuatoriano 'Camino a la libertad' en el que le dio vida a León de Febres-Cordero.

Ya terminó las grabaciones de la exitosa 'Perdona nuestros pecados' en la que comparte con Oka Giner, Jorge Salinas, Érika Buenfil y César Évora. En este melodrama que es la versión mexicana de la chilena del mismo nombre encarna a Andrés Martínez.

Aunque en 2020 fue un año complicado para la humanidad por la pandemia de COVID-19, él recibió la ciudadanía mexicana. Fue pareja de la actriz rusa Irina Baeva y se lo ha vinculado sentimentalmente con la hija de Angélica Rivera, Sofía Castro y con su excompañera Érika Buenfil (59) con quien desmintió ese rumor.

¿Está en la mejor edad y etapa de su vida?

¿Son muchos o pocos los 32? Dicen que los 30 son los nuevos 20. ¿Es verdad o es una mentira que nos dicen? (risas) Están bien vividos, de nada de lo que he hecho me arrepiento, he sido muy bendecido. También soy una persona de buenos hábitos, son importantes para todo, como actor viajo y es difícil mantenerse, por ello es necesario la disciplina.

Un venezolano suelto en México. ¿Cómo dio el salto?

Trato de resumir la historia, porque sigue siendo impresionante para mí, con muchos sueños y con muchas ganas, pero con trabajo y perseverancia. Son palabras y definiciones que conocemos y que se dicen siempre, pero cuando se ponen en práctica esas palabras se consiguen los objetivos.

Usted pertenece a una nueva generación de venezolanos que triunfa en un país como México.

Mi país hermoso que ha sido tan lastimado, por eso considero una gran responsabilidad tener estas plataformas, recibir invitaciones donde nos juntan para conocer amigos talentosos y disfrutar del proceso.

¿Ya logró protagónicos, como en 'Perdona nuestros pecados'?

(Risas) Así es y también en Ecuador en 'Camino a la libertad'. Una película que se queda en mi corazón, me invitaron a protagonizar esta cinta en la que encarné a León de Febres-Cordero que era un venezolano. También sentí mucho compromiso porque tenía que entender al personaje y el significado del amor a la patria. Eso me pasó con Ecuador. Tuve compañeros increíbles y la producción me trató muy bien.

¿Qué le encantó de Ecuador?

La comida, las mujeres, los paisajes...

¿Parece que es muy enamoradizo?

(Risas) Soy admirador de la belleza.

¿Ya siente a México como su segundo hogar?

Amo a ese país, solo tengo palabras de agradecimiento porque me abrió las puertas desde el minuto uno que llegué hace diez años, me dio oportunidades y amigos.

¿Nunca lo miraron feo?

Cada uno da lo que recibe y recibe lo que da. Yo he dado mucho cariño, estoy lleno de seguidores que me dan amor en las redes sociales.

Usted fue parte de la franquicia Vencer de la que se han hecho algunas producciones como 'Vencer el miedo' y 'Vencer el desamor'.

La franquicia ha sido un éxito. Me siento orgulloso de ser parte de ella, cuando ni siquiera sabíamos que iba o no a funcionar, aunque lo intuí por el mensaje que trae cada producción, con un objetivo social, contar más allá que entretener para que la gente conecte y despierte.

En 'Vencer el miedo' compartió con el ecuatoriano Danilo Carrera...

Así es. Además compartimos camerino con Danilo, un gran compañero al que le tengo cariño. Hemos crecido juntos en México, nos encontramos por los pasillos del canal. Ahora vive en Estados Unidos. Seguramente coincidiremos en otro proyecto en algún momento, eso pasa. Somos extranjeros, cercanos en edad y con cosas en común. Las veces que platicábamos demostraba lo orgulloso que estaba de ser ecuatoriano y representar a su país en el exterior.

Ha hecho dos personajes (el bueno y el malo en 'Vencer el desamor') en una misma telenovela. ¿Cómo asumió ese desafío?

Fue una experiencia increíble, eran gemelos. Un reto de lo más gozoso a nivel profesional porque eran dos hermanos con universos distintos. Un asesino y el otro de familia rica y de una gran nobleza. El público me halagó, eso se queda y son personajes que serán recordados.

Lo más reciente fue 'Perdona nuestros pecados', una historia dura, con mucha maldad.

Ya terminamos de grabar (se anuncia el final por el Canal de las Estrellas). Fue un proyecto lleno de tentaciones y tentaciones de esas peligrosas. Una historia muy cruel, un reto bien profundo, desde que lo tomé me di cuenta que no iba a ser sencillo porque es un drama que iba a despertar al espectador. Mi personaje, Andrés no comete maldades, las recibe, se defiende. No solo es bueno, sino que tiene carácter, no se deja.

¿Cuáles son esos pecadillos o tentaciones de Emmanuel?

No sería muy astuto contar mis pecados (risas). Creo que debería contarlos en el lugar correcto. Todos los tenemos, más que pecados tengo gente que peca mucho a mi alrededor (suelta una carcajada).

¿Se la saca como torero?

Me considero afortunado. El mundo tiene muchas tentaciones, debemos ser cuidadosos, una vida sana dentro de lo posible, viviendo lo que se tiene que vivir. El balance siempre es bueno. Las redes sociales pueden ser una gran plataforma, pero también un desvío total.

Tiene mucho futuro por delante. ¿Qué viene ahora?

Propuestas de teatro, estamos decidiendo. Me encantaría trabajar en España, venir con nominaciones. Aquello me hace ilusión, pero es parte del proceso. No hay prisa, hay ganas. Saltar a las series, eso sucederá en su momento.

¿Existe alguien especial en su vida?

Estoy soltero, contento y viviendo mi juventud, enfocado en trabajar. No es un medio sencillo, pero cuando se saca lo positivo, está lleno de brillo.

¿Cómo ha logrado no marearse porque es fácil a su edad y con éxito?

Conectando con la gente que nos quiere realmente y que da buenos consejos, a los que se debe escuchar.