En la primera fila del auditorio del Ifema, en Madrid, donde el sábado 22 de abril se desarrolló la gala de los Premios Platino, se ubicó el actor argentino Ricardo Darín. La cinta que protagoniza, 'Argentina 1985', dirigida por Santiago Mitre, llegó con 14 nominaciones, de las cuales obtuvo cinco galardones, incluyendo mejor película de ficción iberoamericana y mejor interpretación masculina.

Premios Platino: Mucho glamour y ciertas extravagancias en la alfombra roja Leer más

Todo era fiesta. En la pasarela se vieron outfits impactantes, otros más estrafalarios. Lo mismo durante la ceremonia, llena de personajes divertidos, entre ellos, el presentador Omar Chaparro, los actores Óscar Jaenada, Guillermo Francella y los que estaban ahí por primera vez, como el cantante Sebastián Yatra. Nadie se quiso perder la celebración de la décima edición.

Ricardo Darín. Premios Platino

EXPRESIONES estuvo en el lugar de los acontecimientos. Les contamos lo que vimos, lo que sus protagonistas nos dijeron y lo que nos enteramos metiendo la nariz. Hay mucha tela que cortar.

Carolina Gaitán, Omar Chaparro y Paz Vega. Premios Platino

Fue en esta alfombra roja en la que por primera vez posaron Ana de la Reguera y Alfonso Herrera, quienes ya no disimulan su amor que atrae la atención de la prensa.

Paz Vega, la reina de las villanas

La guapa Paz Vega es muy amable y tiene una imagen dulce. Sin embargo, en México le dieron el papel de la reina de las villanas, Catalina Creel, en la nueva versión de 'Cuna de lobos'. ¿Tal vez por eso esa producción no tuvo el éxito de la original? Se vistió con una americana y un pantalón en lentejuelas rosas.

Lucrecia, sabroso ritmo cubano

La cubana Lucrecia tiene un vozarrón y lo demostró cantando no solo en el escenario, además por la pasarela cuando algún colega se lo pedía. Su look muy colorido y su distintivo pelo no fueron indiferentes para nadie. En la ceremonia puso a bailar a Benicio del Toro y a Ricardo Darín con su sabroso ritmo.

Lucrecia. Premios Platino

Guillermo Francella, ¡maestro!

A Guillermo Francella lo acompañó su esposa, Marynés Breña. Tiene claro que no es fácil pasar de la comedia al drama y viceversa. Casi siempre nos hace reír como en 'El encargado', pero otras protagoniza dramas como 'El clan', una historia basada en un caso policial. ¡Un maestro el argentino!

Guillermo Francella y su esposa, Maryinés. Premios Platino

La simpatía de Omar Chaparro

El presentador mexicano Omar Chaparro tiene una habilidad innata para hacer reír. No solamente en el escenario, también fuera de este. Estuvo acompañado de su esposa, Lucía. Ellos han estado casados por más de 20 años, pero vivieron momentos complicados cuando él le confesó que le había sido infiel. Parece que esa experiencia los unió más, ahora se los ve muy compenetrados y enamorados.

Omar se le robó el show a Carolina Gaitán, que pasó sin pena ni gloria, y a Paz Vega como presentadores de la gala. Aprovechó el momento para promocionarse con el argentino Ricardo Darín. “Yo también soy actor”, le dijo bromeando.

Omar Chaparro y su esposa, Lucía. Premios Platino

Yatra olvidó la discreción

El colombiano Sebastián Yatra quiso lucir regio en este evento, así que escogió un elegante traje de chaqueta de color negro y con las solapas blancas de Avellaneda. A él se le dio la tarea de entregar uno de los premios y además cantó 'Una noche sin pensar'.

A la prensa le sorprendió que mencionara su romance con Aitana, pues él siempre ha sido muy discreto. Aseguró que sostienen una relación muy bonita y que se conocen desde hace cinco años.

Sebastian Yatra. Premios Platino

Benicio del Toro: "Actuar es como un recreo en la vida" Leer más

Con los pies descalzos

Permanecer por muchas horas de pie cansa a cualquiera, sobre todo a las mujeres que llevan tacones altos. Ana de la Reguera no se complicó, se sacó los zapatos en plena alfombra roja, porque tiene el tobillo derecho lastimado. Descalza, recorrió parte de esta.

Ana se sacó los zapatos. Ingrid Balseca // EXPRESO

Mientras que la colombiana Cristina Umaña, quien ganó un Platino por su interpretación en la miniserie 'Noticia de un secuestro', buscó un lugar donde sentarse: el piso. Se olvidó del glamour. La esposa del galán, Juan Pablo Raba, la comunicadora Mónica Fonseca, quien lo acompaña a todos lados, se subió en una tarima para descansar, al igual que la actriz Majida Issa. Por suerte ninguna tenía mal olor en los pies.

Natalia Oreiro es invitada frecuente a los Platino y, hay que decirlo, nunca niega un saludo o una sonrisa. Cada vez que va, destaca por su vestuario. Ahora lució una creación inspirada en los 40, diseñada por ella. Tampoco dudó en quitarse los zapatos para bajar una escalera. Por su papel en 'Santa Evita', la uruguaya logró una estatuilla por el voto del público. Pronto se la verá en otras dos cintas: 'Casi muerta', dirigida por Fernán Mirás; y un filme con Benjamín Ávila, 'La mujer de la fila', que habla de las féminas que esperan para entrar a las cárceles a visitar a un familiar preso.

Natalia Oreiro. Premios Platino

Aislinn Derbez, deslumbrante

Por el décimo aniversario de los premios se colocaron junto a la alfombra roja algunos carteles en blanco y negro con las fotos de actores y directores como Óscar Jaenada (quien es todo un personaje y que el año pasado estuvo en la gala y ahora volvió), además Carmen Maura, Ricardo Darín, Pedro Almodóvar...

También se instaló un escenario con muchas imágenes de momentos vividos en estas ceremonias y donde posaban los actores al finalizar su recorrido por la pasarela. Unos lo hacen con facilidad, como la mexicana Aislinn Derbez, otros como Darín y Majida Issa se complican un poco.

Sin duda, la más elegante de la noche fue la hija de Eugenio Derbez. Derrochó belleza y estilo con un vestido color nude que combinó pedrería y transparencias. Lució la figura y sus pechos con un profundo escote. Es una prenda tres en uno, ya que le permitió el cambio de look rápidamente. Iann Dey fue el creador. Mientras posaba en la alfombra roja, Aislinn, quien ha participado en 'Qué culpa tiene el karma' y 'De viaje con los Derbez', se encontró con el cantante Sebastián Yatra con quien saludó efusivamente. Resulta obvio que son buenos amigos.

Aislinn Derbez. Premios Platino

Benicio del toro, emocionado

Cuando se encontraron, Benicio del Toro y su colega Óscar Jaenada (Luisito Rey en la serie de Luis Miguel) se dieron un fuerte abrazo. El actor que recibió el Platino de Honor no pudo hablar en dos ocasiones durante su discurso. Obvio que se emocionó.