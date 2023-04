A pesar de que el actor y productor Benicio del Toro, nacido en Puerto Rico hace 56 años, fue reconocido con el Platino de Honor de los Platino del Cine Iberoamericano, no tiene esos divismos que vemos con mucha frecuencia en nuestros famosos locales. Alto (1,88 metros), corpulento, con una mirada penetrante, voz grave y con rostro de villano, algo que le ha servido mucho en el cine. No en vano se convirtió en el villano más joven en la cinta de James Bond 'Licencia para matar'.

A ese encuentro con la prensa de España y otros países, entre ellos Ecuador con EXPRESIONES, estuvieron sus colegas Guillermo Francella y Ricardo Darín. Cuando Juan Carlos Arciniegas, el presentador del evento, le preguntó si había visto los filmes de Darín, lo puso en compromiso. "No todas, no todas", confesó entre risas.

Benicio proviene de una familia de abogados, por lo que a ellos no les hizo nada de gracia que él tomara otro camino. Cuando comenzó la carrera que ama y que le ha dado grandes satisfacciones, porque su lista de premios es impresionante (ganó el Óscar por 'Traffic') no faltaron los que le pidieron que se cambie el nombre porque "en Hollywood, la mayoría de las historias, no están diseñadas para las minorías". Cuando se le dio la oportunidad de estudiar actuación, se lo tomó en serio, como todo lo que hace en la vida.

Es comparado con Brad Pitt, por lo cual lo llaman el Brad Pitt latino. Algo que no le molesta, pero ahora que se lo vio en persona, se puede afirmar que tienen un aire similar. Además, muchas veces las fotos no le hacen justicia.

Vistió muy formalmente, como la ocasión lo ameritaba. Se confesó gran amigo del español Javier Bardem, con quien compartió en 'Huevos de oro', de Bigas Luna. No canta, pero le encanta la música y la literatura. Actuar siempre le ha parecido un recreo en su vida. Creyó que con ese talento se nacía, pero ahora considera que, como todo, puedes mejorar. Tiene fama de tímido, pero la sonrisa no se borra de sus labios. Incluso bromeó cuando se puso las gafas para lucir al estilo Ricardo Darín

Enamorado de Madrid, disfruta de la comida, de la gente, de sus atractivos. Su reciente filme se titula 'Reptile' e interpreta a Nichols, un detective de carácter duro y sombrío de Nueva Inglaterra que se resiste a perseguir un caso algo complicado en el que nada es lo que parece.

Para él, ya no es tan complicado hacer una película. "Antes era como ir a la luna, ahora se la hace hasta con un celular".