Santiago Paladines, reivindicar el cine comercial

“Si tú le cuentas a un danés que se puede hacer rico de la noche a la mañana con unos billetes mágicos, no se lo creería nunca. Se reiría y seguramente te preguntaría quién caería en una trampa así. Y la respuesta es que nosotros caeríamos, los latinoamericanos caeríamos”, reflexiona el cineasta Santiago Paladines.

“A los latinoamericanos nos gusta soñar, nos gusta creer que la magia existe. Es una manera de contrarrestar la desesperanza y la falta de oportunidades”, añade.

Con ello en mente, Paladines escribió ‘Los Wanabis’, su primer largometraje de ficción, que se estrenó esta semana. El filme recoge la historia de tres amigos entrañable que se dejan convencer por un empresario africano de invertir en un maletín de papeles negros que eventualmente podrían transformarse en dólares reales.

“Cuando lo escuchas, parece una locura, pero ocurrió. El guion está basado en una historia real. En esa época, hace más de veinte años, Ecuador pasaba por un periodo difícil, porque recién nos habíamos dolarizado. La desesperación, querer salir del hueco de inmediato llevó a muchísima gente a creérselo, y luego, claro, perdieron miles de dólares. En el caso de ‘Los Wanabis’, tres años después de que pierden todo, inicia esta vertiginosa historia de recuperar algo de lo que perdieron”, narra.

Paladines, docente de cine de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ), se había dedicado durante años al cine documental y al reportaje investigativo, hasta que obtuvo un sitio en el M.F.A. en Dirección de Cine del Instituto de Cine Americano, Los Ángeles, EE.UU.

Ahí, su panorama cambió radicalmente. “Llegar al Film Institute fue una revelación porque descubrí que no había mucha diferencia entre la forma de hacer documental o la forma de hacer ficción. Lo más importante en ambos son los personajes. En el caso de la ficción, es vital que los personajes que construyas partan de la realidad, que se sienta que las personas son de carne y hueso. Usas la ficción para construir experiencias reales”, señala.

Según el cineasta el cine actoral es lo que más se produce en el país. Cortesía

Pandemia de posibilidades

Para el cineasta, el confinamiento fue una época de oportunidades. Logró darle vida al guion de ‘Los Wanabis’, tras más de una decena de versiones, y realizó cerca de 300 audiciones con jóvenes actores de todo el país.

“Quería retratar la historia de tres seres humanos, y a través de ellos entender ciertos momentos de nuestra historia como ecuatorianos. Si no hubiera tenido este tiempo, quizás no habría logrado encontrar a los actores ideales, pero siento que lo conseguí. Antes del estreno, le mostramos la película a varias personas, y destacaban la relación en escena de los actores, como parecía genuinamente que eran amigos de la infancia”, establece.

Abrazar la ficción

Paladines explica que inició el guion como antes lo había hecho con el cine documental, haciendo una extensa investigación sobre la estafa de los billetes negros y la época de la crisis. Pero, ¿por qué girar hacia la ficción?

“El Ecuador se ha caracterizado por hacer cine autoral, películas para festivales de cine, películas que no necesariamente apelan mucho a las audiencias. Y es normal que una industria arranque con cine actoral, pero hay un desmerecimiento del cine comercial, porque parece fácil de hacer, pero, desde mi perspectiva, es más fácil hacer algo que solo tú y unos cuántos entienden algo que le llegue a mucha gente. Yo quería asumir ese reto y hacer cine comercial con alta calidad”, señala.

Añade que este es solo el primero de varios proyectos que planea desarrollar en los próximos años bajo este formato.

Cara a cara

¿Qué películas le impulsaron hacia el cine comercial?

Muchas. Crecí viendo Indiana Jones, Tiburón y admirando a directores como Steven Spielberg.

¿Cuál fue el gran reto de este proyecto para usted?

Que el guion fuera verosímil, que lo vieras y fluyera y pareciera algo que podía o pudo suceder.

¿Qué herramientas empleó para lograrlo?

Escribir muchísimo. Un profesor alguna vez me dijo que para escribir un largometraje de ficción, la preparación es similar a la que hace un deportista que quiere ganar una medalla en las Olimpiadas. No hay un ascensor hacia el éxito, no hay atajos.

¿Siente que eso le ha faltado al cine comercial hecho en el país?

Sí, siento que ha hecho falta rigurosidad, preparación y tomar en serio la escritura del guion.

¿Qué es lo que más le enorgullece de este proyecto?

Además del guion, el hecho de que esta sea la primera película ‘zero waste’ del país. Queríamos, con la productora, hacer un producto que no afectara al medio ambiente y lo logramos. Diseñamos un sistema para ello desde el principio y pudimos implementarlo. Eso me llena de orgullo.

Personal

Estudió Producción de Televisión y Cine en Bethany College, EE.UU. Tiene un M.F.A. en dirección del American Film Institute de Los Ángeles. Es director de cine, guionista y docente de la Universidad San Francisco de Quito.

