Así es 'Destino', el álbum que marca el retorno de Nach a los escenarios

El regreso de Nach a la música tomó por sorpresa incluso a quienes han seguido de cerca su trayectoria. Tras siete años sin publicar material nuevo, el rapero español reapareció con un disco y una decisión clara: volver a escribir, grabar y subir a los escenarios. En ese tiempo de silencio, el propio artista reconoció que se había alejado porque dejó de sentirse en paz con el entorno que lo rodeaba.

“Dejé de estar en paz con la sociedad. Veía que era muy materialista, que la gente estaba muy preocupada por la apariencia, por el dinero y por el qué dirán. Tenía un conflicto entre lo que yo era y lo que veía que era el mundo y me cargué de energía negativa”, explicó en una entrevista reciente. Ese malestar se fue acumulando hasta afectar su relación con la música y con la exposición pública.

Durante esos años también atravesó pérdidas familiares y un proceso de revisión personal que lo llevó a cuestionarse su continuidad artística. “Pensaba que quizás una retirada a tiempo era mejor. No sabía si quería seguir ni hasta qué punto quería formar parte de la rueda de las redes sociales, del filtro, de la promoción constante”, admitió. Sin embargo, la decisión final fue otra: “Llegué a la conclusión de que quería seguir escribiendo canciones porque, para mí, es una relación muy íntima. Todo lo demás me abruma, pero esa relación sigue estando ahí”.

Ese retorno no fue inmediato ni impulsivo, sino el resultado de un periodo prolongado de introspección y cuidado personal.

Ese proceso de distancia, reflexión y reordenamiento desembocó en Destino, su nuevo álbum, un trabajo que marca su regreso discográfico después de Almanauta (2018).

Reencontrar el propósito

Nach, (nombre artístico de Ignacio José Fornés) define su nuevo proyecto como un intento de ubicarse en la sociedad actual y dialogar con el presente desde lo humano y lo existencial. “Es un disco de alguien que intenta hacerse un lugar en medio de lo que vivimos hoy en día, a nivel de rapidez, de individualismo y de cómo nos conectamos todos, tanto con los demás como consigo mismo. Habla de quién soy yo, por qué hago arte y cómo vivo el paso del tiempo”, explicó.

El título del álbum no es casual. Para el rapero, Destino resume una idea que atraviesa su vida personal y artística. “Creo que el destino es lo que me ha traído hasta aquí en cuanto a cómo las cosas se han puesto en su sitio, aunque muchas veces no estuviera todo a favor. Mi vida se ha dirigido al artista que tengo que ser. Podría haber sido un artista más grande y con mucha más repercusión, pero creo que, a nivel personal, el equilibrio ha hecho que mi destino sea el de un artista que se mantiene en su sitio sin buscar muchísimos más alardes”, afirmó.

El disco incluye colaboraciones con artistas latinoamericanos y propone un cruce generacional que amplía su universo musical.

Destino también refleja un cambio en su manera de relacionarse con la industria y consigo mismo. “Con el COVID dejé de sentirme un poco artista y cuando la música empezó a cambiar no sabía cuál era mi lugar. Además, fallecieron mi padre y mi tío y estaba teniendo unos diálogos conmigo que no eran los más sanos y me los tuve que quitar de encima para sentirme libre y poder hacer algo que disfrutara al cien por cien”, relató.

Volver a las giras

Detrás de ese regreso está una trayectoria de más de tres décadas. Nacido en Albacete y licenciado en Sociología por la Universidad de Alicante, Nach es considerado uno de los pilares del rap y el hip hop en español. Con una decena de discos publicados y dos libros de poesía, su nombre ha estado ligado a un rap de fuerte carga emocional y reflexiva, en el que la palabra ocupa un lugar central. “La palabra es la herramienta más poderosa que tiene el ser humano, es una manera de contagiar cosas increíbles al resto. La gente debería escribir más por mera terapia, para organizar sus propios pensamientos”, ha señalado.

A lo largo de su carrera ha sido nominado a reconocimientos como los premios MTV EMA, el Goya a mejor canción original por Verbo y los Grammy Latinos al mejor videoclip.

Nach es considerado uno de los pilares del rap y el hip hop en español. Cortesía

Pero más allá de los galardones, Nach ha destacado por una trayectoria sostenida en el tiempo. “Después de 30 años de carrera sigo aquí, y eso lo puede decir muy poca gente del rap. Nunca ha habido fuegos artificiales, pero sí un camino estable. Eso también tiene que ver con cuidarte física y mentalmente, porque es muy fácil quemarte”, explicó. Sobre la convivencia entre rap y poesía, ha sido claro: “El rap es como cuando estás en el bar hablando con los colegas; la poesía es cuando estás a solas, en silencio, hablando contigo mismo en el espejo. Ambas me sirven para comunicarme”.

Ese camino continúa ahora con una nueva gira por la región. El músico anunció el Nach Tour Latam 2026 – Round One, un recorrido por varios países de Latinoamérica que combina la presentación de su nuevo material con un repaso por las canciones que han marcado distintas etapas de su carrera. La gira responde, según ha contado, a una necesidad genuina de volver al escenario y al contacto directo con el público, después de años de distancia.

Dentro de ese itinerario se incluye su regreso a Ecuador. El rapero se presentará el próximo 14 de abril en el Centro de Exposiciones Quito, en un concierto que promete alternar temas inéditos con clásicos de su discografía. “Escribir y rapear es una manera de observar la vida, entenderla y poner orden en mi cabeza”, ha dicho sobre su vínculo con la música.

