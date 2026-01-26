Mac Tempo representará a Ecuador en una competencia regional de freestyle en Bogotá

El MC quiteño participará en un torneo regional que reunirá a 16 freestylers de cinco países

Mac Tempo, nombre artístico del quiteño José Rodríguez, volverá a representar a Ecuador en Red Bull Batalla Sudamérica, certamen regional de freestyle que se realizará en Bogotá, Colombia. El MC llega a esta edición luego de haber obtenido el tercer lugar en 2024, resultado que marcó la primera vez que un representante ecuatoriano subió al podio de esta competencia.

El encuentro reúne a 16 freestylers clasificados de Ecuador, Venezuela, Uruguay, Bolivia y Paraguay, quienes se enfrentan en un formato de eliminación directa. El evento forma parte de un circuito internacional y concentra a algunos de los principales exponentes del freestyle en la región.

En la edición anterior, Mac Tempo alcanzó el tercer puesto, mientras que el segundo lugar fue para el uruguayo Spektro y el campeonato quedó en manos del venezolano Chang. Ese resultado se sumó a su historial competitivo, que incluye el título de campeón nacional de Batalla Ecuador en 2020 y clasificaciones consecutivas a todas las ediciones nacionales desde ese año.

Transitar por la música



El recorrido de Mac Tempo comenzó en espacios públicos de Quito, como el parque La Carolina, donde practicaba freestyle junto a otros aficionados. En entrevistas previas, el artista ha señalado que su proceso creativo está vinculado a la lectura y a su interés por la poesía, elementos que influyen en la construcción de rimas, conceptos y estructuras durante las batallas.

Además de su participación en escenarios competitivos, el artista ha defendido el rap y el freestyle como una disciplina artística profesional. Tras intervenir en eventos internacionales como la Batalla de los Gallos en República Dominicana, el MC decidió dedicarse de manera exclusiva a su carrera musical y avanzar en proyectos discográficos propios.

La participación del freestyler esta prevista para el próximo 14 de febrero.

