Andreína Bravo: "No me interesa hablar de Mare Cevallos"

La excombatiente Andreína Bravo, cuyo sueño es la música, inició una campaña en las redes sociales para regresar al reality turco 'El poder del amor', que emite Ecuavisa y del cual fue eliminada por votaciones de sus excompañeros. Quiere dar continuidad a lo que quedó pendiente. Aunque todavía no se ha dado un pronunciamiento oficial, se da como un hecho su regreso a esa lejana tierra.

Tras su salida del espacio se paseó por Guayaquil, estuvo en el programa 'En contacto' e hizo una producción para EXPRESIONES. Entonces manifestó que iba a viajar a Bucay para celebrar el cumpleaños de su padre, Eddie Bravo, en una finca familiar y relajarse luego de los días estresantes que vivió en la casa-estudio de Estambul.

Durante la conversación con este suplemento no quiso hablar mucho de determinadas personas, entre ellas, de la otra representante de Ecuador, Mare Cevallos. Se transformó al escuchar su nombre y apellido. Con esta solo hubo conflictos porque hacía comentarios en su contra y era agresiva. Si se concreta su reaparición, esta podría darse en cualquier momento y sería su oportunidad para la revancha.

Andreína, cuya mánager es su madre (Irma), está a punto de cumplir 25 años, el 11 de septiembre. “Cada vez que festejo recuerdo esa fecha tan trágica para la humanidad por el atentado terrorista a las Torres Gemelas en Estados Unidos”, expresa.

¿Existe la posibilidad de volver a la casa de El poder del amor?

(No duda en responder) Por supuesto. El público tiene la batuta en este momento, sigue votando. Yo no uso Twitter, pero soy tendencia, nunca lo imaginé. La gente hace la unión.

¿Cuáles fueron las peores experiencias en el reality?

Ahora que estoy con la mente tranquila, puedo decir que no me arrepiento de lo ocurrido, todo fue un aprendizaje y me di cuenta de que no debemos dejarnos influenciar. Lo más fuerte es que juzguen a la persona sin conocerla. No puedo dar un nombre, porque fueron todos los que hablaron mal de mí. El tiempo ha sido mi mejor aliado.

Existieron momentos en los que sentía que ya no daba más, pero eso me enseñó que hay que enfrentar las situaciones. Es una convivencia de 8 horas, a veces nos divertíamos, en otras ocasiones no. Por el contrato de confiabilidad que se firma, no se puedan dar detalles, hay que respetar. Los participantes duermen en un hotel.

¿Quién cree que ganará el reality?

Es complicado responder a esa pregunta, yo soy la que quiero ganar, si regreso. La pareja ganadora tiene que ser real, no se debe fingir y al público no se lo puede engañar, es el que decide.

Algunos creen que Don Day regresará al país como el ganador…

Es un chico divertido que genera contenido. En algún momento se dará tiempo de conocer a alguien y si está en Turquía es porque quiere encontrar el amor.

Lo que se cree es que los únicos intereses de él son hacer show y lograr más fama.

Todo es válido en el reality, no solo se vive de amor, también tenemos muchos objetivos. Aunque el amor no se lo busca, se lo encuentra. En mi caso, yo quería conocer otras culturas, personas, siempre he soñado con viajar. Veía lejano tener la oportunidad de estar en esa tierra. En mi caso, hubo una conexión bonita con el panameño Miguel Melfi, pero no puedo decir que estoy enamorada. Eso no ocurre de la noche a la mañana.

¿Mare Cevallos es su archienemiga?

De ella no quiero hablar, quiero que sea una entrevista positiva. Solo me gusta hablar de mí o de las personas que han sido positivas en mi vida.

Además de Ecuador, ¿qué otro país considera que la apoya?

He sentido como una especie de protección en Ecuador, además están Panamá, Puerto Rico, Colombia, Perú, Guatemala…

Dejando a un lado el reality, es una tierra muy atractiva para hacer turismo…

Me queda la pica de conocer más de Turquía. La gente es muy amable, me siento identificada, son cariñosos y bromistas, les gusta abrazar. Cuando ven a alguien triste tratan de sacarle una sonrisa. Quisiera hacer turismo en esa tierra, pude comprarme ropa, hay las mismas marcan que en Ecuador.

Mi primer tatuaje me lo hice en Estambul. En las costillas (derecha) me pintaron la frase “Ella es arte”. Es un mensaje con significado, quisiera hacerme unos de henna (un producto natural que se usa para teñir el cabello y la piel). Me encantó comer humus y la carne es deliciosa.

Usted tiene un estilo propio en el vestir…

Yo me visto sola y mi madre es mi asesora. Soy sencilla, no soy de diseñadores. El vestido de la primera gala me lo hizo mi mami. Soy urbana baby girl. Algunas personas me han criticado las pestañas, pero no me complico, nadie es moneda de oro, no soy perfecta, me siento feliz con lo que uso. El público lo pide. En mi armario encontrarán muchas botas y zapatos cerrados, casi nunca llevo tacos. No faltan los colores negro y rosa: aunque opuestos, son mis favoritos.

Antes era parte de un dúo (Libra) con su expareja Carlos Lira. Ahora está en solitario.

Estoy a punto de lanzarme en solitario. Este mes, creo que el 24, sacaré mi canción 'Bandolera', un reguetón urbano que subiré en las plataformas digitales. Es un tema dirigido a aquellas mujeres que dicen “así soy yo y no pienso cambiar”. Libra se disolvió, cada quien tomó su camino y seguirá su carrera. Si él quiere formar otro grupo, ya es su asunto. Tampoco quiero hablar de Carlos, no hubo cachos. Todo fue lindo. Me parece chévere que esté probando suerte en lo actoral.

Tiene fama de desordenada, así dijeron en el reality...

Me considero una chica desordenada. Para arreglar lo que tengo en mi mente debo desordenar. Todo joven lo es, no me hace menos. Es lo único por lo que peleo con mi mamá. Prefiero aquello a ser hipócrita y doble cara. No es una indirecta a nadie.

Luego del programa, ¿cómo quedará su situación laboral con el Canal del Cerro?

No hemos lo hablado, pero tal vez se dé algo chévere.

Opiniones

El experto en redes sociales Javier Ramírez, de Index Digital, explica que Andreína Bravo causó revuelo en redes tras su salida del programa y “generó que sea una de las influencers con mayor alcance en Ecuador. Esto marca un antes y un después en sus cuentas gracias a su participación que le ha permitido no solo aumentar seguidores, sino también a mejorar notablemente el alcance de sus redes como marca personal.

Antes en Instagram la seguían 445 mil cuentas. Una vez que el primer episodio fue lanzado, su cuenta ya contaba con 25.592 más en las primeras 24 horas y tiene una media de 15 mil diarios. Hasta el cierre de la edición tenía 662 mil. Ganando 217 mil nuevos desde el inicio del programa, rompió un engagement rate del 9,88 %. El engagement rate es el porcentaje de personas que ven las publicaciones en función del número de seguidores total que tiene en su cuenta.

Los expertos en redes sociales coinciden en que un buen engagement rate en Instagram estaría entre el 1 % y el 5 %. Menos de 1 % es muy bajo y más de 3,5 % es una tasa excelente. Un buen engagement la mantendrá siempre entre las primeras publicaciones en el feed de la audiencia.

En TikTok sus videos tenían un promedio de 80 mil visualizaciones, después del arranque del reality sus videos llegan entre 500 mil a 2 millones. Justamente el último video con mayor vistas es ‘Tengo un ticket sin regreso’, donde parte a Turquía, con 3 millones y una interacción de apoyo de 85 %.

En esta red social tiene 996 mil seguidores y 8,3 millones de ‘me gusta’. El apoyo que está recibiendo en sus redes y en videos de otros creadores de contenido que hablan de ella genera que el público solicite su regreso y se invita entre sí a votar en el sitio web del reality”.

“Le falta preparación, tarima, recorrido, como dirían en el argot ‘le falta calle’. Una cosa es cruzar una cuerda en medio de una piscina, subir y bajar redes y muros, cantar y bailar como parte de un reality de competencia en el cual se mide fuerza y destreza, y otra es tener la personalidad arrolladora para un espacio como 'El poder del amor'.

Ese fue el grave error de Andreína Bravo y que le significó ser eliminada. En Ecuador ella se paseaba por los programas de farándula exhibiendo sus idas y regresos con Carlos Lira, pero no aprendió nada. En el reality internacional se presentó como la ‘chica cool’, con aires de ingenuidad, incapaz de sacar las garras, indefensa ante ‘las fieras compañeras’ que tuvieron una presa fácil de devorar. Mala estrategia que debe repensar y cambiar ante el regreso a Turquía. Andreína tiene una faceta de cantante poco explotada.

Y si regresa a Estambul, su enfoque debería estar en lograr exposición mediática para captar la atención de la audiencia latina que sigue el reality”, comenta el comunicador Stalyn Ramos.

Según el asesor de imagen José Hidalgo, “el look urbano de Andreína al estilo Becky G impacta sobre todo en la audiencia más joven. Su cambio ha sido notorio, hoy la vemos más mujer, más sexy y desafiante. Las extensiones de cabello son ideales para lograr ese look urbano pero sensual y muy femenino a la vez, las ondas de sirena son perfectas para ella. A veces abusa de los accesorios y las pestañas demasiado largas le hacen ver los ojos caídos”.

A Nino Touma, Andreína le gusta porque su imagen es fresca, “aunque a veces parece el de una cantante y eso atropella, nubla la visión. Lo que debería evitar son las pestañas kilométricas, no son necesarias, las pestañas le tapan los ojos. La conozco, tiene rostro y ojos bonitos, armonía facial, tampoco veo accesorios tropicales o cálidos, solo dorados”.