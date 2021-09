El poder del amor: Mare Cevallos sintió miedo y casi llora

Mare Cevallos, la hija de la presentadora María Mercedes Cuesta, que es parte de ‘El poder del amor’, le está quitando protagonismo a Don Day en el reality. Su fuerte personalidad se impone. En la emisión del jueves 2 de septiembre fue más que obvio.

Tanto ella como él hicieron Match perfecto con Andrés Salvatierra y Andrea Ruiz, respectivamente. La presentadora del espacio turco que emite Ecuavisa, Vanessa Claudio ingresó a la casa para decirles a las mujeres que debían colocar en un papel sus nombres y el del chico que querían llevar al cuarto rojo.

Mientras que los concursantes masculinos, debían poner el de la persona que consideraban los iba a citar.

Cuando Mare y Andrés se encontraron, ella se quejó de los chismes que surgen en la casa de los hombres. Luego le confesó a sus compañeras sus sentimientos por Andrés y que en esta ocasión lo notó indiferente. Al final del reality casi llora.

Luego le tocó el turno a Don Day y Andrea, quien apenas lo vio en el cuarto rojo, le dijo que es un payaso y que la hace reír. Además que buscaba un hombre respetuoso y que la trate como se merece. El influencer le admitió que hace tiempo que no pretendía a nadie y consideraba que esa era su primera cita en 'El poder del amor'.

Los looks de Mare y Don Day

Desde que se estrenó el espacio, el 16 de agosto se ha visto a los dos participantes ecuatorianos luciendo diferentes looks. Según el asesor de imagen, José Hidalgo, “de Mare me gusta mucho su estilo, el cabello corto y el rizado le da una imagen más fresca y ecléctica. Me encanta que haya llevado atuendos de diseñadores ecuatorianos que van con su personalidad.

Algo importante que destacar es que ella es de las pocas ex reinas que después de los certámenes decidieron romper el molde de la imagen de miss con el cabello largo y el maquillaje perfecto para mostrar más su personalidad única y a veces estilo desenfadado pero siempre chic.

Sobre Don Day considera que ha sido una excelente decisión que use camisas estampadas de manga corta que están muy en tendencia y que las combine con pantalones semiformales y no jeans. Debe evitar los colores tierra que no le favorecen y cambiar su estilo de cabello que para mí tiene demasiado volumen”.

Don Day tiene un estilo descomplicado. Cortesía

Para la diseñadora María del Mar Proaño, “Mare Cevallos tiene un look juvenil y rebelde que va con su personalidad. Lleno de colores que dan luz a su rostro. Mientras que Don Day es un participante que sabe jugar y su look es fresco. Totalmente relajado, descomplicado y vanguardista”.

Nino Touma considera que Don Day maneja el show al cien por ciento. “No está en el plan de participante, sino que busca una exposición gigantesca. Trata de verse bien. Lo que no entiendo es porque no veo seres humanos en la casa, no veo a nadie en shorts o zapatillas, todos están bien producidos, no es un desfile de moda. Lo digo no solo por los ecuatorianos, también por los extranjeros”.