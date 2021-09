Mafer Pérez: Se negaba a tratar temas personales y armar polémicas en TC

Cuando a Mafer Pérez se le pregunta sobre las razones de su salida de TC, canal en el cual ella era parte del segmento 'Hable quien hable' del programa 'De casa en casa', responde: “Así es el trabajo. Los empleados entran y salen de las empresas. Lo importante es ser responsable, bueno en el trabajo y agradecido porque así las puertas quedan abiertas para retornar en algún momento. No tengo más comentarios sobre el tema”.

Su contestación no convence porque recientemente esta revista hizo cambios en su contenido y personal. La versión oficial es que su contrato no se renovó y que ya no había presupuesto. El lunes 6 de septiembre estuvo invitado El Cuy (junto a Jorge Heredia).

Amigos de la presentadora aseguran que Mafer se oponía a tratar temas personales o armar polémicas como la de Christian Pontón, un chico con el que la relacionaron sentimentalmente y todo porque apareció con él en unas imágenes (sin autorización). Además dicen que en TC le tenían mala voluntad, la regañaban por todo y no le daban libertad para expresarse.

Suena el nombre de Sofía Caiche para ese segmento. Si no hay plata lo lógico es que no entre nadie más y se quede Jorge solo o compartiendo con invitados. Desde que Mafer se convirtió en madre, evita los líos e incluso vestirse de manera llamativa. Piensa en su nena (Alaia), no quiere que su pasado la alcance y que en redes sociales lancen comentarios que la afecten.

Es comprensible, pero el sol no se puede tapar con un dedo y gente mala hay en todas partes. Cuando estuvo en 'En Contacto', de Ecuavisa, la directora Betty Mata luchó para que luzca sus atractivos, pero a veces prefería ir forrada de pies a cabeza, no con escotes o minifaldas. Le costó superar esa etapa.

Poco a poco lo logró en TC. En estos espacios le pedirán polémicas y para ellos el que no las da, no funciona. Mafer Pérez se inclinará por la organización de eventos. Está a cargo del reinado de Los Ríos.