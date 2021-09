Mariela Viteri: “Pidieron mi mano, pero no estoy embarazada”

El novio de Mariela Viteri (52), el ingeniero italiano Raffaele Pontis (54), la sorprendió con una romántica propuesta de matrimonio en la que hubo música y muchos sentimientos encontrados, además le regaló flores y un anillo.

Ella se lo toma con calma porque solo tienen 6 meses de amores. Raffaele no planificó solo esto, contó con la complicidad del hijo de Mariela, Ricky Mórtola, quien el miércoles 8 de septiembre viajará a España, donde estudia, y de Beba Brito, amiga de la presentadora.

Raffaele quería que él esté presente y que le dé el visto bueno. La hija de la también empresaria, Mariela Mórtola, quien vive en Inglaterra, ve con buenos ojos al italiano. Esta pedida de mano estaba prevista para diciembre, pero Raffaele se adelantó, considera que ese mes es muy movido por las fiestas de Navidad y fin de año. Además es el cumpleaños de Mariela, el 27, y Mariela Mórtola visitará a su madre en esa fecha.

“Todo fue muy bonito, embarazada no estoy, no me voy adelantar a nada. El apuro solo trae cansancio, debo ir a un ritmo adecuado. Hay que trabajar la relación. Desde el primer día supe que él quería algo formal conmigo, eso se nota. Veremos qué pasa”, dice la novia.

La pareja se conoció a través de Beba Brito, quien un día le dijo a ella que le iba a presentar a un italiano. Mariela aceptó sin muchas expectativas, sin imaginar que este hombre puede convertirse en su tercer esposo. Solo Dios y el tiempo tienen la última palabra. “Me llamó la atención que es experto en la cocina. Es muy recursivo, resuelve y me apoya. Soy una mujer independiente y no estoy para arrastrar a nadie”.

A Mariela Mórtola le dijo por video que pediría la mano de su mamá. “Ricky y Mariela lo quieren, Ricky dio el sí antes que yo. Él sabe que mis hijos son importantes, por ello quiso formalizar. Durante el compromiso, hubo música con violines.

“Algo que hace tres semanas, Raffaele estaba planificando. Me dijo que seguramente ahora la gente pensará que él le copió a Isaac Delgado, quien tocó el violín y le llevó una serenata a Úrsula Strenge en su cumpleaños. Ricky escogió los temas, lloré cuando escuché ‘La familia’, el primer disco que grabé en mis andanzas como cantante".

Mariela se ha casado y divorciado dos veces. “Yo prefiero los hombres mayores, que me den estabilidad y sean maduros. Por lo que veo me gustan los ingenieros”, comenta entre risas, la jueza del nuevo espacio de TC, 'Mega Pekes' Su anterior pareja Lev Ingerman está dedicado a esa profesión.