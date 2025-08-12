El camarón de Ecuador para entrar a EE. UU. paga 18,78 %

La Cámara Nacional de Acuacultura solicita que se priorice llegar a un acuerdo con la Casa Blanca

La reciente entrada en vigor del nuevo arancel del 15 % para productos ecuatorianos en Estados Unidos desde el 7 de agosto de 2025, impacta al principal producto de exportación hacia ese mercado. Al momento, el sector debe enfrentar un costo adicional frente al arancel 0 % que se pagaba antes de la entrada en vigor de los aranceles recíprocos dispuestos por el Presidente Donald Trump.

En 2024, Ecuador se posicionó como el segundo mayor proveedor de camarón a Estados Unidos, exportando 412 millones de libras, equivalentes a 1 .280 millones de dólares. Solo en el primer semestre de 2025, se enviaron 296 millones de libras, valoradas en 867 millones de dólares. De este volumen, la Cámara Nacional de Acuacultura estima que ya se han pagado 45 millones de dólares en aranceles.

“Con el incremento del arancel anunciado por la Administración del Presidente Trump, este segundo semestre se pagarán 20 millones de dólares mensuales en aranceles recíprocos, es decir, 120 millones de dólares adicionales hasta diciembre. De mantenerse la medida, el costo total para el sector camaronero en 2025 alcanzará los 170 millones de dólares”, advirtió José Antonio Camposano, Presidente Ejecutivo de la Cámara Nacional de Acuacultura (CNA).

A este impacto debe sumarse el recargo del 3,78 % correspondiente a derechos compensatorios derivados de la investigación por supuestos subsidios al sector. En consecuencia, el camarón ecuatoriano enfrenta hoy una carga arancelaria total de 18,78 % para ingresar al mercado estadounidense.

Frente a otros mercados como Vietnam, Tailandia y otros países de Asia, Ecuador tendría algo de ventaja, el arancel para ellos va entre 19 % y 25 %, según indicó a Diario EXPRESO el exministro de Producción Daniel Legarda días atrás.

El diálogo entre Ecuador y Estados Unidos

Ecuador empezó a pagar los nuevos aranceles a Estados Unidos desde el 7 de agosto de 2025, para ese entonces los exportadores tenían la confianza de que en pocos días se llegue a un acuerdo. Pero todavía las autoridades no han anunciado que la negociación. La última vez que el ministro de Producción, Luis Alberto Jaramillo, indicó que avanza la cuarta ronda de negociaciones con Estados Unidos para revertir el arancel del 15 % impuesto recientemente impuesto. Según explicó el proceso está centrado en la discusión tarifaria y “faltan pocos puntos para cerrar el acuerdo”. Sin embargo, enfatizó que “los tiempos los maneja la Casa Blanca” y que cualquier anuncio dependerá de las decisiones del gobierno estadounidense.

En este contexto, el sector camaronero, a través de la Cámara Nacional de Acuacultura, hace un llamado a priorizar las negociaciones para alcanzar un acuerdo comercial que restituya condiciones equitativas de acceso al mercado estadounidense. Cada día que pasa sin un acuerdo significa millones en pérdidas, poniendo en riesgo la competitividad internacional del camarón ecuatoriano y amenazando más de 300 mil empleos que dependen de esta actividad estratégica para la economía del país.

