Guayaquil vive un relajamiento con descontrol

La ciudadanía acató las normas, aunque a medias. Ayer, una vez finalizado el estado de excepción en el país (vigente hasta las 23:59 del pasado domingo), en Guayaquil y sectores aledaños fue evidente el relajamiento por parte de sus habitantes, sobre todo en las vías.

EXPRESO recorrió varios puntos del Puerto Principal y aunque no en todas sus calles se registraron congestionamientos, sí hubo decenas de vehículos que aun con las restricciones vigentes para circular, se volcaron sobre el asfalto, alegando que es confuso y más aún inconcebible que entre cantones no todos compartan las prohibiciones o las levanten de una vez por todas.

A continuación, este Diario detalla los inconvenientes que experimentaron los conductores y los escenarios que se vivieron en los espacios públicos, parques y restaurantes, cuyo aforo (tras cinco meses de estar limitados a un nulo y posterior reducido número de visitas) finalmente empieza a llenarse.

CIRCULACIÓN VEHICULAR

El hecho de que en territorios tan cercanos a Guayaquil, como Daule y La Puntilla (Samborondón), exista ya libertad total para circular, lo que no pasa en la ciudad; no solo dejó como resultado avenidas, como la Juan Tanca Marengo y la Pedro Menéndez Gilbert, congestionadas (en horas pico), sino que llenas de vehículos con placas terminadas en números pares que, según lo establecido por el COE cantonal, solo pueden transitar los martes, jueves, sábados y domingos (de libre circulación).

Fueron tantos los automotores, que en cuestión de un minuto (cronometrado) un equipo de este Diario contó 27 autos con esta característica en la Pedro Menéndez, 22 en la Francisco de Orellana y 21 en la vía a Daule.

Pero para los infractores, haber salido cuando no les correspondía responde al hecho de que no pueden circular por el Gran Guayaquil solo por tramos. “¿Qué pretenden las autoridades? ¿Que deje botado mi carro en el Puente de la Unidad Nacional porque ya entro a Guayaquil y entonces coja un taxi, un bus o vaya a pie? Es absurdo, una medida draconiana. Que empiecen ya a planificar. Esto nada tiene que ver con el virus”, se quejó Gustavo Domínguez, habitante de La Joya, que iba camino a su trabajo, en la ciudadela Kennedy.

EXPRESO solicitó a la Autoridad de Tránsito Municipal el número de sanciones emitidas teniendo en cuenta este escenario y aseguró que ninguna. Precisó que todos los conductores portaban su salvoconducto. Esto, aunque algunos reconocieron a este Diario que no lo tenían.

AFORO EN LOS AUTOBUSES

Aunque en los buses de transporte urbano se cumplió la medida de que las unidades vayan solo con el 50 % del total de pasajeros (40, con un máximo de 10 de pie); el panorama fue distinto en la metrovía, donde (como ha sido habitual en estos meses) los usuarios iban incluso parados.

Al menos ese fue el ambiente que se observó en algunos articulados de la Troncal 3 (Bastión Popular-centro). Y es que, pese a que está permitido que en estas unidades viajen 80 personas (37 sentadas y 43 de pie), hubo algunas en las que, a decir de los usuarios, la cantidad fue mayor. “Viajé otra vez en una lata de sardina. Sentí hasta miedo”, reconoció Mary Robles, usuaria.

En la metrovía falta control, no hay cómo lograr el distanciamiento. Es complicado y un riesgo viajar así, sobre todo porque si bien te dicen que uses la mascarilla, no hay sitios fijados para no sentarse o permanecer alejado entre un usuario y otro.



Carlos Guerrero,

habitante de Sauces