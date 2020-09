La música volverá a sonar en los bares y discotecas de Daule

Las restricciones se levantan y con ello vuelve la vida a los negocios que, desde marzo, permanecían con las luces apagadas en Daule, el primer cantón de la provincia del Guayas que pasó a tener semáforo verde.

El posible retorno a las aulas genera angustia en los padres Leer más

Según precisó a EXPRESO el alcalde Wilson Cañizares, desde que se levante el estado de excepción (vigente hasta la medianoche del 12 de septiembre), volverán a operar los locales comerciales de las categorías 1 y 2, que las conforman los prostíbulos, bares, cantinas, discotecas, salas de recepciones y billares en los que se venda y consuma alcohol; cuyos dueños venían solicitando al COE Cantonal que se adopte esta medida para mejorar su economía, afectada por la pandemia,

De igual forma, y con un aforo máximo permitido del 50 % del total de la capacidad del establecimiento, podrán funcionar las galleras. “El horario de atención será el establecido en el Acuerdo Ministerial 0069 del Ministerio del Interior”, es decir, hasta las 02:00, precisó Cañizares.

Frente a esta decisión, hay residentes que reciben con alegría la noticia, aunque otros con temor. “Que Daule vuelva a la normalidad me parece perfecto y necesario. Sin embargo, no deja de preocuparme cómo se desarrollará todo al interior de una discoteca. Al calor de la música y el alcohol, será difícil cumplir con el distanciamiento”, piensa Laura Cortés, habitante del sector de La Aurora.

Centrales de Guayaquil y Daule monitorean a los infractores Leer más

A decir de Cañizares, quien aseguró que tomó la decisión de optar por estas medidas luego de tres meses de permanecer en verde y no haber tenido un rebrote de casos de coronavirus, la realización de espectáculos públicos al aire libre también volverá, aunque con un aforo máximo del 50 %.

“Ahora es la ciudadanía la que debe ser responsable. El alcalde no puede estar atrás de cada ciudadano. El uso de mascarilla y el distanciamiento siguen siendo obligatorios. Por lo tanto, aquel que no esté de acuerdo en ir a un bar o eventos públicos, que no vaya. Cuídense y cuiden a su familia”, señaló.

Con respecto a la movilidad, se permitirá el incremento del aforo al 100 % (solo sentados) en los transportes intracantonales (urbanos y rurales) y se levantó la restricción vehicular. En el cantón se podrá ya circular haciendo caso omiso al último dígito de la placa.

Aplaudo la decisión del COE Cantonal permitiendo la libre circulación de vehículos los domingos así impulsan la actividad comercial, restaurantes y turismo. Con el respeto que le corresponde Alcaldesa, esto debe ser norma para el Gran Guayaquil : Daule y Samborondón. — Dialys García (@digar51) September 10, 2020

La muerte acecha en un canal sin control Leer más

OTRAS DISPOSICIONES