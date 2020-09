El posible retorno a las aulas genera angustia en los padres

Marcos es un niño de 10 años que cursa el sexto grado de educación básica, a quien su mamá ya le notificó que no volverá a clases presenciales, así se ordene lo contrario desde el Ministerio de Educación o desde la Alcaldía de su cantón. Hay otros padres que sí están de acuerdo en enviar a sus hijos a los planteles porque no cuentan con las herramientas tecnológicas para un proceso de enseñanza y aprendizaje desde sus casas.

Magaly, la madre de este menor que estudia en la Unidad Educativa San Francisco de Asís, del cantón Daule, de la provincia de Guayas, asegura que está preocupada por la posible reapertura de los planteles unidocentes y bidocentes de la zona rural de régimen Costa, como parte de un plan piloto que ha sido anunciado por las autoridades de Educación, pero que no tiene fecha de inicio.

La escuela Luz y Progreso, del recinto La Isla, está rodeado de maleza que lo ha convertido en criadero de mosquitos. Freddy Rodriguez / EXPRESO

El temor de que sus hijos resulten contagiados con el peligroso virus, ha puesto a pensar a la mayoría de adultos, quienes incluso manifiestan que prefieren que sus hijos pierdan el año escolar y no la vida.

“Todos sabemos que esta enfermedad es de cuidado y no me parece necesario poner a los niños en riesgo”, dice esta madre de familia a propósito de la COVID-19, que si bien es cierto en el sector rural no ha cobrado muchas vidas, sí lo ha hecho en la zona urbana a la que pertenece la mayoría de los maestros que imparten clases en esas jurisdicciones.

Daule tiene una población de 120.000 habitantes, de los cuales 65.000 viven en el área urbana y 54.000 en la zona rural; pero la mayoría de los habitantes de las parroquias y recintos asegura desconocer la propuesta educativa.

No estoy de acuerdo con el retorno a las clases presenciales. No quiero poner en riesgo a mis hijos. Las condiciones de las escuelas no dan garantías



Angy Morán, madre de familia, del recinto El Beldaco



“No sabemos ¿qué protocolos se van aplicar ante eventuales casos de contagios?, ¿cuáles van a ser las situaciones de mitigación?, ¿cuáles son las medidas de protección y de aislamiento?”, dice Geomayra Herrera, otra madre de familia del mencionado plantel, ubicado en el recinto Bellavista y que está considerado en el plan de retorno a las aulas, una vez que el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional y el COE cantonal, presidido por el alcalde Wilson Cañizares, dispongan la apertura paulatina de los centros escolares.

“El plan de retorno no ha sido socializado con los padres, quienes debemos decidir si enviamos o no a nuestros hijos a las aulas. Además, no todos los planteles están en buen estado”, menciona Ángela Cedeño, madre de familia de este plantel unidocente, que tiene 20 niños matriculados y que, al igual que el resto de alumnos de los centros públicos del régimen Costa, desde el 1 de junio reciben clases bajo la modalidad virtual, utilizando el programa ‘Aprendamos Juntos desde Casa’, que incluye plataformas digitales, programas de radio y televisión o la entrega de guías pedagógicas impresas.

La escuela Enrique Morán Gómez, del recinto El Beldaco, no tiene servicios higiénicos en buen estado. Freddy Rodriguez / EXPRESO

Los establecimientos están cerrados desde que inició la crisis sanitaria. Algunos reciben mantenimiento de la comunidad; mientras que otros permanecen llenos de malezas.

Estoy de acuerdo en enviar a mi hijo pequeño a la escuela que está al frente de mi casa; pero al mayor no, porque el colegio queda muy lejos y se puede contagiar.



Jennifer Flores, madre de familia del recinto La Seca



Pero el gran obstáculo para muchos estudiantes fiscales ha sido el pobre acceso a Internet.

En Guayas, la segunda provincia con más casos de COVID en el país (18.954), solo la mitad de los hogares cuenta con acceso a una computadora, de acuerdo con un estudio del Instituto de Estadística y Censos (INEC). En el resto la situación es peor, ya que 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen acceso a equipos tecnológicos.

Y precisamente este es el motivo por el que otros padres quieren que nuevamente se abran las escuelas.

Debo pensarlo bien antes de tomar una decisión. Sé que debemos convivir con el virus, pero preocupa el hecho de que aún no haya una vacuna para contrarrestarlo.



Guillermo Castro, representante del recinto La Isla



“Se me complica la enseñanza porque no tengo computadora ni internet; tampoco soy una buena guía para mi hijo; por eso yo sí estoy de acuerdo en mandarlo a clases presenciales”, asevera Ana Gutiérrez, quien tiene dos hijos en la escuela unidocente Descubrimiento de América, en el recinto La Seca del cantón dauleño.

Con ella concuerda Manuel García, otro representante que apenas sabe leer y escribir. “No sé cómo enseñarle a mis hijos; necesito que un profesor lo haga”, comenta.

El alcalde Cañizares apoya a estos padres, así como el plan piloto. “El COE cantonal dará el visto bueno, pero antes se deberá conocer pormenores de la propuesta”, aclara.

A diferencia de Daule, en Guayaquil, la alcaldesa Cynthia Viteri ha ratificado que no permitirá las clases presenciales en este año lectivo; a pesar de que el COE nacional autorizó el retorno a las aulas en dos colegios privados de la ciudad.

EL DETALLE

Clases. Seguirán de manera virtual. Los planteles que quieran regresar a la modalidad presencial deben presentar un plan piloto al COE, reiteró Educación.