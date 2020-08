Los colegios listos para volver a clases, en una encrucijada

Una pugna política pone en una encrucijada a dos colegios de Guayaquil que están preparados para regresar a clases presenciales de forma progresiva, con un plan piloto que ha sido autorizado por el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional. Sin embargo, estos planteles no quieren saltarse la decisión del COE cantonal, que en el caso del Puerto Principal ha reiterado que este año lectivo ningún establecimiento educativo retornará a las aulas.

Esta situación ha puesto en un dilema político a estos colegios sobre algo que debió haber sido resuelto en conjunto por el COE nacional y el cantonal, para que no exista una decisión diferente en torno al plan propuesto por los centros educativos Alemán Humboldt y Balandra Cruz del Sur.

Nosotros respetamos la posición de la alcaldesa de Guayaquil, no estamos en confrontación con ella. Si no da los permisos, no pasa nada. El colegio respetará las jerarquías. Ramón Sonnenholzner, presidente del comité ejecutivo del Alemán Humboldt

Institución educativa que abra, ya sea pública o privada será clausurada y multada. https://t.co/8J8LrQtRen — Cynthia Viteri (@CynthiaViteri6) August 20, 2020

La alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, quien preside el COE cantonal, volvió a reiterar ayer su posición de no permitir la apertura de los colegios. “Aquí en Guayaquil no va a haber ni plan piloto ni plan real de regreso a clases presenciales durante todo este año lectivo. Pretenden exigirle a los niños que cumplan lo que los adultos no hacen: usar mascarillas, guardar distancia, lavarse las manos. Quieren mandarlos al colegio con un plan piloto a experimentar con alguna escuela. Aquí en Guayaquil no va a pasar eso”, manifestó.

Pero la posición de Viteri se contrapone directamente con la del COE nacional, que autorizó el viernes pasado que los padres de familia y representantes de estas instituciones decidan de forma voluntaria el retorno presencial o no de los estudiantes.

"Los estudiantes asistirán un solo día a la semana a clases presenciales, lo que permite mantener el control sobre el cerco epidemiológico y que @Salud_Ec haga una evaluación, para valorar si se puede o no implementar en otros sitios", resaltó la ministra @mariapaularomo. pic.twitter.com/hoPgkQVZXZ — Ministerio de Gobierno Ecuador (@MinGobiernoEc) August 20, 2020

Y no solo eso, sino que también estableció el esquema para que el resto de planteles propongan proyectos pilotos de retorno progresivo a las actividades en las aulas.

Vamos a esperar lo que resuelva el COE cantonal. La inspección realizada por Justicia y Vigilancia es un acoso contra una institución donde aún ningún estudiante recibe clases presenciales. Maggie Fioravanti, rectora del Balandra Cruz del Sur

En medio de la polémica, el Ministerio de Educación emitió, la noche del domingo pasado, un comunicado aclarando que esto no significa que todas las instituciones educativas del país retornarán a clases presenciales y ratificó que las actividades seguirán desarrollándose de manera no presencial.

En el colegio Alemán Humboldt esperan la decisión del COE cantonal para retornar a las aulas. El plantel sigue cerrado. Amelia Andrade / EXPRESO

Los directivos de los colegios Alemán y Balandra confirmaron que, pese a la aprobación del COE nacional, respetarán la posición de la alcaldesa, y por ahora no pondrán en marcha su plan piloto; es decir, que no comenzarán las clases de manera presencial.

Ramón Sonnenholzner, presidente del comité ejecutivo del colegio Alemán Humboldt de Guayaquil, recordó que su plan piloto establece que los estudiantes podrán asistir una determinada cantidad de horas a clases presenciales. Y durante el tiempo en que no estén en el colegio, seguirán aprendiendo de manera autónoma y según su propio ritmo de aprendizaje, a través de las plataformas digitales.

Maggie Fioravanti, rectora del Balandra Cruz del Sur, explica que su plan consiste en aperturar los exámenes presenciales de dos horas diarias y en grupos de ocho estudiantes. Esto ha sido puesto a conocimiento de los padres.

Ambos colegios han elaborado un plan de bioseguridad que involucra formas de circular en horas de recreo, zonas marcadas seguras para las caminatas, distanciamiento físico, uso de mascarillas, prueba de COVID-19, entre otras.

EL DETALLE

Visita. Personal de Justicia y Vigilancia del Municipio estuvieron en el colegio Balandra Cruz del Sur para verificar que no se realice ninguna actividad escolar.