El retorno a las aulas aún no tiene claro el panorama

Primero se anunció que las clases presenciales volverían el 15 de julio en la zona rural de la Costa; luego que sería en la primera quincena de agosto, para lo cual el Ministerio de Educación ya tenía listo un plan piloto de posible retorno seguro a las aulas en la escuela fiscal unidocente América, ubicada en la cabecera cantonal de Samborondón. Allí, 18 padres de los 25 estudiantes estarían de acuerdo con la medida.

Pero el jueves pasado el panorama cambió, luego de que la ministra de Gobierno, María Paula Romo, informara que el colegio particular Alemán Humboldt de Guayaquil sería el primero en implementar el plan piloto del retorno progresivo y voluntario a las aulas, desde el 1 de septiembre, levantando con ello una nueva controversia con la alcaldesa de la ciudad, Cynthia Viteri, quien preside el Comité de Operaciones de Emergencias cantonal (COE), debido a que la propuesta no fue coordinada por los canales oficiales.

Viteri no fue invitada para dialogar sobre el mencionado plan y en el uso de las facultades que tiene como presidenta del COE cantonal reiteró que ninguna entidad educativa abrirá sus puertas este año lectivo. “Aquella que lo haga será clausurada”, volvió a sentenciar, ante el silencio de Romo que todavía no responde por qué la propuesta no fue consensuada con las autoridades de la ciudad, que ha sido una de las más afectadas por la pandemia de la COVID-19.

Luego de que varias ciudades pasaran a semáforo amarillo y retomaran poco a poco las actividades económicas, laborales y turísticas, lo único que aún no está claro ni definido es la reactivación de las clases presenciales.

"Los estudiantes asistirán un solo día a la semana a clases presenciales, lo que permite mantener el control sobre el cerco epidemiológico y que @Salud_Ec haga una evaluación, para valorar si se puede o no implementar en otros sitios", resaltó la ministra @mariapaularomo. pic.twitter.com/hoPgkQVZXZ — Ministerio de Gobierno Ecuador (@MinGobiernoEc) August 20, 2020

El COE nacional tenía previsto aprobar ayer el plan piloto de retorno progresivo y voluntario a las aulas, que tendrá normas diferentes, según el color de semáforo vigente en cada territorio. Este debería implementarse en coordinación con los COE cantonales y con varios proyectos piloto.

La ministra de Educación, Monserrat Creamer, también había anunciado una rueda de prensa para dar a conocer más detalles sobre este tema, pero la convocatoria fue suspendida por una reprogramación de agenda, informaron voceros de la institución.

Mientras, las dudas entre los padres de familia continúa. Ellos desean saber los lineamientos precisos que tendrá el anunciado plan y cómo se lo ejecutará tomando en cuenta los riesgos de salud a los que podrían exponerse los estudiantes y maestros si no se toman las medidas de bioseguridad adecuadas y si no se mejora la infraestructura de los establecimientos fiscales que, desde el inicio de la pandemia, han estado abandonados.

Las escuelas continúan con candados a la espera de la reapertura. Algunas reciben mantenimiento por parte de los padres de familia.. Christian Vinueza / EXPRESO

En la escuela América, de la cabecera cantonal de Samborondón, los padres se reunieron el jueves pasado para conocer qué acciones tomar frente a las dudas de las autoridades sobre las clases presenciales.

Diana Mora, quien tiene dos niños en el plantel, dice que ella sí está de acuerdo en que se abran las escuelas. “Es importante que los niños aprendan con un profesor a su lado. Yo no tengo pedagogía para realizar esta tarea”, indicó, mientras arreglaba unas bancas que estaban arrumadas en uno de los dos salones que tiene el plantel.

Institución educativa que abra, ya sea pública o privada será clausurada y multada. https://t.co/8J8LrQtRen — Cynthia Viteri (@CynthiaViteri6) August 20, 2020

Isidro Carranza, abuelo de cuatro niños que allí se educan, mencionó su preocupación ante la posibilidad de enviar a sus nietos nuevamente a la escuela. “El que un niño esté junto a otro podría ser un peligro, ya que es difícil obligarles a los menores el uso de la mascarilla”, explicó.

En cambio, Margarita Moreno está preocupada porque la mayoría de los docentes de las escuelas rurales son de Guayaquil y podrían contagiarse durante el viaje que realicen diariamente.

Pero no es la única inquietud que tienen los padres de familia, ni es el único lugar donde se analiza la posibilidad de un regreso a las aulas.

En el recinto La Alianza, de la parroquia Tarifa, del mismo cantón samborondeño, vive Mercedes Real, una madre de dos niños que se educan en la escuela fiscal Manuela Sáenz. Este local tiene una sola aula donde funcionan siete grados, en clases regulares.

Los padres de familia se encargan de la educación de los niños en sus casas. Christian Vinueza / EXPRESO

“Por ahora mis niños están en casa haciendo lo que pueden con las tareas que le envían mediante las fichas pedagógicas que entrega a el Ministerio de Educación para los estudiantes que no cuentan con internet; pero me preocupa cuando se retomen las clases presenciales, ya que la escuela no ha sido fumigada y tampoco las autoridades han realizado limpieza. La comunidad hace lo que puede”, menciona.

En otros puntos del área rural de la Zona 8, la incertidumbre es la misma.

