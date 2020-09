Vuelve la vida a los parques de Guayaquil

Más de cinco meses esperó un grupo de cuatro amigos, liderado por Fausto Bustamante, para volver a trotar y realizar caminatas en la pista del parque de la ciudadela Kennedy, en el norte de Guayaquil. Eran las 09:00 del martes 1 de septiembre y aguardaban fuera del lugar esperando a que esté completo el equipo. Con zapatos deportivos, gorras, gafas y las infaltables mascarillas, retomaron su jornada deportiva, que se vio suspendida por la llegada del coronavirus.

Siete parques de Guayaquil reabren hoy sus puertas Leer más

Así fue como hasta este parque, uno de los siete autorizados por el COE Cantonal (por tener guardianía permanente que controle el ingreso y evite aglomeraciones) para abrir sus puertas, llegaron decenas de personas a ejercitarse, caminar, o tan solo “escaparse” por un momento de su rutina.

Pero para Bustamante y sus amigos, que los parques vuelvan a abrir no solo les permitió recuperar el “tiempo perdido”, sino fortalecer la amistad forjada por varios años. Ellos, que no son residentes del sector, llegaron atraídos a este parque por su tranquilidad y porque, además, ha sido un punto de encuentro con otros amigos de Los Ceibos para hacer las caminatas, por años.

Comunidad. En el parque Puerto Lisa se llevó a cabo un acto simbólico de reapertura de las áreas verdes.Asistieron los residentes aledaños. Christian Vinueza / Expreso

“Ya no podíamos seguir en nuestras casas o arriesgándonos a la calle. Sí, hacíamos ejercicios, pero la caminata es nuestra actividad favorita y necesitábamos un área como esta. Ya sabemos la regla: juntos, pero no revueltos”, expresó entre risas Bustamante, que llegó desde el centro de la ciudad hasta este punto.

“Esto realmente es hermoso, no saben cómo lo extrañaba. Tantos meses de encierro y tristeza me hacían añorar más mi cercanía con la naturaleza. Hoy estoy feliz, realmente lo estoy”, aseguró Lucy Torres, residente de la Kennedy, quien se encontraba en el lugar esperando a su mejor amiga, a quien no veía desde marzo.

Cada parque contará con guardias privados para la toma de temperatura y alcohol, así como con brigadas de limpieza para la higienización de áreas comunes. pic.twitter.com/3ntHUja5Yc — Alcaldía Guayaquil (@alcaldiagye) September 1, 2020

“Hoy vamos a correr, trotar, saltar. Pero también a charlar. La mascarilla estará presente, pero también la emoción de reencontrarme con mi gente y mi mundo”, agregó.

El parque Samanes reabrirá sus puertas el próximo 1 de septiembre Leer más

En Guayaquil, las otras áreas recreativas autorizadas para recibir a los visitantes son los parques municipales Seminario, Centenario, Urdesa, Puerto Lisa (de 06:00 a 18:00), y los dos del Gobierno (Lago y Samanes), que al igual que el de la Kennedy registraron las visitas de decenas de personas que llegaron para montar en bicicleta, patinetas y patines.

Caminata. Al parque de Puerto Liza, en el sur de la ciudad, llegaron visitantes que se ejercitaron en compañía de sus mascotas. Christian Vinueza

Sugiero que las medidas ya no sean tan restrictivas. Junto a un grupo hacemos aeróbicos. Hemos esperado casi seis meses para regresar a nuestro parque de la Kennedy. Gina Barahona, residente de la ciudadela.

Moradores de la etapa 13 de la Alborada piden al Municipio cambiar adoquines Leer más

Sin embargo, se frenaron al momento de observar cintas de seguridad que bloqueaban el acceso a algunos espacios, como las canchas deportivas, zona de juegos infantiles y de máquinas geriátricas. Ese fue el caso de Nancy Lecina, quien llegó a las 06:00 y pensó jugar índor con unas amigas en el parque Puerto Lisa, en el suroeste, pero no se lo permitieron. A unos metros de la cancha estaba un grupo de vecinas que hacían aeróbicos, y no le quedó otra opción que unirse a ellas. Y lo disfrutó.

En ese espacio, donde como antes la música retumbó, cada una practicó a un metro de distancia, no compartieron las toallas ni botellas con agua y solo estuvieron por una hora. Coincidieron en que la reapertura del área debió hacerse cuando la ciudad pasó de semáforo rojo a amarillo, hace más de tres meses, pero se retiraron a sus hogares agotadas, aunque contentas por reanudar estas acciones con la comunidad.

Protocolo. El tiempo límite de visita es de una hora. El distanciamiento entre familia, es de 2 metros y el uso de mascarilla es obligatorio. Las personas con 37.5° C de temperatura no podrán ingresar y serán reportadas a la Corporación para la Seguridad Ciudadana.

La oscuridad se extiende a la par de los robos en la Kennedy Leer más

Unos minutos después, las autoridades locales llegaron hasta el sitio y precisaron que ayer también volvieron a atender 44 gimnasios, pero que en los próximos 15 días se analizará si más negocios de este tipo abrirán. Eso dependerá “del comportamiento ciudadano”, enfatizó la alcaldesa de Guayaquil Cynthia Viteri, al adelantar que otros cinco parques abrirán la próxima semana, aunque no precisó cuáles.

Debieron reabrir los parques desde que rige el semáforo amarillo en Guayaquil. Fuera del parque Samanes había gente que se arriesgaba a ejercitarse en la calle. Jostyn Cantos, residente de Samanes

Mientras que en otro punto de la ciudad, en el parque Samanes, estaban diferentes vecinos y deportistas que, después de ser testigos de los diferentes plantones que allí se hicieron en los últimos meses para exigir la reapertura, como lo publicó este Diario, volvieron a ingresar. No llegaron solos, iban acompañados de sus mascotas, como Maribel Núñez, quien corrió junto a su can.

“En Samanes vivimos en un estado de alerta permanente” Leer más

Un plantón en contra de los parques cerrados de Guayaquil https://t.co/ExnIBIypkl pic.twitter.com/O0I2IGzMPQ — Caro Quintanilla (@caro_quintilla) August 3, 2020

Espacios. Algunas zonas de los parques como las canchas deportivas y máquinas geriátricas, están inhabilitadas. Christian Vinueza / Expreso

El director de Áreas Verdes del Cabildo, Abel Pesantes, confirmó a EXPRESO que la ciudad registra 2.500 parques entre urbanos, vecinales y barriales y aclaró que permanecerán cerrados hasta que el Cabildo lo autorice. “Es responsabilidad de la comunidad, he pedido que hagan los recorridos para que esta disposición se mantenga”, subrayó.