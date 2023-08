La falta de planificación en Guayaquil afecta hoy su desarrollo y la convivencia de los habitantes; que a diario se ven obligados a lidiar con atascos sinfín, barrios grises y sin sombra, problemas de movilidad, un centro sin vida y servicios básicos, en algunos casos, nulos o deplorables. Frente a ello, EXPRESO dialoga con el presidente de la Cámara de la Construcción sobre cuál es el punto de partida que se debe aplicar para empezar a reordenar la ciudad, a fin de convertirse en un territorio amigable, habitable e inclusivo.

En una entrevista pasada con EXPRESO, Virgilio Gonzenbach aseguró que siendo Guayaquil la ciudad más poblada y dinámica del Ecuador, tiene uno de los retos más importantes de su historia: recuperar su identidad como polo de desarrollo, bienestar y progreso para sus habitantes. Pero, cómo hacerlo cuando el desorden es aún la carta de presentación de esta ciudad, donde el peatón no tiene espacio, las ciclovías son una utopía, apenas unos pocos aceptan la idea de que Guayaquil debe crecer de forma vertical para transformarse; y las ganas de revivir al corazón del Puerto Principal quedan en eso, en un anhelo, ante la falta de iniciativas y apoyo que aceleren ese proceso.

- ¿Cómo empezar a ordenar a una ciudad donde ha sido, por décadas, ausente la planificación?

- La planificación definitivamente es esa tarea que se le debe a la ciudad. Nosotros, como Cámara de la Construcción, estuvimos hace algunos años teniendo contactos con empresas de planificación a nivel internacional e hicimos eventos para planificar junto a los actores importantes de la sociedad, incluso de la administración pasada del Municipio, a fin de involucrarlos, pero no se llegó a mucho. Por eso, en base a esta pregunta, sin pensarlo, dejo claro que lo más importante es la voluntad y por donde hay que empezar. Sin voluntad, Guayaquil no podrá avanzar mucho.

- ¿Por qué al Municipio le ha costado tanto priorizar la planificación? ¿Por qué la histórica falta de voluntad?

- Hablando en el sentido positivo, diré que hemos encontrado en esta administración esa voluntad y ganas de planificar. Ya hemos tenido reuniones con el alcalde Aquiles Álvarez y nos lo ha hecho saber. Entonces podríamos decir que estamos alineados en ese primer paso que anticipa el cambio.

- Que el Municipio divida a la ciudad en distritos, que es la intención, ¿realmente marcará un cambio o es ahora lo prioritario?

- Creo que es lo correcto. Suena bien, no conozco el proyecto a detalle, pero suena bien. Sé que la quiere dividir en 19 distritos, lo que resulta bueno porque al tener focalizados los sectores sabré qué tiene y qué le hace falta. Es una manera lógica de distribuir los recursos para las necesidades que cada zona tenga.

- Todas, sin embargo, comparten un problema: los congestionamientos. ¿Qué hacer para ir reduciendo el problema? A veces da la impresión de que no cabe un auto más en la ciudad.

- Antes de ejecutar cualquier acción hay que hacer un estudio. La solución no es puntual, requiere de soluciones íntegras, completas; que tomen en cuenta la densidad, el crecimiento de la zona, los servicios que la integran. Sé que hay la intención de ejecutar los estudios y planes ahora, no sabemos cuándo empezarán. En las próximas semanas vamos a tener nuevas reuniones con el Cabildo, ahí sabremos más. Nosotros estamos ávidos de colaborar, siempre lo hemos estado, porque sabemos que una ciudad ordenada beneficia a la población, al mismo sector de la construcción y al empleo, puesto que de haber un crecimiento ordenado habrá obras que se deberán ejecutar y eso implica necesitar mano de obra. Es un círculo virtuoso.

- ¿Qué obras aportarían al cambio?

- Las viales sobre todo. Pero necesitamos de dos tipos, las que se ejecuten a corto plazo y las permanentes. En vía a la costa, por citar un caso, hay que resolver cómo descongestionar ese cuello de botella que se forma. La vía alterna es una solución, pero que tomará tiempo ejecutarla y aprobarla por los estudios medioambientales y aprobaciones que se requieren. Sin embargo hay tramos como el cruce que une a vía a la costa con Portete que puede hacerse más ancho. Esto lo planteamos ya a la administración anterior... En la ciudad, las avenidas principales pueden ampliarse, ser como la Quito o la Machala. Otra solución a corto plazo recae en la semaforización inteligente, que va a reducir en gran cantidad los conflictos. Y en cuanto a las obras a largo plazo, pues allí entra todo, desde la construcción de vías nuevas y de distribuidores de tráfico, y las mejoras en el servicio de transporte público y densificación de la ciudad por horarios; hasta la construcción de nuevos parques de entretenimiento y de parques industriales, o la reubicación de estos para acercar los servicios al ciudadano y evitar entonces los desplazamientos largos. Y es en este punto donde todos los actores deben participar, y para ello, repito, se requiere de una férrea voluntad.

- Y de tiempo, pues reordenar así a Guayaquil no tomará dos o tres años...

- En efecto, no lo hará. Puede tomarle hasta el final de esta administración o fuera de esta y más.

Entre los objetos que rodean a Virgilio Gonzenbach están imágenes del antiguo ferrocarril. CHRISTIAN VASCONEZ

- ¿Qué lugar ocupa el río a la hora de planificar?

- Uno importante porque la característica de Guayaquil es que es una ciudad puerto, y por lo tanto debe mirarlo. Tenemos un río que no tenemos que hacerlo, que está ahí. Los turistas lo aprecian, lo ven y se maravillan. Nosotros debemos hacer lo mismo. Aprovecharlo para el turismo o la misma transportación, teniendo en cuenta sus corrientes y ejecutando los debidos estudios. Para ese fin el dragado sirve, pero no condiciona que se pueda dar la transportación fluvial menor. No es tan fácil, pero puede darse.

- Y qué pasa con el centro, que se supone debería ser la identidad de la ciudad, y que prácticamente está desolado: sin vida ni residentes.

- No se puede obligar a la gente que viva en el centro, pues si bien hay comercios, hay edificios en los que no vive nadie y no porque los edificios no sean útiles, sino porque en toda esta zona falta parqueos. Los hay para los que visitan, pero no para quienes viven. Entonces si quieren que la ciudadanía retorne a ese lugar hay que pensar en ello o, al menos, en tener un buen servicio de transporte público, o buenas aceras o espacios para el peatón para que pueda ir caminando. Si no hay todo eso es difícil que la zona sea atractiva para convivir; porque seamos sinceros, uno ve el bienestar de la familia, y si hay niños es todavía más complejo porque falta parques, centros familiares... En cuanto al parqueo se puede pensar en edificios de parqueo verticales o proyectos que funcionan incluso como carrusel. Eso es fenomenal, hay múltiples sistemas y que se pueden aplicar en toda la ciudad.

A la Alcaldía le hemos demostrado nuestra intención de participar en el cambio que le urge a Guayaquil. Nos han escuchado y hemos percibido esa voluntad de ya planificar en la ciudad. Virgilio Gonzenbach

- Fijando la mirada al río, dotando de sombra a la urbe, llenándola de parques, reduciendo los atascos, ¿se puede lograr que Guayaquil sea una ciudad destino y no de paso, como ahora?

- Se puede, pero hay algo más que puede resultar atractivo: el sur de la ciudad. Hay zonas desocupadas y al pie del río que pueden convertirse en una especie de Puerto Santa Ana. Las familias del sur requieren de zonas de entretenimiento. Se imagina cuánta gente recorrería este sector. Sería un atractivo muy interesante.

- ¿Por qué las autoridades han dejado, por decirlo de algún modo, relegada esa zona?

- Porque quizás como todos siempre miramos hacia el norte, donde hay más movimiento, las nuevas vías... Pero sí, ya llegó la hora de mirar al sur, que es una zona ya consolidada y que tiene una población importantísima y necesidades. Hay que pensar en qué es lo que la gente quiere para el Guayaquil del futuro. En el centro, la calle Panamá ha sido el ejemplo de cómo un entorno puede revivir y generar curiosidad en la gente.

- ¿Podría entonces el sur tener su propia calle Panamá?

- Por supuesto, y no solo el sur, sino cada uno de los 19 distritos que el Municipio prevé identificar. Cada uno podría tener su zona de esparcimiento. Eso nos beneficiaría a todos, descongestionaría las vías, entretendría a las familias, sería un imán para el turista que tendrá más de una opción para visitar. Sería un ganar ganar.