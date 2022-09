Descuidado y sin zafarse del sello de la polémica. Así es como se encuentra el proyecto municipal Letras Vivas, que consistió en el pintado de 50 paredes con frases de obras literarias y costó casi 400.000 dólares; cuyo contrato incluía además un total de 37 presentaciones artísticas, aunque la ciudadanía de los alrededores de los murales y artistas no conocen nada al respecto. A esto se suma que más grafitis se apoderan de las paredes, manchando así las oraciones.

Tras reportaje de EXPRESO prevén un mantenimiento a murales de Letras Vivas Leer más

La sección D del documento se refiere a la ‘Producción de presentaciones artísticas combinando danza, teatro y música’, que implica un desembolso de 9.250 dólares. Es decir, cada una de las 37 presentaciones costó $ 250. También se observa que la dirección escénica tuvo un costo de $6.290; mientras que en el inciso E se especifica el ‘Registro multimedia de las intervenciones artísticas’, cuyo valor fue de $ 24.680.

En barrios sureños como la Coviem, donde está uno de los murales, moradores consultados como Carla Barco aseguran que ningún tipo de manifestación artística ha aterrizado en el vecindario. Ni de teatro, ni de danza, ni de música. “Pintaron de colores la pared, pusieron las letras, pero de que haya visto algún arte aquí no, no lo recuerdo. Este proyecto se conoció después por la alta cifra y que no atendieron primero otras necesidades; eso sí pasó”, rememoró la mujer.

Un artista urbano guayaquileño, quien prefirió el anonimato, tampoco conocía que se haya dado alguna de estas acciones en la obra que él plasmó en una pared del sur porteño. “No, nada”, afirmó.

2. Hecho. En enero pasado, la dirección de Cultura prometió intervenir los murales, pero estos siguen con grafitis. Freddy Rodriguez

En busca de una respuesta del Municipio para que explique por qué no se dieron estas presentaciones o dé un pronunciamiento frente al tema, Diario EXPRESO le preguntó a la entidad, pero hasta el cierre de este artículo no hubo contestación.

Los grafitis se apoderan de los murales de Letras Vivas Leer más

Sin embargo, un factor que irrita a la ciudadanía es la destrucción y vandalismo que se registra en las paredes. Como ejemplos sobresalen murales como el de la avenida Barcelona, el que está en la Coviem, en la avenida 47 S-O, en la ciudadela Los Ceibos, o antes del intercambiador de tráfico de la Juan Tanca Marengo con la Benjamín Carrión, en el norte.

Se cuestiona, asimismo, que en enero de este año la directora de Cultura del Cabildo, Helen Constante, haya dicho a este Diario que se intervendrá el proyecto, pues desde entonces ya tenía registros del vandalismo, así como se observa en otros bienes públicos, incluso en paraderos de buses.

En mal estado se observan los murales en Guayaquil CHRISTIAN VASCONEZ

“Es una obra que ya está realizada y por ende es importante darle el mantenimiento correspondiente que permita que los mensajes que han sido colocados en las distintas paredes de Guayaquil generen conciencia y reflexión en la población”, reconoció la funcionaria.

Hellen Constante: “El artista come y no puede comer arroz con aplausos” Leer más

Acotó que “entre las múltiples actividades planificadas para este año” estaba prevista la “conservación y restauración de todos los bienes patrimoniales y proyectos ya ejecutados”, y que Letras Vivas sería parte de ese trabajo. Entonces, ¿por qué no se ha ejecutado la intervención, dado que las paredes continúan manchadas con estos grafitis? Esa fue otra interrogante que se le envió al Cabildo, pero tampoco fue respondida.

Se sabe que el polémico caso Letras Vivas se encuentra bajo la lupa de la Fiscalía, pues este es uno de los procesos que sigue la entidad en contra de la administración de la alcaldesa Cynthia Viteri.

María José Félix, quien era la directora de Cultura cuando se ejecutó el contrato, fue removida luego de más de seis meses en el cargo.