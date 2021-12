Luego de que María José Félix fue removida de la dirección de Cultura por el tratamiento del polémico programa Letras Vivas, el cargo quedó provisionalmente en el músico David Harutyunyan. Hoy, la dependencia municipal tiene un nuevo rostro: Hellen Constante, quien promete llevar el arte y la cultura a las calles.

¿Cómo recibe una dirección que está bajo la lupa de la Fiscalía, por el polémico contrato de Letras Vivas, y que destituyó del cargo a su antecesora, que también es artista?

Soy artista y mi propósito es hacer arte. La dirección de Cultura está haciendo tratada de una forma especial. Vamos a romper paredes, auditorios, y a romper todo esto que nos cierra. Básicamente mi trabajo aquí es mostrar que Guayaquil tiene artistas.

¿Cómo lograrlo y alcanzar éxito, teniendo en cuenta que es un discurso que se repite? ¿Cuál es la diferencia ahora?

Cuando digo que vamos a salir a las calles es, por ejemplo, exhibir perennemente artistas alrededor del edificio de la Biblioteca. Se hará con el proyecto Liberarte, y es darle el espacio al artista, darle la plaza. Y yo como artista plástica sé realmente cuánto un artista la necesita, al igual que una galería. Esta vez estamos a fin de dársela y cumplir con la ciudadanía y con ese artista.

Exhibir el talento en las calles ha sido sinónimo de obstáculos para muchos artistas, que han denunciado haber sido retirados por la Policía Metropolitana. ¿Hay reformas u ordenanzas, o cuál es la garantía?

Esto es fácil. No es permitir a toda la gente que haga arte en la esquina, no, por eso llamamos al artista que venga a su casa y direccionar su proyecto. De allí que las esculturas humanas, por ejemplo, van a estar en una calle, pues así van a estar protegidos. No es tirar al artista en media calle, y ya hemos estado en parques y plazas presentando actores, que han tenido buena acogida del público. Incluso han sido artistas de academia que nunca piensan en poder presentarse.

A puertas de 2022, ¿cuál es el presupuesto para Cultura?

Esperemos que sea muy bueno, hemos demostrado que queremos trabajar. Vamos a ver qué nos depara el Municipio y nos dé una determinada cantidad y poderla aplicar a nuestros proyectos y que se refleje en la ciudadanía.

Pero la misma ciudadanía no ve que se aprovechen esos recursos tras los casos denunciados...

Hay dos cosas que no se llevan mucho, que es el arte y el dinero. Yo como artista he estado al otro lado del río y sé lo que necesitamos. No es que el artista se venda, necesita exteriorizar su sentir. Hay problemas, el artista come y no puede comer arroz con aplausos. Por eso es la necesidad de ese gran presupuesto que deberíamos tener para seguir apoyando. Y justamente hay dos personajes, superhéroes, que son guías nuestros y no estamos contratando. Vamos a hacer campañas para ver si culturamos realmente a Guayaquil, que está efímera, y dejar una huella en mi administración. Sacaremos más guías para enseñar incluso a saludar, que hasta eso se ha perdido.

Planes Entre los proyectos que se prevén figura un festival de música afro, que une a Colombia, Perú y Ecuador. Asimismo, el primer festival de coro internacional, el FAAL y FAAL infantil.



Devolverle la confianza al artista será una tarea profunda. ¿Intervendrán otras direcciones o quizá líderes barriales?

Tenemos bastantes medios para hacerlo. Estamos recién sentados desde el 6 de septiembre, estamos nuevos todos, pero con un equipo maravilloso y ganas infinitas de trabajar. Estamos cambiando la actitud de nuestra ciudadanía con nuestro trabajo.

¿Qué lo respalda?

Nos hemos movido en la terminal terrestre, cerca de la bahía, con Lectura en Tránsito, con más de 10.000 libros regalados, enseñándole a la gente el hábito de la lectura. Si el individuo tiene $ 20 se hace mercado, ¿pero dónde está el libro? Le damos el libro gratuito y, con la cédula, tomamos el listado y después haremos clubes de lectura, concursos; porque no solo es regalar el libro sino tener una estadística, saber en qué zonas se lee más, entre otras. Si ellos no pueden venir a la biblioteca, el libro va y los atrapa.