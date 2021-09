Optimización del gasto en Guayaquil, una promesa a medias de Viteri

La alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, prometió el 4 de mayo de 2021 que bajaría contratos innecesarios, que reordenaría las arcas del Municipio y que los nuevos procesos iniciados desde la administración del Gobierno local tendrían como objetivos “vivir, comer y trabajar”; pero otro es el cantar en el portal de Compras Públicas.

Cynthia Viteri no ha transparentado en detalle cuáles son los procesos que bajó y con qué criterio, y no ha contestado a EXPRESO sobre este tema desde hace tres semanas; pero desde su administración se han concretado contratos que no necesariamente apuntan a “vivir, comer y trabajar” luego de que dio esas declaraciones.

Se trata de acuerdos que apuntan, más bien, a ornamento y entretenimiento y que han demandado gastos millonarios a Guayaquil (ver infografía), que han sido firmados luego de la promesa, que Viteri hizo después de un terremoto de críticas por los contratos que la llevaron a estar investigada por presunto peculado, junto con otros dos funcionarios.

Estos son: Letras Vivas, adjudicado en octubre de 2020 para pintar frases de escritores locales en paredes de Guayaquil; Óleos del Bicentenario, subido por Siglo XXI en marzo (ambos de alrededor de $ 400 mil); y trapeado de zonas regeneradas, también de 2020, en los que se gastaron $ 19,7 millones de dólares, frente a los $ 8,3 millones que costó el servicio en 2018, en la administración de Jaime Nebot.

El único contrato que no siguió su curso de esos, de acuerdo al portal, es el de Óleos del Bicentenario, que fue declarado desierto. Los otros se mantienen, todos, en ejecución.

Seguridad y salubridad son las prioridades. Hay mucho por hacer en temas de agua potable y residuales. Aún esperamos que el Municipio nos invite a sus decisiones. Marlon Cabrera, presidente del Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos

Y aunque Fundación Siglo XXI registra un enderezamiento de sus acciones de gastos en Compras Públicas a partir de la promesa de Viteri, recula esa decisión en meses recientes, donde vuelve a sobresalir un contrato millonario dado de baja en medio de la polémica.

Solo entre abril y mayo, días antes y días después de las declaraciones de la alcaldesa, hay más de una docena de contratos declarados desiertos, algunos de regeneración y otros que no entran en la consigna de “vivir, comer y trabajar”, como el Proyecto Urbano y Arquitectónico para el Bicentenario de la Independencia de Guayaquil y Llama Eterna de la Libertad, que costaba $ 1,4 millones y que fue vuelto a subir al portal en julio de 2021, por el mismo valor. Hoy aparece adjudicado a Backgam S.A.

En agosto, además, se registra la construcción de sendas esculturas de $ 30 mil cada una. Y en septiembre, un contrato por servicios para la difusión de obras de la fundación, por $ 56 mil. Además, y pese a que por la pandemia los juegos acuáticos se mantienen cerrados, hay dos contratos de este tipo, de julio y agosto, que suman $ 3,5 millones.

También en la Empresa Pública de Turismo, luego de las declaraciones de la alcaldesa, se contrataron, en junio, varios procesos de shows, como un embanderamiento de la Nueve de Octubre, por $ 60 mil, o un show artístico vía streaming, por $ 130 mil.

No hubo una notificación detallada de qué contratos se bajaron. La única forma de contrastar es ver los cambios en el portal. Nosotros no tenemos conocimiento. Nicole Cervantes, coordinadora del Observatorio de Políticas Públicas.

En esa empresa también se reflejan varios acuerdos en julio, exceptuando los que promueven el turismo, necesarios para la reactivación de este sector, se hallan ese mes, una obra de teatro por $ 20 mil y un concierto por $ 30 mil. Mientras que la DASE, que ahora es también empresa pública, registra, en septiembre, y por adjudicar, la transmisión televisiva en vivo del evento Reina de Guayaquil, por $ 45 mil.

La alcaldesa dijo en su promesa de mayo que tras los escándalos, el presupuesto ahora estaría inclinado a “la satisfacción de necesidades populares en el campo social y la obra pública”. Prometió la suspensión del trámite “de otros contratos” y que declararía desiertas licitaciones adjudicadas.

El propio Municipio tiene contrataciones que no necesariamente entran en la categorización de “vivir, comer y trabajar”. La mayoría de los contratos por régimen especial, de este año, y de luego de esas declaraciones de mayo, corresponde a publicidad y cuñas.

Nicole Cervantes, coordinadora del Observatorio de Políticas Públicas de Guayaquil y quien ahora desde esa ONG capacita a sectores sociales en transparencia y participación, adelanta que desde esa organización se trabaja en un informe de cómo se distribuye el presupuesto desde el Cabildo. Admite que no ha habido una notificación formal de qué cambios hubo en el Plan de Contratación Anual.

El Municipio maneja un presupuesto de $ 762 millones para este 2021. Luego del escándalo de abril, ha habido dos apariciones para socializar, a través del vocero, César Velasteguí, la reorganización de gastos. En julio, $ 7,8 millones se suspendieron en contratos.

Mientras, Viteri y a otros funcionarios municipales, como el gerente de la Fundación Siglo XXI, Xavier Álvarez, y el procurador síndico, Christian Castelblanco, aún son investigados por presunto peculado. Fuentes de la Fiscalía señalaron que “ese tema sigue en investigación previa”.

Letras Vivas, los contratos del trapeado y otros no fueron bajados Caso de peculado sigue en investigación previa. Hay nuevos acuerdos en el portal.

El detalle

Declaración. Viteri aseguró que se atendrá al resultado de las investigaciones, con la firme convicción de no haber cometido personalmente ninguna infracción.