Víctor Ponce: “Trabajamos en una ordenanza para regular los cerramientos”

Lo que nació como una excepción por el nivel de inseguridad que vivían ciertas ciudadelas de la urbe, hoy se ha convertido en una regla con la colocación de rejas en calles secundarias o peatonales de Guayaquil, lo que genera otro problema: la falta de vías alternas en la ciudad. Víctor Emilio Ponce, director de Usos y Espacios de la Vía Pública del Municipio de Guayaquil aborda el tema y analiza la creación de una ordenanza.

- ¿Qué está haciendo el Municipio para normar la colocación de rejas en las calles, lo que no solo se está viendo en ciudadelas sino también en sectores populares?

- Hay que comprender el espíritu de este método de autoseguridad. Esto empezó hace 20, 25 años donde ya vino el primer oleaje de inseguridad, tanto así que existen urbanizaciones que los jóvenes no comprendan por qué (están) cerradas como Bellavista, Ceibos, Samanes, entre otras que tienen portones y rejas bloqueando las calles. Una de las primeras disposiciones que he solicitado al señor alcalde que se constituyan mesas técnicas para poder trabajar en una ordenanza que regule la ubicación y la puesta de estos cerramientos en sectores barriales y ciudadelas.

- Esta medida trae a la par el cierre de vías alternas o secundarias, lo que provoca en ciertos sectores como Kennedy que no exista un desfogue para el tránsito vehicular de las vías principales. ¿Cómo están haciendo con esa situación?

- Una de nuestras principales preocupaciones es el derecho a la libre movilidad que está en la Constitución del Ecuador, por eso estamos trabajando de la mano de la ATM (Agencia de Tránsito y Movilidad) que son los competentes en el cierre de calles para que ellos, a través de una ordenanza, señalen qué calles son las que se pueden bloquear y cuáles no. Eso es lo que estamos tratando de determinar en estos momentos.

- ¿Y sobre la base de eso se socializará con los moradores en sectores donde no se pueda cerrar calles?

- Como un tema coyuntural estamos también, dentro de esta ordenanza pensando en socializar e invitar a ciertos sectores, que ya lo hemos hecho de manera informal, invitar a los ciudadanos que nos den sus ideas, sus aportes, para saber de qué manera ellos determinan los bloqueos de calles, porque hay que entender que hay vecinos que no están de acuerdo con esto y poder llevar a un consenso generalizado que permita a todos los sectores estar de acuerdo en estos cerramientos.

- Hablando de vecinos que no están de acuerdo con ese tipo de cerramientos en sus calles, ha recibido (la actual administración) quejas o denuncias que no quieren tener sus vías cerradas porque, por un lado piensan que eso no baja la inseguridad;y por otro, que se violentan derechos, como ocurrió en Samanes?

- Desde esta nueva administración, a esta dirección de manera directa no ha llegado, comprendo que sí ha llegado a otras direcciones que tratan de acuerdo con la vinculación a la comunidad y nos han consultado de manera indirecta por ser competentes en la vía pública, sin embargo, nosotros hemos respondido de acuerdo a nuestras competencias.

Estamos trabajando de la mano de la ATM ... para que señalen qué calles son las que se pueden bloquear y cuáles no. Víctor Ponce

- ¿Conocen cuáles son los sectores que más requieren de este tipo de cerramientos en sus vías?

- Comprendemos que son sectores al sur de la ciudad, también en otros sectores céntricos, pero esto no es cuestión de sectores, porque estamos viviendo momentos que toda la ciudad está comprometida en tema de seguridad.

- ¿Pero llegaremos al punto en que cerraremos el centro de Guayaquil?

- Esperemos que lo podamos regular de la mejor manera y que estemos en un consenso tanto esta Municipalidad como la comunidad... Se está trabajando en cifras, en data, de acuerdo a cuántos crímenes se están generando diariamente, cuántos son extorsión, cuántos secuestros, de acuerdo a eso se está trabajando de manera articulada con la Policía Nacional, quienes son los que están en su competencia para saber qué acciones van a tomar. Nosotros lo que le brindamos es información y actuamos de acuerdo a las competencias municipales.

El funcionario señala que analizan con la ATM cuáles calles podrían bloquearse o no. Freddy Rodriguez

- Claro, y dentro de esas competencias también brindar seguridad a sus ciudadanos.

- De manera indirecta. Los competentes en brindar seguridad es la Policía Nacional, nosotros lo que podemos brindar es información y acciones que las estamos tomando como la creación de la Policía Municipal y otras.

Esperamos que al finalizar este 2023 podamos tener una ordenanza que regule los cerramientos en los barrios. Víctor Ponce

- ¿Y para cuándo ya existiría un análisis del Concejo sobre esta ordenanza?

- Estamos esperando la respuesta de la ATM. Una vez que tengan elaborado el borrador de la ordenanza con Vía Pública y otras direcciones vamos a definir la ordenanza que pondremos a disposición del alcalde y del Concejo Municipal.

- ¿Se ha puesto plazo?

- No hemos puesto plazo, esperamos que al finalizar este 2023 podamos ya tener una ordenanza que regule los cerramientos.

