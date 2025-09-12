Turnos en línea ATM: pasos para agendar tu cita desde el 15 de septiembre

Desde esa fecha ya no se atenderá a usuarios sin turno agendado en línea para trámites de infracciones

Las citas para realizar los trámites son personales e intransferibles, por lo que cada usuario debe gestionar y asistir con su propio turno.

Desde el próximo lunes 15 de septiembre, la Autoridad de Tránsito y Movilidad (ATM) de Guayaquil modificará su sistema de atención para trámites relacionados con infracciones. A partir de esa fecha, según informó la entidad a través de un comunicado, la atención será exclusivamente mediante turnos agendados en línea, que deben solicitarse con anticipación.

(Le puede interesar leer: Aquiles Álvarez: “Perdónenme por bobo, confié en gente que no estuvo a la altura”)

¿Qué busca la ATM con este cambio?

La institución explicó que la medida tiene como finalidad optimizar la experiencia de los usuarios en los Centros de Atención Ciudadana, ofreciendo procesos más ágiles, ordenados y eficientes. Con ello se pretende reducir las largas filas y permitir que los ciudadanos ahorren tiempo en sus gestiones.

Caso Ceibos: Municipio reactiva la construcción del paso elevado Leer más

“Queremos que las personas lleguen a su cita y sean atendidas en el horario previsto, sin demoras innecesarias”, señaló la entidad al anunciar la implementación del sistema.

El objetivo, además, es reforzar el uso de plataformas digitales para que los usuarios tengan un mayor control sobre la organización de sus trámites.

(Le puede interesar leer: Av. Juan Tanca Marengo: así quedan los desvíos de buses por trabajos en paso elevado)

Centros donde aplica la nueva modalidad

La atención bajo este esquema estará habilitada únicamente en tres puntos:

Centro Comercial Albán Borja, local 56.

Unidad Municipal Distrital del Parque Samanes.

Terminal de la Metrovía 25 de Julio.

El sistema de turnos está habilitado en www.atm.gob.ec, dentro de la sección Trámites en línea, bajo la opción Turnos Centros de Atención Ciudadana.

Cómo sacar un turno en línea

El proceso ya está habilitado en el portal oficial de la ATM: www.atm.gob.ec

. Estos son los pasos:

Ingresa al sitio web y selecciona la opción Trámites en línea.

Haz clic en Turnos Centros de Atención Ciudadana.

Regístrate creando un usuario y contraseña o inicia sesión si ya tienes una cuenta activa.

Escoge el centro de atención, la fecha y la hora que prefieras.

La ATM recalca que los turnos son personales e intransferibles. Cada usuario debe agendar y asistir con su propia cita, además de presentar la documentación correspondiente.

Las ventanillas preferenciales para adultos mayores, personas con discapacidad y mujeres embarazadas seguirán funcionando sin necesidad de cita previa.infr

Lo que debes saber antes de cruzar Juan Tanca Marengo: ya colocaron las planchas Leer más

Atención preferencial y asistencia

Las ventanillas para adultos mayores, personas con discapacidad y mujeres embarazadas continuarán funcionando sin necesidad de turno previo. Asimismo, la entidad recordó que los usuarios pueden comunicarse al PBX 2-3902290 en caso de necesitar ayuda para agendar su cita o resolver dudas relacionadas con el proceso.

(Le puede interesar leer: Fernando Cornejo sobre la obra en Los Ceibos: "Prevaleció la transparencia")

Durante esta primera etapa, la ATM indicó que se está dando prioridad a quienes ya cuentan con turno agendado, como parte de la socialización del nuevo sistema.

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!