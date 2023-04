Maleza crecida, barandas oxidadas, calles inconclusas, paradas polvorientas y sin conexión. Es lo que se observa a lo largo de la ruta de la tan esperada troncal 4 de la metrovía, que cumplió un nuevo plazo para entrar en marcha, pero nada se concreta a 24 días de concluir la actual administración municipal.

Según el último cronograma del proceso de selección del aliado estratégico para la operación de ese servicio, que recorrerá calles del suburbio y del centro de la ciudad con sus rutas alimentadoras, para el 20 de abril de este 2023 estaba previsto que se adjudique al nuevo operador, lo que no ocurrió.

Según Ricardo Onofre, exsecretario general de la Federación de Choferes Profesionales del Ecuador, el concurso habría sido declarado desierto. “Siendo así, todo esto queda para la nueva administración, que tendrá que revisar el proceso; primero, reestructurar esa troncal que no está terminada”, considera.

Ojalá Dios ilumine la mente del nuevo alcalde y comprenda la necesidad que tiene Guayaquil en materia de transporte, porque hay que reestructurar. Han montado ruta sobre ruta... Ricardo Onofre,

exdirigente de la Federación de Choferes

Lo corrobora Rodrigo Pilla, dirigente de la cooperativa de transporte urbano Unidos Venceremos, que tiene dos líneas de buses urbanos que recorren el suroeste de la ciudad.

En declaraciones a EXPRESO el pasado 15 de marzo, ambos, junto con Christian Sarmiento, presidente de la Federación de Transportadores Urbanos del Guayas (Fetug), pidieron que se suspenda el proceso, al no observar seriedad en la licitación.

En algunos tramos de la vía exclusiva faltan de concluir trabajos, lo que dificulta hasta la caminata de los transeúntes. Freddy Rodriguez

Este Diario solicitó nuevamente a la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM), a cargo del concurso, información del proceso y además confirmar o descartar esa decisión. No obstante, hasta el cierre de esta edición no llegaron las respuestas.

Sin embargo, una fuente de la entidad reveló que el proceso sigue en etapa de revisión de las ofertas presentadas, puesto que no han sido las esperadas. Aguardan un informe final de la comisión calificadora a cargo del concurso y, en los próximos días, se anunciaría al ganador.

Esta es la tercera licitación que se pone en marcha para la operación de la troncal 4. Las dos anteriores fueron declaradas desiertas, tal como lo ha contado EXPRESO en otras entregas, lo que ha sido observado tanto por los transportistas como por la ciudadanía.

“Yo no entiendo cómo iban a adjudicar. Usted adjudica algo que ya está bien estructurado... Acá no hay nada, no hay ni siquiera donde parar los buses en la noche. Simplemente querían hacerlo sin ningún criterio técnico, ni jurídico. Ningún criterio estructural. Ahora me alegro porque han cambiado de actitud y creo que eso está bien por el bien de la ciudad”, reflexiona Onofre.

Durante un recorrido realizado por este Diario a lo largo de la ruta que abarcará la troncal 4, que parte desde la estación ubicada en las calles 29 y J, en el conocido Batallón del Suburbio, no solo se observa maleza crecida en jardineras de tramos del centro; también hay tramos de la vía exclusiva que no están concluidos y donde el oxido se ha apoderado de las barandas.

Pero a lo largo de toda la ruta y sus paradas se ha sembrado también incertidumbre. “Nadie sabe qué pasó. Decían que para marzo operaba, pero dejaron todo inconcluso por el nuevo alcalde que va a ingresar. Con la alcaldesa nos dijeron que salíamos, pero con Aquiles no sabemos”, comenta Josué Girón, conductor de la línea 20.

Paradas Aunque no están habilitadas, las paradas permanecen con guardianía privada. Hacia el centro no está clara la conexión de la ruta.

Para María Bravo, quien reside en el suburbio, debería de existir una concesión con los transportistas y ver qué líneas de buses urbanos se puedan quedar para el sector. “Si ponen aquí la metrovía me tocará caminar más desde mi casa... Aquí uno coge las líneas 34, 20, 27. Hay como cuatro opciones para ir al centro y para mi hijo que es estudiante. Ojalá exista alguien que ayude a pensar al nuevo alcalde. Deberían ponerse en nuestros zapatos”, señala la madre.

Sandra Cantos lleva cuatro años esperando la obra para beneficio de su hija. “Ella termina la carrera y eso no funciona”, critica, pero a la vez observa el beneficio de pagar un solo pasaje.