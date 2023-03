Tras la declaración de un concurso desierto que descalificó la propuesta de dos consorcios que participaban en el proceso de selección del aliado estratégico para la operación del servicio público de la troncal 4 de la Metrovía y sus rutas alimentadoras, una nueva prórroga no solo deja en claro que, en este mes, no inaugurarán ese tramo. También aleja a la actual administración municipal de poner en marcha el circuito que recorrerá parte del suburbio y centro de la ciudad.

El pasado 27 de febrero, los miembros de la Comisión Técnica encargada del proceso resolvieron otorgar una extensión de plazo para la entrega de la oferta, de 20 días calendario, en virtud de los argumentos expuestos por el Consorcio Metro Batallón, uno de los dos que participaron en el concurso que se declaró desierto y en el que también participó MetroPlus.

Dentro del nuevo cronograma del proceso se establece para el próximo 21 de marzo como fecha límite de entrega y apertura de ofertas. El 5 y 11 de abril se fijaron como fechas estimadas para convalidaciones de errores de ofertas, el 14 la calificación de oferentes y el 20 la adjudicación. Son fechas estimadas, como señala el acta No. 2 del proceso colgado este año en la página web de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM), y que podrían variar según las ofertas que se presenten.

El detalle Flota. Para el desarrollo de la operación del servicio, el operador de transporte deberá ofertar para el inicio con al menos 118 unidades.

Desde que inició la construcción de las paradas y carriles exclusivos de la troncal 4, en marzo de 2019, se han dado varias fechas para su inauguración. La última fecha la dio Bolívar Valarezo, jefe de Transporte Público de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM). Según dijo a un canal de televisión, en este mes de marzo estaba previsto que comience a operar la nueva ruta, aunque con cambios en sus unidades. En lugar de los articulados tienen previsto que salgan buses del transporte urbano, así sean usados.

Para Mariana Cuesta, quien vive en el suroeste, con tantos ofrecimientos que ha escuchado de la troncal 4, las esperanzas que tenía de ahorrarse algunos pasajes en su viaje al trabajo, se esfuman de a poco. “Dicen una cosa, luego otra y a la final vemos que hasta falta completar carriles”, comenta la ciudadana.

Utilidad. Locales cercanos a las nuevas paradas aprovechan su falta de utilidad para colocar anuncios. CARLOS KLINGER

Durante un recorrido realizado por EXPRESO, el pasado 8 de marzo, en las calles del suburbio por donde cruzará la troncal 4 de la Metrovía se pudo observar un aparente abandono de obras.

Desde la calle 13 y Venezuela hasta Leonidas Plaza, tramos de los carriles exclusivos para la circulación de los buses están incompletos. Algunos han quedado en tierra, mientras que otros sirven incluso para promocionar servicio de otra naturaleza con avisos publicitarios.

En un nuevo pedido, este Diario solicitó a la ATM información con respecto al último proceso que se realiza para encontrar a ese aliado estratégico que se está volviendo esquivo en la última troncal. ¿Cuántos interesados han surgido en el último concurso? ¿Se mantiene la propuesta de que buses urbanos reemplacen a los articulados? ¿Cuántas unidades entrarían a la troncal 4? ¿Y cuántos saldrían de circulación en los sectores por donde recorrerá esa troncal? fueron entre otras las inquietudes que nuevamente se trasladaron a la Jefatura de Transporte Público de la ATM, pero que hasta el cierre de esta edición tampoco tuvieron respuestas.

Previo a ser electo como alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez propuso reestructurar la Metrovía, “porque la realidad es que si usted se sube a la metrovía es para ir como sardina en lata. No la uso, pero la he visto y me doy cuenta de lo que sucede”, dijo en una Parada EXPRESO, previo a las elecciones que se desarrollaron el pasado 5 de febrero.

Tras su elección, en entrevista con este Diario reconoció que la Metrovía “se está cayendo a pedazos” y que “los privados que tienen el negocio están quebrados, no tienen un dólar; por lo que hay que rediseñar el modelo. El parque automotor no se ha renovado en 17 años. Por eso vamos a intervenir, estamos terminando de desarrollar el plan para renovar su flota y ordenar las finanzas”.

Christian Sarrmiento, de la Federación de Transportadores Urbanos del Guayas (Fetug), con sede en la ciudad de Guayaquil, no está de acuerdo cómo se ha tratado el proceso para encontrar al aliado estratégico de la troncal 4. “Los que están encabezando este tema tienen que decir las cosas como son, no se puede generar una licitación con un solo participante o aportante de los transportistas si las cosas no están claras. Ellos están diciendo que expongan sus vehículos con las deudas que tienen, con valores pendientes con financieras y bancos... no hay nada escrito...”, puntualiza.