Mientras la alcaldesa Cynthia Viteri se mojaba los pies en la piscina con olas, que el jueves 13 de octubre de 2022, terminó su construcción y que costó más de $ 2,3 millones en el Batallón del Suburbio, a pocos metros se levanta la terminal de la troncal 4 de la metrovía que también está terminada, pero aún no rueda. Hay semáforos, las paradas tienen iluminación, hay personal de seguridad y hasta bordillos que separan el carril exclusivo, ¿pero cuándo finalmente funcionará?

Viteri argumentó a EXPRESO que eso dependerá de un concurso porque quien la operará será el sector privado. Es decir, se vaticina que concluya el 2022 sin que la troncal conecte, como se prevé, al suburbio oeste con el centro de la ciudad.

“Será operada el próximo año con la bendición de Dios y el concurso será elevado en el próximo mes o dos meses”, se limitó a responder la funcionaria luego de andar por la piscina, acompañada de concejales, y donde ya se bañaron niños, adolescentes y adultos de este populoso sector.

Tampoco dio señales sobre cuándo será que se suba el aludido concurso, pues recordó que “se pueden elevar, caer, volverlos a subir, pasarlos por el Sercop y Contraloría”. En otras palabras, tiempo incierto para que arranquen a operar las unidades y articulados.

No obstante, justificó que, tanto transportistas como la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) están “participando” para llegar a los términos necesarios que se ajusten al número de usuarios que actualmente tiene este sistema de transporte masivo.

Precisamente este jueves 13 de octubre, Guillermo Leone, dirigente barrial y coordinador de la Unión de las Organizaciones Comunitarias del Plan Piloto, estuvo durante el recorrido de la alcaldesa en la obra. Recordó a este Diario que ha pedido información sobre los avances de las susodichas reuniones a los directivos de la ATM, pero se lamentó que hasta ahora haya obtenido alguna contestación, pues a él le preocupa que algunas líneas de buses se retiren de circulación, sobre todo las que van al norte y centro.

“Como organizaciones barriales, la semana pasada hemos exigido a los directivos esa información, sabemos del concurso y estamos a la espera. Tenemos problemas con el tema de las líneas de buses del distribuidor 1”, acotó Leone.

En un nuevo recorrido por la zona, se constató que, por ejemplo, a lo largo de la avenida 29, cerca del cementerio Ángel María Canals, funcionan los semáforos que, en teoría, sirven para que los peatones accedan a las estaciones de la metrovía. Diferentes moradores y conductores, que además de pasarlos cuando se pinta la luz roja, invaden el carril exclusivo y cuestionan el hecho que esté lista la troncal, pero aún no observan las unidades.

“Está claro: eso quedó estancado porque no hay dinero, no quieren invertir en la metrovía, y nadie ha socializado cuándo mismo funcionará, no se sabe y ya está generando gastos porque hay iluminación”, comentó el conductor Charly López.

Análisis Desde febrero anterior se esperaba la última propuesta ofrecida por los transportistas del sector para que sea analizada por la Agencia Metrovía. Aún no se conocen los resultados.



En la comunidad anhelan que sea útil la troncal, que logre conectar esta parte con otras de la ciudad y que haya resultados y fecha definitiva para que pueda rodar la troncal 4.