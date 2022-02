Están construidas las paradas, la terminal y adentro de ellas sobresale personal de seguridad, pero no figuran las unidades ni los pasajeros. Se trata de la troncal 4 de la metrovía que, según la alcaldesa Cynthia Viteri, iba a estar funcionando en diciembre de 2021, pero eso no es visible al recorrer las arterias donde se levantan las estaciones del sistema, que prevé conectar al suburbio oeste con el centro urbano de Guayaquil.

EXPRESO realizó un recorrido por la terminal que se levanta junto a una Unidad de Policía Comunitaria, y a lo largo de avenidas como Assad Bucaram (29) y Portete constató que las paradas tienen, además, iluminación y en el entorno hay señalética y semáforos.

Fue en junio de 2021 que durante un recorrido por la obra, de más de 16 millones de dólares de inversión; Viteri señaló que esperaba que entre en funciones a finales de 2021. Justificó que por la pandemia ameritaba un “nuevo estudio” para determinar qué número de pasajeros movilizaría esta troncal y luego vendría la licitación, pero ¿por qué el retraso?

Bolívar Valarezo, quien ahora funge como administrador de la agencia metrovía tras la renuncia de Paola Carvajal, no justificó, hasta el cierre de esta publicación, la demora. Lo que sí explicó es que la troncal 4 inició su “operación parcial” desde el 3 de enero anterior a través de la incorporación de la ruta alimentadora Bahía-Las Peñas.

En su respuesta señaló que está previsto que se incorporen en esta ruta cuatro paradas adicionales en los próximos 60 días. “Esto permite, además de incrementar servicios a la ciudadanía, revalidar la demanda prevista para la operación total de la troncal 4, una vez que las condiciones son muy diferentes con relación a la situación prepandemia”, acotó.

Pero quienes habitan por los sectores donde cruzan los paraderos concuerdan en que se respira un aire saciado de incertidumbre. “Prácticamente puede funcionar, pues en las noches todas las paradas encienden. No sé cuándo se inaugure ni qué pasará. Los buses se meten en el carril que se entiende es de la metrovía”, relató la ciudadana Gabriela Peñaherrera, quien labora en un negocio de la avenida 29.

Para Guillermo Leone, habitante de la zona y coordinador de la Unión de las Organizaciones Comunitarias del Plan Piloto, otro punto que lo intranquiliza es el gasto que desde ya está generando la millonaria obra pese a no estar operativa, pues los trabajos civiles se iniciaron en marzo de 2019 y culminaron en abril de 2021.

Aunque ya esté lista, tanto paradas como terminal, no utilizaría esta nueva troncal de la metrovía. Para mí me resulta incómodo movilizarme en el sistema, así que no me subiré.

Shirley Macías, moradora del suroeste