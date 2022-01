En el video, grabado por Emily, el guardia asegura que sus palabras no han sido incorrectas

“¿Ah, sí? ¡Dímelo, pues!”, fue la frase que alertó al presunto acosador de Emily Miño Zúñiga, una joven de 21 años. Ella lo estaba grabando para denunciar, a través de redes sociales, la intimidación que, asegura, sufrió en la parada Caraguay del Sistema Metrovía, en Guayaquil. La usuaria optó por registrar en video la escena debido a que, según sus aseveraciones, no es la primera vez que él la asedia.

Sol, como le dicen sus amigos, publicó en Twitter lo que le sucede cada que usa este transporte masivo. “Por 4 ocasiones (¡¡¡4!!!) he sido acosada por un 'guardia' de seguridad de la Metrovía (Estación La Caraguay)”, describió Emily acerca de lo suscitado. A sus palabras, le sumó otras grabaciones en las que se escucha que otro ciudadano, testigo del incidente, enfrenta al implicado, Fernando Rocafuerte, después de haberle lanzado un beso a la joven.

“Es una chica y le tiro un beso nada más. No tiene nada de malo y no le he faltado el respeto”, respondió el vigilante la mañana del martes 25 de enero, cuando ocurrieron los hechos. Momentos después, quien grabó el video, contó que Rocafuerte abandonó su puesto de trabajo para decirle a Emily que “está guapa”. De esta escena, la mujer adjuntó otro video en el que se ve al sospechoso hablándole detrás de una reja. En este clip él menciona su nombre.

Hola a todos, no quisiera callarme esto y espero nunca vuelva a pasarme. A ninguna chica. Por 4 ocasiones (4!!!) he sido acosada por un “guardia” de seguridad de la metrovia (Estación La Caraguay). Recién hoy logre grabarle la cara al degenerado ese. ESCUCHEN SUS PALABRAS!!! pic.twitter.com/ECaAb5au9Q — Sol (@emilymzuniga) January 26, 2022

Paola Carvajal, administradora de Metrovía y delegada de la ATM, se hizo presente horas después aclarando que tomarán acciones inmediatas y que quisiera conversar con ella personalmente.

A las 10:37 del jueves 26 de enero, el Sistema Metrovía, respondió a la denuncia de Miño con la separación del sujeto la institución. “La administración procedió a separar al guardia de sus funciones, y a ofrecerle a la denunciante todo el respaldo que se merece”, se informó a través de un comunicado, en el que rechazan el accionar "deplorable" del hombre.

Ante el suceso de conocimiento público en una de las Paradas del #SistemaMetrovía, comunicamos a la ciudadanía lo siguiente: pic.twitter.com/UPimvmXuFS — Sistema Metrovía (@metroviagye) January 26, 2022

En el documento, compartido en la misma red social en la que la queja fue publicada, se incluyó que “deploran profundamente el comportamiento inapropiado por el presunto caso de acoso”. Además, insisten en solicitar ayuda al programa de ayuda a mujeres víctimas de violencia de la Alcaldía de Guayaquil “Amiga, ya no estás sola”.

Miño, en Twitter, recibió respaldo de allegados y de internautas que consideraban al acto como “morbo”. Otra joven ecuatoriana, Samantha, le comentó: “Toda mi solidaridad, Emily. Gracias por tu valentía de denunciar lo que es pan de cada día en las calles de Guayaquil”, apoyando a la afectada por el supuesto hostigamiento.