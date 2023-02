Agua empozada y mosquitos son lo único que Mercedes García ha visto llegar afuera de su casa, en la calle Venezuela, uno de los tramos donde funcionará la Troncal 4 del Sistema de Transporte Masivo Urbano (Metrovía), en el suroeste de Guayaquil, cuya operación se ha pospuesto en más de una ocasión por efectos de la pandemia y la caída de concursos.

Desde que inició la construcción de las paradas y carriles exclusivos, en marzo de 2019, se han dado varias fechas para su inauguración. Ahora se prevé que comience a operar en marzo de este año, aunque con cambios en sus unidades. En lugar de los articulados que circulan en las otras troncales, lo harán buses del transporte urbano, según dijo a Ecuavisa, Bolívar Valarezo, jefe de Transporte Público de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM).

Una propuesta que divide a la opinión ciudadana, que lo único que espera es que se ponga en marcha el proyecto, y los traslade a diferentes puntos con un solo pasaje. “Yo tengo que coger dos buses de ida y vuelta para ir al trabajo, lo que me cuesta $ 1,20 diarios, pero con un pasaje ya me ahorro bastante en un solo recorrido”, resume Lady Arcos, a quien le incomoda la idea de que sean los buses urbanos los que entren a circular en el sistema y no los articulados.

Una opinión distinta tiene María Caicedo, quien cree que la salida de buses lo que generará es más desempleo.

“Igual esa metrovía va como ‘sardinas’, para mí mejor que sigan los buses porque esas metrovías van full, hasta roban, mucho morbo y que circulen en la misma ruta”, comenta. Con ella concuerda Jorge Gómez, su hijo, quien pone objeciones a la distancia de las paradas. “Son de tres, cuatro cuadras y hay viejitos que no pueden caminar tanto, es preferible que sigan los buses en el sistema”, prefiere.

Trabajos. Algunos tramos de los carriles exclusivos, como en la calle Venezuela, no están terminados. CARLOS KLINGER

¿Pero qué tan accesible es que los buses urbanos ingresen al sistema? ¿Qué modificaciones deberán hacer?, fueron entre otras las preguntas que extendió EXPRESO a la Jefatura de Transporte Público de la ATM. Hasta el cierre de esta edición no llegaron respuestas.

Christian Sarmiento, presidente de la Federación de Transportistas Urbanos de Guayas, Fetug, no cree que en marzo comience a operar la Troncal 4 como se está anunciando.

“... la estaban diseñando desde 2019, pasó la pandemia y lo que hicieron es dar la propuesta de poner los mismos buses dentro del sistema troncalizado, los buses de 12 metros y nosotros ponerle la puerta del lado izquierdo, no dan ni año”, cuestiona Sarmiento, al aclarar que como transportistas no se niegan a participar en el proceso, pero tienen sus objeciones como la construcción de carriles, que aún no concluyen. Entre ellas está la calle Venezuela, entre la Novena y la Décima, donde se retomaron trabajos de pavimentación del carril exclusivo.

Licitación Según Sarmiento es el tercer concurso que se realiza con dos ofertantes: Metrobatallón y Metroplus, para la Troncal 4 de la Metrovía.

Otro de los cuestionamientos que expone Sarmiento es la cantidad de buses que saldrían de las rutas que tienen en el suroeste de la ciudad y que serían aproximadamente 300. Lo que dejaría desabastecido a sectores del Suburbio y promovería la informalidad con la presencia de tricimotos, como ocurrió en el Guasmo, donde ese tipo de transporte genera caos.

La ruta requiere de 118 unidades para comenzar a operar, pero, según el dirigente gremial, quienes están ofertando no alcanzarían a tener esa cantidad de unidades. “... es un fracaso y lo peor es que van a generar un malestar dentro del sistema...”, sostiene. Lo que buscan es que todo “sea transparente” y que el precio del pasaje sea de 40 centavos, para “el sustento de la operación y la rentabilidad adecuada”.

