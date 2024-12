Tráfico interminable y semáforos averiados desatan las quejas en Guayaquil

Aunque ya lo esperaban, los guayaquileños se niegan a vivir en un "tráfico infernal de nunca acabar, más que todo en diciembre. Según informan los lectores de EXPRESO, la tarde de este 28 de diciembre se han registrado graves congestionamientos viales en varios puntos de la ciudad, siendo las calles del centro y la avenida Francisco de Orellana, en el norte, las más críticas.

"En la Francisco de Orellana hay tráfico en todos los tramos: cerca de la Alborada, desde el World Trade Center hasta el Policentro, así como en los alrededores de este centro comercial y por las rutas que llevan hacia la Atarazana. La avenida Plaza Dañín también ha sido un dolor de cabeza. No he visto ni un número considerable de agentes de tránsito; en la Orellana apenas he visto uno. Llevo 35 minutos atrapado en el tráfico y se supone que solo iba al Policentro a cambiar unos cupones. Creo que desistiré de esa idea. Ahora solo quiero llegar a casa. No soporto conducir así y lo peor es que pasa lo mismo todos los años", se quejó Marlon Recalde, guayaquileño y habitante de la ciudadela La Garzota.

En esta misma vía (la Orellana), los conductores expresaron su malestar por el bloqueo de los retornos ubicados a pocos metros del Policentro y el acceso al centro comercial San Marino. "Esto es un caos y ya no sé cómo salir de aquí. Hemos tenido que dar vueltas por las calles internas de la Kennedy para rodear el área y llegar a mi destino. Esto es completamente ilógico. ¿Por qué lo hacen en estas fechas? ¿Acaso dieron aviso de que bloquearían los accesos? Yo no me enteré de nada", afirmó Claudia Arango, conductora.

Hasta el cierre de esta nota, no se ha encontrado ningún anuncio de bloqueo vial en las páginas oficiales de la ATM.

Ciudadanos como Richard Moreira y Luciano Robles, ambos del norte de la ciudad, aseguraron que desde el pasado 26 y 27 de diciembre, la Orellana ha permanecido igual de congestionada. Que lo mismo, dijo Robles, ha pasado con la Víctor Emilio Estrada, Las Monjas y Las Aguas, en Urdesa, alegó.

Vía X, usuarios hicieron énfasis en que en la autopista Narcisa de Jesús y en vía a la costa han experimentado escenarios similares, pero por falta de planificación. "Solo al Municipio se le puede ocurrir hacer reparaciones o intervenciones a las vías o puentes en las últimas semanas de diciembre, cuando todo el mundo se vuelve loco por ya irse de feriado", señaló Cristóbal García, residente de la ciudadela Metrópolis, en la Narcisa de Jesús.

Desde la altura de la Terpel de #Duran hasta el puente Pedro Menéndez hay un #tráfico terrible, 1 hora para entrar al centro de #Guayaquil. ¿Y por qué? Porque están haciendo mantenimiento a las barras del puente. Acción que pueden hacer en la noche para evitar congestionamientos. pic.twitter.com/q8ZhF34EgS — Denisse (@ddmz_10) December 26, 2024

Semáforos averiados siguen siendo un problema

Además de los congestionamientos, las quejas también apuntan a los semáforos dañados en varias partes de la ciudad, tal como EXPRESO lo reportó días atrás.

"Los semáforos están dañados desde hace dos semanas en las calles Colón y José de Antepara, y en Colón y García Moreno. Urge la reparación", solicitó la cuenta @Guayaquilsinleyes en la red social X.

En el Parque California, cerca de la entrada a Peca, los dispositivos también están apagados, al igual que en la avenida Machala, en la intersección con la calle Aguirre. En las avenidas Ayacucho y El Oro, algunos semáforos funcionan, pero otros no, lo que genera problemas tanto para conductores como para peatones.

Según informó la ATM a Ecuavisa días atrás, los daños son consecuencia de los apagones y el robo de cables, un problema recurrente en Guayaquil durante este año, que también ha afectado a las luminarias de CNEL y las que son responsabilidad del Municipio de Guayaquil. Actualmente, hay 36 intersecciones en la ciudad deshabilitadas por el robo de cables.

Quejas sobre falta de personal de tránsito

Ante esta situación, la ciudadanía señala que la ATM debería destinar más personal en los puntos críticos, una acción que, según los ciudadanos, no se está llevando a cabo.

"Circular por Guayaquil es, además de incómodo, riesgoso. Ya se acabaron los apagones, pero los semáforos siguen apagados. La ATM puede decir que es por el robo de cables o por los apagones que hubo. Y puede ser cierto. Pero, mientras tanto, hasta que los reparen, urge que envíen agentes de tránsito. Yo nunca veo a ninguno. De noche, es horrible salir", dijo Marco Orejuela, conductor del sur de Guayaquil.

"Necesitamos que los agentes de tránsito salgan a las calles, que ayuden, que es para lo que están. He visto a jóvenes, vendedores informales y mimos ayudando cuando todo se pone caótico y estamos a punto de chocar. Esa gente merece una medalla. Ellos están haciendo lo que los agentes no hacen, y eso no puede pasar. Estamos en riesgo los guayaquileños por la negligencia de la ATM o por falta de personal, que al final es lo mismo", expresó Christian Montalvo, taxista, quien ha preferido dejar de circular después de las 18:00 para evitar ser víctima o incluso el causante de un accidente.

