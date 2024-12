Guayaquil habilita canales virtuales para el pago de impuestos: ¿Cómo realizarlo?

A partir de 2025 no será necesario acudir a las ventanillas municipales para hacer los pagos prediales. Hay canales en línea habilitados.

A partir de 2025, el Municipio de Guayaquil habilita canales virtuales para facilitar el pago de impuestos, tasas y contribuciones correspondientes a las actividades económicas permanentes realizadas en el cantón. Esto incluye a industrias, comercios, empresas privadas, inmobiliarias, entidades financieras y personas obligadas a llevar contabilidad.

Las personas naturales y jurídicas, tanto nacionales como extranjeras, domiciliadas o con establecimientos en Guayaquil, según un comunicado enviado este 24 de diciembre por la Alcaldía, podrán realizar el pago del Impuesto Predial y la Contribución Especial de Mejoras 2025 sin necesidad de acudir a las ventanillas del Palacio Municipal. A partir del 1 de enero de 2025, los contribuyentes podrán efectuar estos pagos a través de los canales en línea habilitados por la Municipalidad en el sistema financiero.

Detalles sobre los impuestos y contribuciones a pagar en línea:

Entre los tributos que se podrán cancelar a través de estos canales se incluyen el impuesto de 1.5 por mil, la Tasa de Habilitación, la Patente Municipal y la Contribución por Regeneración Urbana, entre otros.

Entidades financieras habilitadas para el pago de impuestos

Las siguientes entidades financieras están habilitadas para recibir los pagos de los impuestos municipales, tanto a través de sus ventanillas físicas como de sus canales electrónicos y virtuales:

Banco del Pacífico (Ventanillas del banco y canales electrónicos)

Produbanco (Ventanillas del banco y canales electrónicos)

Banco Bolivariano (Ventanillas del banco y canales electrónicos)

Banco Guayaquil (Ventanillas del banco, canales electrónicos y virtuales, Banco del Barrio, etc.)

Banco Solidario (Ventanillas del banco y canales electrónicos)

Banco Pichincha (Ventanillas del banco, canales electrónicos y virtuales, Mi Vecino, etc.)

Canales habilitados de cobro adicionales

Además de los bancos, los siguientes canales también están habilitados para el pago de tributos:

Representaciones Ordóñez y Negrete S.A. (REPORNE)

Transferunion – Western Union

Cooperativa de Ahorro y Crédito Nueva Huancavilca

Botón de Pagos KUSHKI

Botón de Pagos Diners Club

Pagos en el Palacio Municipal

A partir del 6 de enero de 2025, los contribuyentes que deseen realizar sus pagos de forma presencial podrán hacerlo en el Palacio Municipal. El horario de atención será de lunes a viernes, de 7:00 a 17:00, en 17 ventanillas habilitadas. Además, los sábados 11 y 18 de enero, se ofrecerá el servicio de cobro de 8:00 a 12:00.

¿Cuáles son los tributos que los propietarios de inmuebles deben pagar en 2025?



El impuesto a los predios urbanos y rurales

La Contribución Especial de Mejoras (CEM)

La tasa por regeneración urbana.

Impuesto predial

El impuesto predial es una tasa anual que la Municipalidad de Guayaquil impone sobre los bienes inmuebles, tanto urbanos como rurales, dentro del cantón. Este se calcula a partir del avalúo de la propiedad.

Los contribuyentes que realicen su pago en los primeros 15 días de 2025 podrán beneficiarse de un descuento del 10%, que disminuirá gradualmente un punto porcentual cada quincena hasta junio.

Para los pagos en línea, el recibo electrónico puede ser impreso 48 horas después de la transacción accediendo a la opción correspondiente en el portal ‘servicios en línea’ de la Municipalidad.

Contribución Especial de Mejoras (CEM)

La CEM es un tributo que se destina a la recuperación de las inversiones en obras públicas realizadas entre 2015 y 2022.

Establecido bajo el artículo 576 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), este tributo se cobra desde el 2024 anualmente hasta el 2030. Hecho que no ha sido bien visto por todos los guayaquileños, que denuncian no ver cristalizadas las obras sus entornos y seguir viviendo entre carencias.

Para realizar el pago online, es necesario obtener el Código Electrónico de Pago (CEP); en cambio, para los pagos presenciales en el Palacio Municipal solo se requiere el código catastral.

Tasa por regeneración urbana

Esta tasa anual es obligatoria para los propietarios de predios que se benefician de los servicios de mantenimiento urbano especializado. Instituciones como escuelas y colegios fiscales, iglesias y escenarios deportivos están exentas de este pago.

