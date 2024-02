Sauces 6: “Ni el arca de Noé nos salva de la inundación”

Es la historia de todos los inviernos que, más allá de sorprender a los moradores de Sauces 6, en el norte de Guayaquil, indigna a algunos y a otros resigna. Ni los muros que han construido en sus casas o negocios;o las obras municipales que han ejecutado en el sector, han resultado para evitar que el agua lluvia o de marea alta ingrese a sus calles e inmuebles.

Con más de 30 años viviendo por el sector, Leandro Briones conoce de sobra la historia. No se lo han contado, la ha palpado y la ha visto vivir en los pies mojados de sus vecinos. “A veces no llueve y se inunda aquí, por la marea”, cuenta el hombre mientras se corta el cabello en una peluquería ubicada en la avenida Gabriel Roldós, donde la propietaria colocó un plástico para que el agua lluvia de los últimos días no ingrese a su local.

A pocos metros, Eddy Alejandro ya no sabe qué pensar cuando hablan que se están realizando nuevas obras en la zona, para evitar que se inunden. “La mente se me daña, esto es de todos los años con todos los gobiernos. Uno se ilusiona con las obras que hacen y piensa que va a terminar esto, pero sigue igual”, comenta mientras trapea su local y saca la suciedad que ingresó en una de las últimas anegaciones.

El detalle Eventos. Desde el 1 de enero hasta el 20 de febrero de 2024, se han registrado 694 eventos peligrosos en 22 provincias, impactando a 23.971 personas en 140 cantones por lluvias.

Trata de no aflorar el coraje que le provoca pensar en que debe pagar un nuevo impuesto por mejoras, cuando lo que ve a consecuencia de las inundaciones que sufre el sector son pérdidas. “A veces me coge descuidado (la inundación) con la mercadería en el piso. Se me sale una lágrima... o cuando pasan los buses y hacen oleajes y vencen las puertas enrollables. Hay que gastar en el arreglo, que no es económico”, cuenta.

El negocio de Eddy Alejandro es uno de los que se inunda en la avenida principal de Sauces 6. Christian Vinueza

En marzo de 2023, el sector fue uno de los más afectados con la inundación que sufrieron varias zonas de la ciudad como consecuencia del fuerte invierno de ese año, lo que llevó a las autoridades de entonces a buscar soluciones. Sentado en uno de los escalones de los muros que en casi todas las viviendas y negocios del sector han construido para evitar el daño de sus bienes, Raúl Pincay cuenta que nada de lo que se ha hecho ha cambiado el panorama. “Ni el arca de Noé nos salva de la inundación”, gritó entre risas un transeúnte.

Algo que no es broma para casi todos. Arlene Ibarra, quien decidió dejar su casa situada en la manzana 306, por esa situación. “Este año ya no pude seguir aquí porque se me llena toda la casa, igual con el muro me entra agua... todo el mundo sufre de ese problema aquí. Los chicos son los únicos que aprovechan para jugar...”, comenta la moradora al mencionar resignada que no se ha quejado ante las autoridades locales, “porque es algo que se ve a leguas y el Municipio lo sabe”. Ni los ductos cajón que se construyeron hace años sirvieron, añade.

Por más que hizo construir un muro y otras obras, Arlene Ibarra no logró evitar que ingrese agua a su casa en este invierno. Ella decidió cambiarse. Christian Vinueza

La mañana del pasado 21 de febrero, un grupo de contratistas realizaba obras en el sector, al pie de la manzana 336 FV.

Según el ingeniero Stiven del Salto, contratista de Interagua, los trabajos eran para rehabilitar colectores de aguas servidas de 400 milímetros, que se encontraban tapados. Una labor que la realizaban en cinco tramos del sector, donde se colocarían bombas sumergibles para que baje más el agua acumulada, lo que en parte ayudaría a evitar que se sigan inundando. “Depende también de la colaboración de los ciudadanos al momento de colocar la basura. Hoy llegamos y encontramos un sinnúmero de basura en los sumideros y es por ello que también en este sector corren las inundaciones”, cuestiona al explicar que cuando existe marea alta y si los sumideros están tapados se anega la zona.

EXPRESO solicitó al Municipio información para conocer qué trabajos o medidas se están adoptando en Sauces 6 y 9, para evitar mayores estragos por inundaciones. Hasta el cierre de esta edición, no llegaron respuestas.

Inundación. El pasado 20 de febrero, Sauces 6 fue uno de los sectores que se inundó en Guayaquil. Alex Lima

Trabajos. Personal de una contratista de Interagua acudió hasta Sauces 6, donde realizaban trabajos para la rehabilitación de colectores de aguas servidas, que se encontraban taponados. Christian Vinueza

Lo que Elsa Ramos cree es que tampoco llegarán otras obras que eviten más pérdidas. “Ahora es peor porque cuando hicieron el ducto cajón en la mitad de la principal, jamás vinieron a dar mantenimiento y, con tantos desperdicios, se llenó; entonces quedó poca cantidad para que desfogue el agua. Ahora han hecho nuevamente huecos, pero sale más agua cuando llueve. Nosotros no nos llenábamos las calles, ahora sube totalmente las peatonales... esto se vuelve un río”, cuenta la moradora, quien no ve ninguna solución al problema, sobre todo porque ese lado es muy bajo en relación con las demás etapas.

Lo que nos toca es seguir subiendo piso... tratando de solucionar el problema hicieron más huecos, pero sale más agua... si llueve con marea nos ahogamos...

Elsa Ramos

moradora de Sauces 6

Algo que también lo sufren en Sauces 9, alrededor del mercado, donde también se inundan. “Aquí baja agua del cerro, que viene como catarata”, “pero aquí no se los conoce a los municipales por obras... vino una vez un tal Rodríguez, que comió y nunca se acordó de hacer algo”, recuerdan los vecinos Otón Vargas y Jorge Barzola.

