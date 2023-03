Histórico fue el nivel de marea alta que se registró ayer en la ciudad. Del normal 4,80 metros pasó a 5,10; lo que sumado a las fuertes precipitaciones pluviales que se presentaron dejó nuevamente a la ciudad bajo el agua.

Una situación que no solo afectó a decenas de hogares, especialmente en barrios y ciudadelas que tuvieron que ser auxiliados por personal del Cuerpo de Bomberos, que ayudó a trasladar a ciudadanos en botes; sino que además complicó el tráfico vehicular, lo que coincidió con el paro de transporte urbano.

El COE Cantonal se activó para atender las emergencias que se presentaron por el evento climático que, a decir de la alcaldesa Cynthia Viteri, ha provocado las intensas lluvias, las tormentas eléctricas y la subida de mareas, comparándolo a lo sucedido en el invierno de 1982 y el de 1998.

La alcaldesa Cynthia Viteri dio a conocer los sectores que sufrieron afectaciones por los eventos climáticos. Christian Vinueza

Rescatamos a una adulta mayor que se encontraba atrapada dentro de su domicilio producto de la inundación en Sauces 6. A bordo de uno de nuestros botes, la mujer fue puesta a buen recaudo y recibió asistencia pre hospitalaria. pic.twitter.com/Vwv7sKsmv1 — Bomberos Guayaquil (@BomberosGYE) March 23, 2023

¿Pero hasta cuándo vamos a estar así? ¿Existe algún plan que ayude a mitigar las inundaciones que se registran cada vez que ocurren estos eventos? ¿O Guayaquil está condenada a vivir bajo el agua cuando llueve y hay marea alta? Son las inquietudes que se hace la ciudadanía al ver que Orquídeas, Urdesa, Alborada, Mucho Lote 1, entre otras ciudadelas y barrios se convierten en ríos en cada lluvia fuerte que coincide con aguajes. Este jueves 23 de marzo se reportaron 37 sectores anegados.

“No puedes controlar a un evento climático, no lo puedes controlar. Tú no puedes decirle a la tormenta eléctrica: ¡para!”, fue la respuesta que dio la alcaldesa a esas inquietudes, tras detallar las acciones que se emprendieron por los reportes de lluvias.

GUAYAQUIL ENFRENTA MAREA ALTA Y FUERTES LLUVIAS. pic.twitter.com/8B9iREDfCd — Alcaldía Guayaquil (@alcaldiagye) March 23, 2023

Para Hallan Hacay, director de Gestión de Riesgos del Municipio e integrante del COE Cantonal, son amenazas naturales que tiene que enfrentar Guayaquil, que ya está calificada como una de las diez urbes con más probabilidades de inundación en el mundo. “En ese sentido”, recomienda que "tenemos que aprender a sobrellevar este tipo de amenazas climáticas. ¿Y cómo lo hacemos? Primero hay que entenderlas. Segundo, no sobreexponernos, si es que tenemos información...”.

Aunque señala que estas condiciones son temporales, se pueden seguir presentando a futuro. Según explica, en esta situación se unen muchas cosas, como el tema climático, la obstrucción de alcantarillas por basura (anualmente se recogen 150.000 toneladas de basura en los sistemas de aguas lluvias); pero también han afectado las edificaciones de más de 40 años que fueron levantadas en zonas de riesgos, como las que están en el golfo, a orillas de esteros.

Sostiene que “se ha intentado en el tiempo hacer ciertos trabajos, pero obviamente es costoso y definitivamente se requiere, para tener una respuesta efectiva, la colaboración de la ciudadanía”.

El detalle Válvulas. Por las inundaciones han sido colocadas aproximadamente 51 válvulas de control de marea, para evitar que el agua ingrese a la ciudad.

Y en cuestión de costos, Fidel Valdivieso, gerente general de la Empresa Municipal de Agua Potable (Emapag), es más directo y claro.

“Para mitigar los impactos de las lluvias, la ciudad necesita aproximadamente 250 millones de dólares. La ciudad necesita para crecer al 100 % en agua potable, aproximadamente, otros 200 millones de dólares. Y también para terminar el alcantarillado sanitario y poder completar y cumplir con el ODS6 (Objetivo de Desarrollo Sostenible 6, relativo al agua y el saneamiento), aproximadamente 1.000 millones de dólares”, resume el directivo.

Lo dice con base en dos grandes estudios que se han desarrollado en la cuenca noroeste y en la cuenca centro-sur de la urbe, en los sectores que quedan anegados temporalmente cuando existen lluvias constantes y marea alta, o solo lo último, cerca de ríos o de esteros.

Esos estudios, afirma, fueron realizados por universidades internacionales y serán entregados a la nueva administración, para que los revise. EXPRESO buscó conocer también cuáles son los planes que sobre el tema tiene el alcalde electo, Aquiles Álvarez. La persona que maneja su agenda manifestó que este 24 de marzo daría una respuesta.

Pero el problema fundamental, argumenta Valdivieso, radica en el hecho presupuestario. “Cada proyecto de la cuenca noroeste tiene un costo aproximado de 100 millones de dólares y en la cuenca centro-sur tiene un costo aproximado de 150 millones de dólares. Estamos diciendo que para poder mitigar, no terminar el problema, indiscutiblemente hay que hacer una inversión aproximada como ciudad de 250 millones de dólares para mejorar básicamente el retorno de las aguas en los sistemas de aguas lluvias y evitar que se inunde”.

Fidel Valdivieso, gerente general de Emapag, muestra los sectores con mayores riesgos de inundación en la ciudad. Christian Vinueza

Aunque advierte que por la situación climática y las lluvias, no hay en el mundo un sistema que soporte tal cantidad de agua, pero lo que sí se puede hacer con la implementación de esos proyectos es mitigar al máximo esos impactos, dice.

¿Pero qué recomiendan esos proyectos? Básicamente, explica que se habla de construir grandes reservorios de mitigación de agua para que en época de invierno sirvan como embalses y los mismos no sean recurrentes en toda la ciudad y en el sistema; amortiguar la caída de agua y el embalsamiento de agua y así poder, fundamentalmente, evitar inundaciones por el exceso de agua o de entrada de marea o de lluvias.

Los estudios quedarían listos para que la nueva administración tome decisiones al respecto, pero Valdivieso insiste en que el problema fundamental es de presupuesto.