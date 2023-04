“¿Quién me va a pagar eso?”, gritaba a cada momento Marcos afuera de su casa, en Sauces 8, donde no hacía más que lamentar la pérdida de su vehículo, un 4x4 que sufrió afectaciones en el motor tras las inundaciones que soportó la ciudad, en el mes de marzo. “Si me da cinco mil dólares se lo vendo”, decía en medio de la amargura que sentía no solo por esa pérdida, sino por la compra obligatoria de otra refrigeradora por cuanto la que tenía también se dañó en la inundación. “¿Quién me va a pagar?”, insistía mientras su vecino, arrimado a la reja de la casa, mostraba lo mojados que seguían sus muebles que quedaron bajo el agua.

Lluvia en Guayaquil: La intensa lluvia inunda las calles del norte Leer más

Ellos y otros moradores de Sauces 6 y 8, entre los más afectados por las inundaciones, también habían invertido en la construcción de muros al ingreso de sus hogares, como medida de contención en caso de que se registre un nuevo evento similar y ante el anuncio de la llegada del fenómeno El Niño que podría traer lluvias más intensas.

Ambos son solo un ejemplo de las pérdidas y lo que le cuesta a una familia cuando la ciudad se inunda en temporada invernal y peor si coincide con marea alta. Las pérdidas son millonarias.

... las lluvias del 9 y 23 de marzo impidieron que la ciudad genere ventas valoradas en $ 38 millones. En caso de que El Niño se materialice, las pérdidas económicas y sociales serían muy superiores...



Juan Carlos Díaz Granados

director ejecutivo Cámara de Comercio de Guayaquil

La Cámara de Comercio de Guayaquil (CCG) estima que las lluvias del pasado 9 y 23 de marzo impidieron que la ciudad genere ventas valoradas en 38 millones de dólares.

“En caso de que el fenómeno de El Niño se materialice, las pérdidas económicas y sociales serían muy superiores. El Banco Interamericano de Desarrollo estima que en países como Ecuador el impacto económico sería equivalente al 1.5% del Producto Interno Bruto (PIB). Esto representaría pérdidas económicas valoradas en $1.700 millones”, manifestó Juan Carlos Díaz Granados, director ejecutivo de la CCG.

En la ciudadela El Cóndor, los estragos de la tormenta han sido evidentes. Cortesía

Lluvias en Guayaquil: Las calles de la ciudad han empezado a inundarse Leer más

En ese contexto, la CCG solicita a las autoridades respectivas que gestionen las mejoras requeridas para evitar las inundaciones.

Daniel Ortega Pacheco, director en el Centro de Desarrollo de Políticas Públicas de la Universidad Politécnica (Espol), advierte del riesgo económico que sufrirá la ciudad de no tomar las medidas a corto, mediano y largo plazo, para evitar graves consecuencias por el cambio climático.

“Ya nos ha dicho el Banco Mundial cuánto va afectar esto per cápita, es decir, por persona, son 3.800 dólares al año”, puntualiza, al promediar esa afectación en los 250 días que son los laborables.

¿Pero qué sucede si esa persona vive con 10 dólares al día y hasta menos?, se pregunta el experto. Y ¿si la inundación le dañó el televisor, los muebles?, como le ocurrió a Steven Ávila, en Sauces 8. O se le dañó la infraestructura de la casa, como ocurre con doña Diamela Fienco, en la 13 y Diez de Agosto, donde las constantes inundaciones que sufre el sector cada vez que hay marea alta y más cuando se junta con aguaceros, ya le han dañado la fachada de su vivienda. Y para que no ingrese más agua a su hogar también ha invertido en un muro más alto, igual que sus vecinos. Esos son los costos que como sociedad no los hemos estimado, pero que tenemos que asumir todos, dice Ortega.

El cambio climático es una amenaza, ya vemos que los eventos extremos van a ser más fuertes y con más magnitud en la ciudad, porque tenga o no un buen sistema de drenaje...



Daniel Ortega Pacheco

director en el Centro de Desarrollo de Políticas Públicas (Espol)

“Es el costo de la inacción del Municipio de no implementar un plan que la Corporación Andina de Fomento (CAF), actualmente Banco de Desarrollo de América Latina, dejó en 136 millones de dólares. Hoy, el costo de la inacción me atrevería a decir que puede ser 3 y 5 veces mayor, porque ese costo lo ha transferido a las personas que tienen que asumir ese costo y un costo que no va a ser una vez, va a ser cada vez que haya una inundación extrema”, sentencia el profesional.

Muros. Tras lo vivido en marzo, en sectores como Sauces 6 y 8 en las casas y negocios comenzaron a construir muros de cemento para evitar que el agua lluvia ingrese a sus hogares. Christian Vinueza

Aunque en su local no sufrió graves daños, el doctor Ángel Lapo reveló que en una farmacia del sector de Sauces 6 perdieron alrededor de 25.000 dólares por los productos que se dañaron, las medidas que debieron tomar y el día que cerraron para hacer un inventario, es decir, ese día no lograron atender normalmente.

Ingresos. Solo un 10 % de la población en Guayaquil tiene un ingreso mayor de 2.500 al mes por familia, según Ortega.



Inundaciones en Ecuador: comerciantes de Samborondón denuncian grandes pérdidas Leer más

Y es a eso lo que se refiere Ortega. “Imagínese que tengamos esos eventos al menos uno al mes en los próximos seis meses, se resta la productividad. En vez de tener los 250 días productivos al año tendremos a lo mejor 200, 220, y el costo de ese día inactivo tal vez para sectores que tienen mayor resiliencia es menor, pero para una persona que tiene que salir a pie en una calle que no está pavimentada, tiene que encontrar un bus que lo lleve a la estación de la Metrovía que va a estar paralizada por la inundación, porque la estación está al lado de río, donde la terminal terrestre está al lado del río”, escenifica.

Este 9 de marzo en las calles de Guayaquil eran aún evidentes los estragos del aguacero del 8 de marzo. Carlos Klínger

Inundaciones en Guayaquil: La situación del aeropuerto tras la intensa lluvia Leer más

El riesgo que sufre la ciudad es el nivel de exposición. Y apunta al manglar que tiene para que impida que la marea ingrese con menos fuerza y si llueve no provoque mayor peligro, especialmente en sectores donde no existe un buen sistema de drenaje y cualquier otra cuestión previa. “Nosotros tenemos grandes sectores muy pobres que están asentados en zonas de inundación y por tanto son los más expuestos, más vulnerables”, como ocurrió este sábado 15 en Monte Sinaí, cuyas calles se convirtieron en verdaderos ríos tras un fuerte aguacero y una persona desapareció en medio de la corriente.

Es por ello que se necesita saber si el Municipio tiene un plan de adaptación y políticas claras para recuperarnos, lo que en la práctica no lo demuestra.