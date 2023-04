Lluvia en Guayaquil: La intensa lluvia inunda las calles del norte

Como ha sido ya costumbre en el último mes, llovió en Guayaquil; y junto al aguacero hubo rayos y truenos que obligaron a las familias a encerrarse. La lluvia sin embargo cayó en el norte del Puerto Principal y con una intensidad leve en el sur.

A esta hora, cerca de las 18:30, se reportan calles afectadas en Samanes, la Alborada, Guayacanes, Sauces, Las Orquídeas y Mucho Lote 1; donde a decir de los habitantes, hay calles anegadas y con basura.

Torrencial lluvia en #MuchoLote 1 y la BASURA nadando en las calles, ésto es lo más puerco y desastroso qué puede tener #Guayaquil @alcaldiagye @urvaseo @aquilesalvarez pic.twitter.com/6Z6dwzzRFP — Ma. Eliza (@marelihs) April 15, 2023

"Torrencial lluvia en Mucho Lote 1 y la basura está nadando en las calles. Esto es lo más puerco y desastroso qué puede tener Guayaquil", publicó la usuaria @marelihs, en Twitter, acompañando su post de una foto.

En otros puntos de la ciudad, como Samanes, los habitantes Nadia Armijos y Carlos Guamán, se quejan de que pase siempre lo mismo en la ciudad. "Si viniera el Fenómeno de El Niño, Guayaquil simplemente queda bajo el agua. Se rompen puentes, calles, veredas; el agua llega hasta el techo. Todo sería un completo relajo. Me parece asombroso que nadie haga nada en la ciudad. No me van a decir que no es posible hacer trabajos de remediación... Claro que se puede. Vivir así no es posible", indicó Armijos.

La lluvia que ha caído esta tarde fue reportada en la mañana por el Inamhi. Según el instituto, este 15 de abril el clima tendría una temperatura mínima de 24 grados centígrados y con una máxima de 32. En la mañana, se vaticinan lluvias ligeras en diferentes partes de la ciudad, mientras que en la tarde, como sucedió, se presentaría una tormenta eléctrica.

Para la noche, según el comunicado, habrá ligeras lluvias y una tendencia, de igual forma que en la tarde a una tormenta.

#PronósticoNacionalEc Se comparte el pronóstico del tiempo en varias localidades del Ecuador - Previsión de las condiciones meteorológicas para el viernes 14 y sábado 15 de abril de 2023.⛈️🌤️🌦️ pic.twitter.com/MaJ2ef9mow — Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (@inamhi_ec) April 14, 2023

El domingo 16, se espera una temperatura mínima de 23 grados centígrados, con una máxima de 30 grados. En la mañana, se esperan lluvias ligeras, junto con cielos nubosos en distintas partes de la ciudad. Por su lado, en la tarde se presentará una tormenta eléctrica, la cuál continuará hasta el final del día.